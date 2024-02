Fonte: Ufficio Stampa Ford La nuova Ford Mustang 2024 arriva in Italia.

Un mito senza tempo scrive un’altra pagina di storia: si tratta della Ford Mustang, l’iconica muscle car della Casa statunitense giunta alla sua settima generazione. Il nuovo modello arriva anche in Italia, comprese le versioni GT e Dark Horse con il propulsore 5.0 V8.

La settima generazione di Ford Mustang

Ford Mustang è stata reinventata per il 21esimo secolo, con uno stile che combina il design ispirato alla tradizione e la moderna esperienza digitale. Il cockpit risulta più incentrato sul guidatore di qualsiasi altro modello precedente: è dotato di un quadro strumenti digitale da 12,4 pollici e un display SYNC 4 da 13,2 pollici.

Le performance del sistema di infotainment sono state ulteriormente migliorate da Ford: presenti anche Apple CarPlay e Android integrati, così come la connettività 5G che supporta lo streaming musicale attraverso il sistema audio Bang & Olufsen e anche la navigazione connessa con il cloud.

La tecnologia a bordo rappresenta uno dei tanti punti di forza della nuova generazione dell’iconica muscle car di Ford che ha poco presentato la nuova Puma. Il conducente può controllare sempre tutto a portata di dito: il software Unreal Engine 3D produce rendering in tempo reale sul display centrale, consentendo a chi guida di interagire virtualmente con l’auto.

Il motore 5.0 V8 per tutte le versioni

In totale sono sei le versioni della nuova generazione di Mustang presenti all’interno del listino Ford per il mercato italiano: due GT Fastback, due Convertible e due Dark Horse Fastback. La gamma si sviluppa prevalentemente intorno alle varianti GT e Dark Horse, entrambe mosse dal motore 5.0 V8 Coyote a sua volta declinato in due versioni che differiscono per potenza.

La GT è disponibile nella versione da 446 Cv di potenza e 540 Nm di coppia con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi in abbinamento con il cambio manuale a 6 rapporti. La Dark Horse, invece, è presente in listino nella versione da 453 Cv di potenza e 540 Nm di coppia: in questo caso, in abbinamento con il cambio automatico a 10 rapporti, l’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari avviene in 4,4 secondi.

Tra le novità più importanti che riguardano la nuova generazione della mitica muscle car americana, si segnalano le modifiche apportate dagli ingegneri di Ford al sistema di aspirazione con doppia presa d’aria che consente di massimizzare il flusso d’aria al fine di favorire una risposta più rapida, e anche un sistema di scarico attivo che va a esaltare il timbro del potente motore V8.

I prezzi del listino italiano

I prezzi di listino della nuova Ford Mustang partono dai 58.000 euro della versione GT Fastback con il cambio manuale fino ad arrivare ai 73.000 euro della Dark Horse Fastback con cambio automatico. Variegata la gamma degli optional che comprendono, per la GT, i cerchi in alluminio forgiato, le sospensioni MagneRide e le pinze freno di colore rosso.

Per la Dark Horse più potente c’è un pack dedicato che al costo di 1.500 euro aggiunge il tettino nero, le pinze freno in blu Notorious con il logo a contrasto Grabber Blue, le strisce adesive in nero lucido oppure opaco, gli interni in Deep Indigo Blue con sedili vinile/pelle nera e impunture blu.

La tinta della carrozzeria di serie è bianca, ma con una spesa che varia dai 600 ai 900 euro è possibile optare per le altre tinte: Race Red, Iconic Silver, Atlas Blue, Carbonized Grey, Dark Matter Grey, Yellow Splash, Absolute Black, Lucid Red, Grabber Blue Metallic e Vapor Blue.