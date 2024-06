Fonte: 123RF Il carico sul tetto deve essere distribuito uniformemente per mantenere l'equilibrio dell'auto

Con l’arrivo delle vacanze, migliaia di famiglie si preparano a partire in auto verso le mete preferite. I viaggi in auto sono un classico delle ferie, offrendo la libertà di portare con sé tutto ciò che può rendere più piacevole il soggiorno. Caricare i bagagli sul tetto dell’auto richiede attenzione e consapevolezza delle norme di sicurezza stradale.

Nonostante lo spazio interno dell’auto possa essere generoso, spesso non è sufficiente per contenere tutto ciò che desideriamo portare in vacanza. È in queste situazioni che il tetto dell’auto diventa una risorsa preziosa. Ma come sfruttarlo in modo sicuro e legale?

Le norme sul trasporto di bagagli sul tetto

L’articolo 164 del Codice della Strada disciplina il trasporto dei carichi sui veicoli, con specifiche disposizioni per assicurare che il carico non rappresenti un pericolo. Innanzitutto, il carico deve essere posizionato in modo da prevenire cadute o dispersioni durante il viaggio. Significa che tutto ciò che viene posto sul tetto deve essere fissato saldamente. Utilizzare portapacchi o box da tetto appositamente progettati può aiutare a mantenere i bagagli stabili e sicuri.

La sistemazione del carico non deve ridurre la visibilità del conducente. I bagagli sul tetto non devono ostruire la visuale, sia direttamente sia attraverso gli specchietti retrovisori. Una buona visibilità è essenziale per reagire prontamente alle situazioni di emergenza. Il carico non deve impedire la libertà di movimento del conducente. Occorre cioè assicurarsi che il carico non influisca sulla manovrabilità del veicolo. Evitare carichi che sporgano troppo oltre il tetto o che potrebbero interferire con l’apertura delle porte o dei finestrini.

La distribuzione del carico deve essere bilanciata per non compromettere la stabilità del veicolo. Un carico mal distribuito o troppo pesante può alterare il centro di gravità dell’auto, aumentando il rischio di ribaltamento, soprattutto durante le curve o in caso di frenate improvvise.

I bagagli sul tetto non devono coprire le luci, i dispositivi di segnalazione visiva o le targhe. Questi elementi sono centrali per la sicurezza stradale e permettono agli altri utenti della strada di vedere chiaramente il veicolo e le sue intenzioni di manovra.

Quali dimensioni può avere un bagaglio

Ogni veicolo deve rispettare limiti di sagoma sia in riferimento al veicolo stesso e sia al carico trasportato. Questi limiti sono stabiliti per garantire che i veicoli possano circolare in sicurezza su strade e autostrade.

La larghezza totale del veicolo, esclusi gli specchietti retrovisori, non deve superare i 2,55 metri. In termini pratica bisogna verificare che il carico non sporga oltre i limiti laterali del veicolo, mantenendo la larghezza entro i parametri legali.

L’altezza complessiva, compresi il carico e il tetto del veicolo, non deve superare i 4 metri. Utilizzare quindi portapacchi e box da tetto progettati per mantenere l’altezza del carico il più bassa possibile, riducendo la resistenza al vento e migliorando la stabilità del veicolo.

La lunghezza totale del veicolo, inclusi eventuali dispositivi di traino, non deve eccedere i 12 metri. Assicurarsi allora che nessun carico sporga dalla parte anteriore del veicolo. Se il carico è indivisibile, può sporgere dalla parte posteriore fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, ma sempre entro i limiti di sagoma.

Il peso che può essere caricato sul tetto, utilizzando barre, portapacchi o box, non deve superare il limite consigliato dal produttore. Superare questo peso può compromettere la stabilità del veicolo e aumentare il rischio di incidenti. Il carico deve essere distribuito in modo uniforme per evitare sbilanciamenti. Posizionare gli oggetti più pesanti al centro del tetto e fissarli saldamente aiuta a mantenere l’equilibrio del veicolo.

Il carico può quindi sporgere lateralmente fino a 30 centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori, mantenendo sempre il veicolo entro i limiti di sagoma. Se il carico è indivisibile, può sporgere dalla parte posteriore fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, purché entro i limiti di sagoma.

La soluzione dei box da auto

Quando si caricano bagagli sul tetto dell’auto, anche quando si utilizzano box da tetto, è obbligatorio seguire le normative stabilite dal Codice della Strada. La prima cosa da sapere è che non è richiesta alcuna segnalazione specifica se il carico è completamente contenuto all’interno del box da tetto e non sporge oltre la sagoma del veicolo.

Se il carico sporge dalla parte posteriore del veicolo, deve essere segnalato con pannelli quadrangolari a strisce oblique bianche e rosse. Questi pannelli devono essere riflettenti e posizionati in modo da essere perpendicolari all’asse del veicolo. I pannelli devono avere una superficie minima di 2500 cm² e devono essere rivestiti con materiale retroriflettente a strisce bianche e rosse disposte a 45 gradi. In questo modo si garantisce che il carico sia visibile sia di giorno che di notte, migliorando la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Durante il viaggio fare soste regolari per verificare che il carico sia ancora ben fissato. Le vibrazioni e i movimenti possono allentare le cinghie e i fissaggi; quindi, è buona pratica fare controlli frequenti. Distribuire allora il peso all’interno del box in modo uniforme. Posizionare gli oggetti più pesanti al centro del box per mantenere il baricentro basso e ridurre il rischio di ribaltamento.

Con un carico sul tetto, il veicolo può comportarsi in modo diverso. Meglio mantenere una velocità moderata, evita manovre brusche e tieni una distanza di sicurezza maggiore dagli altri veicoli.

Sanzioni per bagagli sul tetto auto fuori norma

Gli agenti di polizia stradale sono particolarmente attenti al modo in cui i carichi vengono trasportati sui veicoli, e un carico mal sistemato non solo mette in pericolo la sicurezza ma comporta l’applicazione di sanzioni.

Gli agenti verificano che il carico sia fissato in modo da prevenire cadute o dispersioni. Questo è fondamentale per evitare che gli oggetti si stacchino durante il viaggio, creando situazioni di pericolo. Se il carico non è ben sistemato, gli agenti possono impedire al veicolo di proseguire il viaggio fino a quando il problema non viene risolto. Il conducente deve sistemare correttamente il carico sul posto o portare il veicolo in un luogo idoneo per farlo. Solo dopo una verifica degli agenti, che confermi il corretto posizionamento del carico, il veicolo potrà riprendere il viaggio.

In caso di irregolarità, è prevista una multa di 85 euro per il conducente. Gli agenti possono quindi ritirare immediatamente la carta di circolazione e la patente di guida fino a quando il carico non viene sistemato correttamente.