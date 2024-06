Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Valentino Rossi pronto alla sfida di Le Mans

I tifosi di Valentino Rossi, un pilota che non ha bisogno di grandi presentazioni dato che ha vinto 9 titoli del Motomondiale, possono esultare perché nella sua seconda vita sportiva avrà l’onore di competere in una delle gare più prestigiose e importanti al mondo: la 24 ore di Le Mans. Sul circuito francese, una delle perle dell’automobilismo, andrà in scena la corsa endurance più seguita al globo e il campione di Tavullia avrà la possibilità di scendere sul tracciato con una vettura competitiva nella categoria LMGT3. Dunque, la marea gialla può scaldarsi e andare a riempire le tribune dell’autodromo con il suo consueto calore.

La sfida di Valentino Rossi

L’ex centauro correrà sullo storico tracciato transalpino su una fiammante BMW M4 GT3 targata WRT, per cercare il massimo risultato nella categoria LMGT3. Il sodalizio con il costruttore bavarese sta portando soddisfazioni a entrambe le parti in causa, ma stavolta la missione è ambiziosa e complessa.

Il 9 volte iridato del Motomondiale è al debutto nella gara che è considerata una maratona su quattro ruote, piena di insidie e ostacoli. Non è comunque la prima volta che corre in macchina sul “Circuit della Sarthe“, poiché qui ha già corso e vinto una delle due prove valide per la Michelin Le Mans Cup lo scorso giugno sempre all’interno della classe GT3.

Alla prova della 24 ore di Le Mans

Ovviamente, Valentino Rossi non sarà solo nella sua battaglia alla 24 ore di Le Mans. Il nativo di Tavullia condividerà l’abitacolo con Ahmad Al Harthy e Maxime Martin. Il trio ha già raccolto il secondo posto nella 6 ore di Imola dopo aver sfiorato la Top 3 anche a Losail in Qatar nella prima gara di endurance della stagione, disputata a inizio marzo.

Il team legato a BMW possiede diversi assi in mano per ottenere il bottino più alto. L’obiettivo resta comunque ben figurare, consci che questa è una corsa molto complessa e difficile, che vive su sottili equilibri. L’auto col numero 46 insieme alla gemella 31 di Augusto Farfus, Darren Leung, e Sean Gelael sono attese a transitare nella parte nobile della classifica della categoria LMGT3, la più numerosa di tutto lo schieramento che quest’anno sarà formato da ben 62 auto suddivise in tre differenti categorie (quattro se prendiamo in esame anche la LMP2 PRO Am).

Occhi puntati su Valentino Rossi

Valentino Rossi , grazie all’esperienza accumulata negli ultimi due anni nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, ha questa volta la concreta possibilità di arrivare al successo di classe o ad ottenere un piazzamento di prestigio. L’ex vincitore della classe GTE PRO Maxime Martin e l’esperto bronze driver Ahmad Al Harthy permetteranno a Rossi di ritrovarsi nella condizione di essere uno degli osservati speciali della categoria LMGT3, nonostante la minima conoscenza di una pista complessa e tecnica come quella di Le Mans. Le corse disputate nel 2023 torneranno sicuramente utili allo storico numero 46 per prendere più rapidamente le misure con un tracciato non permanente e che può essere visualizzato e compreso soltanto durante i test svolti domenica 9 giugno e nelle prove libere.