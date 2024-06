Fonte: Ufficio Stampa BMW Si chiude con un ritiro la 24 ore di LeMans per Valentino Rossi

Sfumano i sogni di vittoria per Valentino Rossi alla 24 ore di Le Mans. Il pluricampione del mondo di motociclismo e oramai affermato pilota di auto da tempo aveva messo nel mirino la gara sull’iconico circuito francese ma ora è costretto a fare i conti con la realtà. Dopo una prima parte di gara molto positiva, un incidente ha posto fine alle speranze di Rossi e del suo team che stavano dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter tentare di portare a casa una prestigiosa vittoria. La 24 ore di Le Mans, però, è una gara che obbliga i piloti ad avvicinarsi alla perfezione. Al primo errore, infatti, c’è il serio rischio di vedere compromesse tutte le speranze di successo, come successo al team del pluricampione del mondo di motociclismo.

Una buona partenza

La 24 ore di Le Mans era partita per Valentino Rossi e la sua BMW M4 con il numero 46. Dopo delle qualifiche non straordinarie (chiuse con il 12° tempo), il team del campione italiano aveva chiuso una prima parte di gara molto positiva. Sfruttando la pioggia, Maxime Martin, primo pilota dell’equipaggio del team di Rossi, era riuscito a raggiungere la seconda posizione, poi difesa senza troppe difficoltà da Al Harthy. Le premesse per un buon risultato a fine gara, quindi, c’erano tutte.

Successivamente, inoltre, è stato lo stesso Rossi a riuscire, in occasione del suo turno alla guida, a conquistare la prima posizione, mostrando le potenzialità della BMW M4 e incrementando le possibilità di vittoria del suo team. Nella notte, però, la 24 ore di Le Mans per il pilota italiano si è interrotta bruscamente, costringendo il team al ritiro a causa di un incidente che ha reso impossibile continuare la gara. Dopo gli ottimi risultati raccolti nei mesi scorsi, per Rossi si tratta di una battuta d’arresto ma anche di una conferma delle potenzialità sue e del suo team.

Un incidente fa sfumare i sogni di vittoria

La seconda parte di gara fa sfumare i sogni di gloria di Valentino Rossi alla 24 ore di Le Mans. Nel corso delle prime ore della notte, infatti, Al Harthy, che aveva perso la prima posizione riuscendo però a difendere la seconda, è uscito di pista, finendo contro le barriere, fortunatamente senza subire danni. La stessa sorte non è toccata alla BMW M4: la vettura del team di Rossi, infatti, ha registrato danni significativi a seguito dell’impatto, rendendo impossibile la riparazione in tempi rapidi e costringendo tutto il team al ritiro.

Il debutto di Valentino Rossi alla 24 ore di Le Mans, quindi, si chiude nel peggiore dei modi, con un incidente che ha reso impossibile continuare la gara. Per Rossi si tratta di un duro colpo ma anche di una conferma delle potenzialità del suo team che potrà tentare nuovamente di conquistare la prestigiosa gara francese nel corso del prossimo anno oltre che partecipare a nuove 24 ore con l’obiettivo di strappare vittorie prestigiose già nei prossimi mesi. Di certo, Rossi continua ad essere uno dei protagonisti principali del mondo delle corse.