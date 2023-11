Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Al debutto al Salone di Los Angeles il 16 novembre la nuova Mustang GT California Special

Un modello che ha fatto la storia e che continua ad attrarre automobilisti di tutto il mondo. Ford Mustang, la conosciamo tutti: la versione potente e performante di Ford, “quella del cavallo da corsa”, la più sportiva e dalle linee accattivanti per gli amanti del brivido. Ebbene, entro la fine di quest’anno vedremo una grande novità. Reduce dal successo delle serie speciali precedenti, la Casa ha deciso di lanciarne una nuova e inedita, la Mustang GT California Special. Il suo debutto è previsto per il 16 novembre, tra pochissime ore, all’Auto Mobility LA (quello che conosciamo come Salone di Los Angeles).

Una variante speciale della Mustang, che (pare sia stato confermato) dovrebbe essere disponibile in due varianti di carrozzeria e che potrebbe entrare a far parte della nuova gamma Model Year 2025 del brand, che però verrà lanciata già nel corso del 2024, l’anno prima, come è d’abitudine negli Stati Uniti. Un modello inedito e speciale, che riprende il nome di una vettura storica che fu presentata sul mercato per la prima volta nel lontano 1968 e che ricomparve poi dopo alcuni decenni, nel 2019.

È stato lo stesso CEO di Ford, Jim Farley, a confermare l’arrivo di questa nuova creatura sul suo account di X (ex Twitter). Probabilmente questa nuova vettura speciale riprenderà alcune delle linee e degli elementi del passato, che ricorderanno le varie serie che l’hanno preceduta. Immaginiamo per esempio gli adesivi che appaiono sulla carrozzeria, oppure altri elementi esterni esclusivi, come anche il design unico dei cerchi. Ma non è tutto: Ford potrebbe pensare a degli allestimenti interni specifici per la sua versione di Mustang GT/CS. Vediamo che cosa bolle in pentola.

Ford Mustang GT California Special

Assistiamo quindi al ritorno di un pacchetto classico, che oggi si mostra per la prima volta con uno stile moderno. Una delle peculiarità di Ford Mustang è proprio quella di creare vetture in grado di distinguersi dalle altre sulla strada, lo vediamo da ben 59 anni nei modelli del brand, famosi in tutto il mondo.

E lo rivediamo anche ora, mentre il marchio Mustang si prepara a celebrare il suo 60° anniversario nel 2024, Ford sta dando una svolta moderna e vibrante alla popolare California Special. Joe Bellino, responsabile del brand Mustang, ha spiegato in via ufficiale: “Il pacchetto California Special originale era orientato alla cultura di guida ottimista e spensierata della California. Ci stiamo concentrando nuovamente su questi elementi per la Mustang GT California Special 2024, che porta uno stile vibrante e che sembra a suo agio sul Colorado Boulevard come sulla Pacific Coast Highway. Il Rave Blue è un colore così distinto ed emozionante che fa davvero risaltare la California Special non solo dagli altri modelli Mustang, ma anche dai precedenti modelli California Special”.

I dettagli blu che attirano il pubblico

Gli appassionati e i futuri clienti di questo modello eccezionale, che celebra una storia senza precedenti, saranno contenti di notare i dettagli blu realizzati dalla Casa. Il colore distintivo appare sulle prese d’aria, che fiancheggiano una nuova griglia a lamelle orizzontali, completa di strisce nere. I fari sono circondati da cornici nere. Sulla parte inferiore della carrozzeria sono presenti grafiche specifiche realizzate ad hoc per la nuova Ford Mustang GT California in colore Medium Light Rave Blue e High e Low-Gloss Black.

Il pacchetto California Special è disponibile con due opzioni di cerchi da 19 pollici. Le ruote standard Carbonized Grey hanno un logo GT/CS tampografato in Rave Blue, mentre è disponibile anche una ruota Performance Pack opzionale. Lo stemma del motore da 5.0 litri appare sui parafanghi anteriori e il simbolo GT invece sul retro dell’auto, due tocchi che aggiungono contorni Rave Blue: come il GT Performance Package, c’è uno stemma specifico anche per il Performance Pack. E infine c’è anche il badge GT/CS sulla griglia rifinito in Rave Blue.

Gli interni del modello speciale

Dando uno sguardo all’interno dell’auto, possiamo notare le cuciture blu che impreziosiscono i sedili della nuova Ford Mustang GT California Special, elementi che donano un tocco di unicità a questo veicolo, nato per celebrare una storia senza eguali e per donare al pubblico un mezzo speciale, che tutti gli appassionati del marchio potranno apprezzare.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

Anche nel caso dell’abitacolo non mancano i tocchi e gli accenti blu, che sono prominenti in tutti gli interni del pacchetto California Special, dove il rivestimento traforato Navy Pier e la pelle Ebony Black ricoprono i sedili. Ma non è ancora tutto, perché ci sono altre caratteristiche aggiunte che elevano ulteriormente lo stile del modello, come le cuciture a contrasto bicolore con fili Raptor Blue e Metal Grey, che si estendono al cruscotto e alle portiere. Le stesse sono disponibili anche per il volante e per la consolle centrale. E infine, per gli interni, troviamo un badge California Special IP e i tappetini GT/CS, che completano tutti gli elementi pensati appositamente per l’abitacolo di questa versione speciale di Ford Mustang.

Sempre Joe Bellino, responsabile del marchio Mustang, aggiunge: “Mustang vanta un ricco patrimonio di modelli in edizione speciale da cui attingere e continueremo a reinventarli per un nuovo pubblico. Dalla Dark Horse pronta per la pista alla Mustang GTD da primato nel mondo, Ford sta elevando la Mustang e la sta proponendo per tutti i tipi di pubblico. La nuova e moderna Mustang GT California Special è un perfetto esempio del nostro impegno nel realizzare una Mustang per ogni tipologia di cliente”.

Il pacchetto speciale dedicato

La Mustang GT California Special rappresenta una tappa fondamentale nella storia del marchio, e per questo la divisione sportiva di Ford ha deciso di fare le cose in grande. Il pacchetto California Special aggiunge 1.995 dollari al prezzo di una Mustang GT Premium ed è disponibile con carrozzeria Coupé e Convertible con cambio manuale a sei marce o cambio automatico a 10 marce opzionale.

La nuova Ford Mustang GT California Special del 2024, come abbiamo detto, farà il suo debutto pubblico ufficiale tra pochissime ore, il 16 novembre, al Los Angeles Auto Show 2023. Gli ordini sono già aperti e i clienti interessati all’acquisto potranno prenotarla e realizzare il proprio modello Mustang con il pacchetto California Special sul sito ufficiale della Casa.