Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford dice addio alle auto "noiose".

Svolta epocale per Ford: nonostante le polemiche generate dall’annuncio di eliminare modelli storici come la Fiesta, la Focus, la Taurus e la Fusion, la Casa americana prosegue dritta verso la propria strada che porta a investimenti sempre maggiori verso le auto più divertenti e iconiche, a discapito di quelle considerate più convenzionali.

Basta auto noiose: Ford punta sui modelli iconici

A segnare la nuova strada è stato il CEO di Ford Jim Farley che ha annunciato gli obiettivi del colosso a stelle e strisce: puntare su modelli amati dagli appassionati come la Mustang, la Bronco e la Raptor. Un vero e proprio cambio di direzione in un momento molto particolare per tutto il settore automotive.

Jim Farley ha annunciato le nuove strategie in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della rivista britannica ‘Car Magazine’, spiegando quale sarà il ruolo chiave di alcuni modelli in particolare tra i tanti presenti all’interno del listino Ford:

“Stiamo uscendo dal business delle auto noiose e ci stiamo dirigendo verso quello dei veicoli iconici – ha dichiarato il CEO di Ford – abbiamo sempre gareggiato nel cuore del mercato delle autovetture, il che non ha funzionato molto bene per Mondeo, Focus e Fiesta. Erano amate da molti clienti, ma non potevano giustificare ulteriori investimenti di capitali, a differenza dei veicoli commerciali”.

Addio dunque alle auto che Jim Farley ha definito “noiose”, come la Mondeo e la Fiesta, quest’ultima uscita dalla produzione nel 2023, per investire sempre più su modelli che stuzzicano maggiormente le fantasie degli appassionati come Mustang, Bronco e Raptor.

La scelta è di quelle epocali ed è pronta a far cambiare la percezione di Ford in tutto il mondo: “La percezione del marchio Ford è sempre stata la stessa in tutto il mondo, eravamo un’azienda onnipresente ma non siamo mai stati mainstream – ha spiegato Farley – Ford non ha mai investito su prodotti per appassionati, quelli sono stati sempre un’attività secondaria. Adesso con Mustang, Raptor e Bronco sono diventati la nostra attività principale”.

Capitolo Mustang: sfida lanciata a Porsche

Un capitolo a parte lo merita Mustang, modello da sempre iconico nel mercato americano ma che Ford, negli ultimi anni, è riuscita a far crescere in maniera esponenziale in tutto il mondo e anche in Italia, dove è arrivata la nuova generazione.

Per Farley la Mustang è un modello chiave nelle strategie di Ford, basti pensare che secondo il CEO ha tutte le carte in regola per sfidare Porsche sul campo dei coupé sportivi:

“Possiamo sfidare Porsche con Mustang – ha annunciato fiero il CEO di Ford alla rivista britannica ‘Car Magazine’ – è la coupé sportiva più venduta al mondo, investiremo ancora sul marchio e diventeremo sempre più forti”.

Tra le tante novità annunciate da Jim Farley ce n’è una che riguarda anche il mercato inglese, definito come una sorta di “mercato casalingo” dal CEO di Ford che dichiarato l’entrata in produzione di una Bronco con la guida a destra, concepita per rivolgersi appositamente ai clienti di Sua Maestà: “Bronco avrà la guida a destra e penso che valga la pena provare”.