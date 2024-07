Nuova Defender OCTA: una sinfonia di potenza e lusso

Defender è da sempre sinonimo di avventura e robustezza, ma con l’introduzione di nuova Defender OCTA, Land Rover ha alzato ulteriormente l’asticella. Questa versione non solo spinge i confini delle prestazioni su strada e off-road, ma lo fa con un tocco di lusso senza precedenti. Nuova Defender OCTA rappresenta l’apice dell’innovazione e del lusso nel mondo dei veicoli fuoristrada. Con prestazioni senza compromessi, un design audace e un livello di raffinatezza senza precedenti, la Defender OCTA è destinata a diventare un’icona per gli appassionati di avventure epiche e per chi cerca il massimo in termini di qualità e capacità.

Prestazioni di alto livello

Defender OCTA è alimentata da un motore V8 Twin Turbo mild-hybrid da 4,4 litri che eroga 635 CV e fino a 750 Nm di coppia. Questo propulsore permette di farla accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, conferendole il titolo di Defender più potente mai creata. Il cambio automatico a otto marce e la trazione integrale garantiscono una guida fluida e potente su qualsiasi terreno.

Le sospensioni Dynamics 6D, con controllo di beccheggio e rollio, rivoluzionano l’esperienza di guida. Questa tecnologia consente a Defender OCTA di adattarsi automaticamente a una vasta gamma di superfici e condizioni, offrendo un equilibrio perfetto tra comfort e capacità dinamiche. L’introduzione della nuova modalità OCTA, specificamente dedicata alle prestazioni off-road, sblocca ulteriori potenzialità del veicolo, rendendolo il compagno ideale per le avventure più estreme.

Fonte: Ufficio Stampa Land Rover

Lusso e robustezza

OCTA non è solo una questione di potenza. Land Rover ha infuso un livello di lusso e raffinatezza che è raro trovare in un veicolo di questa categoria. I nuovi sedili Performance, dotati di tecnologia Body e Soul, offrono un comfort superiore, grazie anche ai nuovi materiali resistenti e ai colori eleganti. L’abitacolo presenta finiture in tessuti Ultrafabric PU Khaki ed Ebony e dettagli in Chopped Carbon Fibre, sottolineando l’attenzione ai dettagli e l’impegno per la qualità.

Design imponente

L’esterno di Defender OCTA è stato ridisegnato per enfatizzare la sua postura imponente e il suo carattere audace. La grafica ispirata al diamante e i passaruota estesi contribuiscono a una presenza senza rivali. I paraurti riprogettati migliorano gli angoli di approccio e di uscita, mentre la robusta protezione sottoscocca permette di affrontare i terreni più difficili con sicurezza.

La gamma di colori di Defender OCTA include finiture esclusive come Petra Copper e Faroe Green, con tetto e portellone a contrasto in Narvik Black. Queste opzioni estetiche, insieme alla pellicola protettiva opaca opzionale, non solo offrono una maggiore protezione alla carrozzeria, ma aggiungono anche un tocco di sofisticatezza.

La fuoristradista per eccellenza

Progettata per eccellere in off-road. Con un’altezza da terra aumentata di 28 mm e un assetto allargato di 68 mm, offre una stabilità eccezionale. I componenti delle sospensioni, inclusi bracci trasversali più lunghi e ammortizzatori attivi unici, garantiscono un controllo senza precedenti su qualsiasi terreno. OCTA, insieme alle altre modalità di guida avanzate, ottimizza le impostazioni dinamiche del veicolo, consentendo una guida sicura e controllata su superfici diverse. La funzione Off-road Launch e la calibrazione ABS Off-Road migliorano ulteriormente le prestazioni su terreni difficili.

Tecnologia e innovazione

Defender OCTA è dotata di tecnologie avanzate che migliorano l’esperienza di guida. Il sistema 6D Dynamics elimina virtualmente il beccheggio e il rollio della carrozzeria su strada, offrendo un comfort senza precedenti. Inoltre, le modalità di guida avanzate, come la modalità Dynamic e la modalità OCTA, permettono di adattare le prestazioni del veicolo alle esigenze specifiche del conducente.

Il sistema ClearSight Ground View, che rende “trasparente” il cofano, migliora la visibilità e la sicurezza in off-road, rendendo più facile navigare in terreni accidentati.

Interni raffinati

L’interno di OCTA è un trionfo di design e funzionalità. I sedili Performance offrono un supporto eccezionale, mentre la tecnologia Body e Soul Seat, sviluppata in collaborazione con SUBPAC e Coventry University, permette al conducente e al passeggero anteriore di “sentire” la musica, aggiungendo un livello di coinvolgimento senza precedenti.

I materiali utilizzati negli interni, come il tessuto in maglia 3D e la pelle semi-anilina, sono scelti per la loro resistenza e leggerezza, contribuendo a creare un ambiente lussuoso e accogliente. La Defender OCTA Edition One, disponibile nel primo anno di produzione, si distingue per finiture esclusive come il Faroe Green e dettagli in Chopped Carbon Fibre.

La lista ordini per la nuova Defender OCTA sarà aperta a breve, con prezzi indicativi a partire da €187.000. La Defender OCTA Edition One, disponibile per il primo anno di produzione, avrà un prezzo indicativo di €205.900.