Tra le tante Land Rover Defender in commercio è spuntata fuori una davvero particolare che presenta nel suo retrotreno un comodo forno per le pizze

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Car & Classic Land Rover Defender Pizza Overland

Land Rover è da sempre uno dei marchi più iconici per quanto riguarda i fuoristrada. Fondata da Maurice Willks nel 1948 a Gaydon, ne ha fatta di strada in questi anni. In particolare deve il suo nome al primo modello prodotto dalla Casa britannica, che come tutti quelli successivi aveva la caratteristica trazione integrale, per cimentarsi nei circuiti anche più impervi.

Ispirato dai veicoli Jeep, Willks realizzò il suo primo esemplare di fuoristrada. Proprio come il Marchio statunitense, anche quello britannico negli anni si è specializzato nella produzione anche di veicoli militari. Tra quelli ad uso “civile”, invece, uno dei più iconici resta la Defender. Fuoristrada duro e puro, è adatto ad ogni tipo di tracciato ed è offerto in varie versioni: wagon 5 porte, wagon 3 porte, con capote e pick-up.

Un’auto che ha scritto la storia

Poche vetture sono entrate nell’immaginario collettivo come invece ha fatto la Land Rover Defender. Un modello iconico in produzione addirittura dalla costituzione del suo Marchio, ovvero dal 1948. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, venne chiesto a Rover di produrre modelli più economici così da facilitarne l’esportazione.

Sino a quel momento il Marchio si era occupato solo di vetture di lusso. La Casa britannica decise di stravolgere il proprio credo creando un fuoristrada con il motore però delle auto prodotte in precedenza. Il risultato fu stupefacente e i risultati di vendita eccezionali. Negli anni si susseguirono vari aggiornamenti.

Fu solo a partire dal 1990 però che arrivò la denominazione Defender. In campo militare, infatti, si era guadagnato questo nomignolo, che si trascinerà per gli anni successivi. La Land Rover 127 venne così rinominata in Defender 130. Da lì in poi fu una lunga striscia di successi sino ai giorni nostri.

Una Defender un po’ particolare

Quando un modello diventa così tanto famoso capitare che qualcuno l’acquisti e poi si sbizzarrisca nel modificarla completamente ed è quello che è successo a questa particolare Land Rover Defender “Pizza Overland”. Il fuoristrada in questione, infatti, è stato stravolta per permettere di alloggiare nel vano posteriore un forno per le pizze. Il proprietario così poteva produrne a iosa in ogni luogo si trovava in quel momento.

Fonte: Car & Classic

Questo splendido e particolarissimo esemplare è finito sul noto portale Car & Classic, che si occupa della compravendita di vetture di un certo pregio. Tanto è vero che già in passato vi abbiamo mostrato diverse aste di questo interessante portale. Ritornando alla nostra pizzeria su ruote, questo modello è un 110 modificato in pizzeria mobile per il catering.

Certo non è stata una brutta idea quella dell’ex proprietario. Un veicolo di questa stazza, infatti, gli avrà permesso sicuramente di vendere le sue pizze in zone davvero difficili da raggiungere per chiunque altro. Questa Defender è di colore blu con tetto e interni neri. In dotazione ci sono un decalcomanie Pizza Overland su ambedue i lati, un portapacchi, un bull bar e uno snorkel. Il forno è così grande che si possono cucinare anche più pizze in contemporanea. L’auto è datata 1997 e ha percorso sinora 162mila miglia circa. L’asta si è conclusa alla cifra di 6.750 sterline.