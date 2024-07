Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock/ANSA Barella torna all'Inter con una nuova Lamborghini, auto mozzafiato alla Pinetina

Nicolò Barella torna ad allenarsi con l’Inter alla Pinetina e il suo rientro alla casa base dopo l’Europeo è in grande stile. Il centrocampista, fresco di rinnovo con i nerazzurri, si è infatti presentato al centro sportivo con una nuovissima Lamborghini che ha rapito gli sguardi dei tifosi presenti. Una vettura che ha lasciato tutti a bocca aperta e che, probabilmente, è il regalo che il giocatore si è fatto dopo la firma sul prolungamento con adeguamento.

Una Lamborghini per Barella

Chi si rivede ad Appiano Gentile. Finite le vacanze post Europeo, competizione purtroppo non andata benissimo per gli Azzurri di Luciano Spalletti, i calciatori dell’Inter rientrano alla spicciolata. Tra loro c’è anche Nicolò Barella, leader del centrocampo dei nerazzurri che si appresta a vivere una stagione da protagonista. Intanto, prima del campo, a parlare è la strada.

Il centrocampista, infatti, si è presentato alla Pinetina con una nuova auto, ultimo acquisto che esalta il suo garage. Una Lamborghini Aventador viola, infatti, ha stupito tutti, con i tifosi che l’hanno fotografata all’ingresso al centro sportivo.

Un modo originale di presentarsi all’allenamento della squadra di Simone Inzaghi, come a voler far capire le intenzioni per il campionato che verrà. Come la Lamborghini roboante e vistosa, anche Barella è infatti pronto a ruggire in campo e a “dare gas” per cercare di rendere ancor più solido e vincente il gioco dell’Inter che lo scorso anno ha festeggiato la vittoria dello scudetto, il 20esimo che è valso la seconda stella tanto ambita dal popolo della Beneamata.

Il regalo post rinnovo

Di auto di lusso, accessoriate e personalizzate, ne è pieno il mondo del calcio. Mauro Icardi, ex Inter, per esempio ha di recente messo mano su una supercar dal valore da capogiro. E non è da meno Nicolò Barella che ha preso la Lamborghini viola poche settimane dopo aver firmato il rinnovo di contratto con i nerazzurri.

Un regalo post rinnovo? Forse sì, ma non c’è conferma, ma essendo un uomo come gli altri non è esclusa la pista del premio per la “promozione”. Barella, infatti, giusto un mese fa ha prolungato il suo contratto con l’Inter diventando il giocatore italiano più pagato in Serie A.

Le cifre? Il centrocampista cagliaritano classe 1997 ha firmato un quinquennale che scadrà nel giugno 2029. Accordo che prevede anche l’adeguamento di contratto, col 27enne che guadagnerà 7 milioni di euro all’anno, bonus compresi. La Lamborghini, quindi, non sarà di certo stata una spesa impossibile per il giocatore.

Le auto di Nicolò Barella

Tra l’altro per il centrocampista è la prima supercar. Infatti Barella, che mantiene un profilo basso e una vita tranquilla lontana dall’attenzione mediatica, non si è mai lanciato a scelte di vetture particolari. La Lamborghini, quindi, è la sua prima “grande”.

Fin qui il calciatore aveva scelto una Volvo XC90, una vettura senz’altro di valore e dalle prestazioni garantite ma con un prezzo decisamente più contenuto rispetto a quello di una supercar. Si tratta di un’auto con un motore da 350 CV e capace di accelerare da 0 a 100 km/h in sei secondi.