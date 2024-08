Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford Mustang Mach-E: autonomia da record.

Prestazione da Guinness dei primati per una Ford Mustang Mach-E: un esemplare della muscle car elettrica ha percorso quasi 1.000 chilometri con una sola ricarica.

Ford Mustang Mach-E da record: quasi mille km con una sola carica

Nella giornata di sabato 27 luglio 2024 i conducenti Kevin Booker e Sam Clarke hanno guidato la Ford Mustang Mach-E con l’obiettivo di spingerla al massimo con una sola carica: il tentativo è andato in scena in diverse località del Regno Unito come Cambridgeshire, Norfolk e Lincolnshire.

I due conducenti hanno affrontato il percorso adottando una strategia nota con il nome di hypermiling: si tratta di una tecnica che va a ottimizzare l’efficienza e il consumo di una vettura attraverso pratiche come la guida a bassa velocità e l’utilizzo della forza d’inerzia.

Adottando una serie di accorgimenti, Kevin Booker e Sam Clarke sono riusciti a prolungare notevolmente l’autonomia della Ford Mustang Mach-E che ha continuato a marciare per 33 chilometri pur avendo raggiunto lo 0% di carica residua.

Per la grande sfida di autonomia è stata utilizzata una Mustang Mach-E dotata di una batteria da 91 kWh, la più grande del modello presente all’interno del listino Ford. Bisogna precisare che la Casa statunitense dichiara un’autonomia massima di 600 chilometri per la vettura, ma Booker e Clarke sono riusciti a superare tale cifra del 50%.

Al fine di ottimizzare le prestazioni, i due conducenti hanno apportato delle modifiche: gli pneumatici originali, per esempio, sono stati cambiati con modelli Bridgestone a bassa resistenza al rotolamento, mentre ai cerchi standard da 19 pollici sono stati preferiti dei cerchi da 18 pollici più leggeri.

A organizzare il tentativo di record è stata la società di gestione flotte Webfleet, di proprietà di Bridgestone. La versione elettrica della Mustang, vera e propria icona americana, è partita da Norwich, città che si trova nella zona est dell’Inghilterra, pochi minuti dopo la mezzanotte.

Prestazione da Guinness dei primati

I piloti hanno guidato su tratte studiate ad hoc per simulare il più possibile le condizioni di guida reale, percorrendo strade cittadine, autostrade e anche strade di campagna. Per completare l’anello che attraversava la parte settentrionale del Regno Unito, l’auto ha impiegato 24 ore.

In totale, con una sola ricarica, la Ford Mustang Mach-E guidata da Kevin Booker e Sam Clarke è riuscita a percorrere 916,74 chilometri consecutivi con una sola carica: di questi, ben 33 chilometri sono stati percorsi quando la batteria aveva già raggiunto lo 0% di carica.

Il risultato ottenuto sull’asfalto britannico ha sorpreso molti addetti ai lavori e ha evidenziato quali sono le capacità delle moderne auto elettriche: al tempo stesso ha sottolineato quanto sia importante la ricerca e lo sviluppo nel settore della mobilità sostenibile, in un momento storico in cui l’ansia da autonomia può incidere sulla scelta dei clienti di acquistare o meno una vettura a zero emissioni.

Il direttore regionale di Webfleet, Beverley Wise, ha reagito con entusiasmo al primato realizzato: “Questo record è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione di tutti coloro che sono stati coinvolti in questo sforzo – ha dichiarato Wise – è incredibile vedere fino a che punto siamo arrivati con la tecnologia e l’efficienza dei veicoli elettrici. Speriamo che questo ispiri più persone a prendere in considerazione i veicoli elettrici per i loro viaggi quotidiani”.