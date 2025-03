Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Egoista diventa una "supercar di cartone"

Molto curiosa è la storia di un diciottenne nigeriano che, spinto da una straordinaria passione per le automobili di lusso e da un notevole talento manuale, ha saputo catturare l’attenzione del mondo del web grazie alle sue creazioni. Conosciuto sui social media come “Talented Ahmad“, questo giovane ha dato prova di una creatività senza limiti realizzando una sorprendente replica della Lamborghini Egoista interamente con materiali di recupero, come il cartone.

Un lavoro lungo due anni

L’incredibile opera del giovane ragazzo è il risultato di un meticoloso lavoro durato ben due anni. La sua “supercar fai da te”, realizzata prevalentemente in cartone, riproduce fedelmente le linee futuristiche e aggressive della Lamborghini Egoista, una concept car presentata dalla casa automobilistica del Toro nel lontano 2013. La diffusione del video di questa creazione sulla piattaforma TikTok ha generato un consenso virale, trasformando il nigeriano in una vera e propria star del web, con un profilo che attualmente vanta quasi 450.000 follower.

Fin dalla tenera età, l’artista ha nutrito una profonda ammirazione per le Lamborghini e per il loro design distintivo, caratterizzato da linee taglienti e un’estetica aggressiva. Desideroso di cimentarsi nella costruzione di una replica di una delle supercar di Sant’Agata Bolognese, si è trovato a dover fronteggiare la mancanza di materiali adeguati e di risorse economiche. Questa sfida, tuttavia, non ha fatto altro che stimolare la sua inventiva, spingendolo a puntare tutto sulla sua creatività e sulle sue abilità artigianali per dare forma al suo sogno. Il risultato è una Lamborghini unica nel suo genere, realizzata con rottami metallici per la struttura e forme in cartone per la carrozzeria.

Non sono mancate le difficoltà

Il processo di costruzione si è rivelato ricco di difficoltà, ma proprio per questo ancora più stimolante. Ahmad ha dedicato un impegno estremo alla realizzazione di ogni singolo componente, dalla complessa carrozzeria fino ai dettagli degli interni, dimostrando una dedizione e una precisione sorprendenti. La sua passione e la sua meticolosità traspaiono in ogni angolo della replica, testimoniando un talento cristallino e una grande forza di volontà.

La Lamborghini Egoista di “cartone” ha suscitato un’ondata di commenti entusiastici tra gli utenti del web. Molti hanno espresso la loro ammirazione per il suo talento e le sue notevoli capacità costruttive. Questa straordinaria opera d’ingegno ha raccolto un grande interesse anche nella comunità locale della sua città natale in Nigeria. La storia di Ahmad è un esempio lampante di come la passione e la creatività possano superare le limitazioni materiali.

Un nuovo progetto all’orizzonte

Il talento di Ahmad, però, non si ferma qui. Dopo aver completato con successo la replica della Lamborghini Egoista, il giovane artista è già al lavoro su un nuovo ambizioso progetto: la costruzione della struttura metallica di una replica della Lamborghini Aventador SV. Ancora una volta, Ahmad intende trasformare materiali di scarto in un’opera d’arte motoristica, dimostrando una continua evoluzione delle sue capacità e una passione inesauribile per le supercar italiane. La speranza, tuttavia, resta di vedere questo ragazzo a bordo di una vera Lamborghini come premio per le sue capacità e per la sua voglia di stupire, seppur con pochi mezzi a disposizione.