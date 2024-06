Fonte: Getty Images Valentino Rossi pronto per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans. Le buone prestazioni nelle prime gare della stagione fanno preludere a un buon risultato finale nella LMGT3

È iniziata ufficialmente la settimana più attesa e spettacolare del FIA World Endurance Championship. Tutto pronto per la leggendaria 24 Ore di Le Mans, Valentino Rossi e le Ferrari i più attesi sul Circuit de la Sarthe. Per il campione di Tavullia tanta emozione in vista della sua prima in una delle piste più iconiche del motorsport. Le Mans è la gara che, più di ogni altra, è decisiva per la classifica mondiale, con 50 punti in palio per i vincitori. Si corre proprio per dimostrare il potenziale e ottenere punti cruciali per il campionato.

Valentino Rossi

Valentino Rossi è arrivato a Le Mans venerdì scorso. Sui social ha pubblicato un video con tutte le sue prime operazioni in terra francese compreso il celebre “Pesage” al quale ha partecipato cambiandosi nel parcheggio vicino. A seguire, strette di mano, autografi e foto di rito fino alla passeggiata in pista per il campione di Tavullia, molto atteso alla sua prima partecipazione.

Una domenica di sole invece ha accompagnato i giri obbligatori sul Circuit de la Sarthe per i test con il suo equipaggio. Nello specifico come pilota esordiente ha dovuto completare 10 giri obbligatori per essere idonei a iniziare la 24 Ore 2024. Raccolti dati preziosi e inizio promettente per la BMW numero 46 del Team WRT in vista delle sessioni ufficiali della settimana di gara. Ricordiamo che la vettura di Valentino Rossi avrà una livrea speciale con colori e grafiche che evocano le sue imprese nelle moto.

“Il grande momento è arrivato, e sarà la mia prima volta alla 24 Ore di Le Mans, la gara più famosa del mondo. Sono molto felice e orgoglioso di essermi unito a BMW e al Team WRT per questa grande gara. Ho conosciuto la pista lo scorso anno, avendo partecipato alla gara Road to Le Mans, e mi piace molto il Circuit de La Sarthe. Saremo lì per una lunga settimana e siamo pronti. Abbiamo avuto buone prestazioni nelle prime gare della stagione, ma ora dobbiamo capire il nostro livello, la nostra velocità e la competitività a Le Mans. Speriamo di essere forte e non vedo l’ora di vivere quest’esperienza!” il commento condiviso ai media da Rossi.

“L’obiettivo è quello di compensare i punti persi a Spa. Abbiamo un’auto competitiva e grandi piloti, mireremo a fare una corsa perfetta e impeccabile” le parole di Vincent Vosse Team Principal BMW M Team WRT.

Le Ferrari

“È storia, è prestigio, vincere è il sogno di un pilota. È la 24 Ore di Le Mans” è stato il messaggio di esordio sui social del team Hypercar Ferrari alla settimana più attesa dell’anno. Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi tornano a Le Mans con la Hypercar numero 51 che lo scorso anno ottenne la decima vittoria assoluta per il Cavallino Rampante. Una vittoria storica davanti alla Toyota numero 8 di Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa e alla Cadillac numero 2 di Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook.

Un risultato che valse alla Casa di Maranello una prestigiosa vittoria, ottenuta al rientro nella top class dell’endurance dopo mezzo secolo e a 58 anni dal precedente più recente. Un trionfo che arrivò al termine di 342 giri di una corsa che venne seguita dal vivo da ben 325 mila spettatori.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Anche le Ferrari hanno sostenuto le prove e lavorato sul set-up delle vetture sul tracciato della Sarthe. Al termine della domenica di test la 499P numero 50 ha firmato con Miguel Molina il quinto miglior tempo in 3’28″014, +1’107″ dalla Porsche numero 6 prima nella sessione. Solo dodicesima la numero 51 mentre ottava la Ferrari numero 83 del team AF Corse.

La classifica attuale

Dopo un podio nel precedente round a Spa-Francorchamps e una pole position a Imola, la 499P numero 50 arriva a Le Mans al quinto posto nella classifica dei piloti. La Ferrari numero 50 arriva al nono posto mentre la numero 83 di AF Corse al settimo posto nella classifica piloti e secondo nella Coppa del Mondo indipendente FIA per la classifica dei team Hypercar. La Ferrari arriva all’appuntamento da terza forza nella classifica dei costruttori, 34 punti dietro il leader Porsche e 5 punti dalla Toyota.

Valentino Rossi invece è attualmente quarto nella classifica piloti LMGT3 con 36 punti, altrettanti punti di distacco dai piloti leader attuali della Manthey Purerxcing. Allo stesso modo, il Team belga WRT è quarto nella classifica costruttori anche qui a 36 punti dalla solita Manthey Purerxcing.

Prossimi impegni

Le vetture torneranno in pista mercoledì 12 giugno per altri due turni di prove libere dalle 14 alle 17 e dalle 22 alle 24. Prove intervallate dalle Qualifiche ufficiali che si disputeranno dalle 19 alle 20. Giovedì 13 sarà la volta delle prove libere 3, dalle 15 alle 18 e della tanto attesa Hyperpole tra le 20 e le 20:30, riservata alle otto vetture più veloci in qualifica. Ultimo turno di libere sempre giovedì dalle 22 alle 23.

La 24 Ore di Le Mans avrà inizio sabato 15 giugno dalle ore 16. La gara sarà in diretta TV quasi totale su Eurosport 2 e in live streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e Fiawec.tv.