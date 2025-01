Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images e Porsche Il nuovo bolide di Federico Di Marco

Federico Di Marco è considerato uno degli esterni bassi più forti del panorama europeo. Il suo mancino è affilato come una spada e la sua capacità di sfrecciare come un treno sulla corsia sinistra è un valore aggiunto per lo scacchiere dell’Inter di mister Simone Inzaghi. Anzi, potremmo dire che Di Marco ha la capacità di accelerare sul rettangolo verde quanto quella della sua nuova supercar di mangiarsi l’asfalto di una bella pista. Il gioiello dei nerazzurri, infatti, si è fatto notare all’ingresso della Pinetina con un nuovo bolide mozzafiato: l’ambita Porsche 911 GT3 RS, una delle sportive più aggressive in circolazione.

Com’è fatta la Porsche 911 GT3 RS

La nuova Porsche 911 GT3 RS è stata progettata senza compromessi per raggiungere le massime prestazioni, sfruttando tecnologie e concetti tipici del motorsport. Questa sportiva stradale ad alte prestazioni da 386 kW (525 CV) si distingue per il suo potente motore aspirato, le soluzioni di alleggerimento della struttura, il sistema di raffreddamento e l’aerodinamica, che la collegano in modo diretto alla sua omologa da gara, la 911 GT3 R.

Una delle principali innovazioni è l’adozione di uno schema con radiatore centrale, ispirato al motorsport, che ha consentito di liberare spazio per integrare elementi aerodinamici attivi. La 911 GT3 RS genera una deportanza di 409 kg a 200 km/h, doppia rispetto al suo predecessore della generazione 991.2 e tre volte superiore a quella di una 911 GT3 attuale. A 285 km/h, la deportanza totale raggiunge gli 860 kg. Per la prima volta su una Porsche di serie, è presente un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS), che consente di appiattire le ali per raggiungere velocità più elevate sui rettilinei. Durante le frenate di emergenza ad alta velocità, la funzione freno aerodinamico attiva gli elementi alari anteriori e posteriori, creando un effetto di decelerazione.

Un design studiato in modo raffinato

Il design della 911 GT3 RS è caratterizzato da numerosi elementi aerodinamici funzionali, tra cui un alettone posteriore con attacco a collo di cigno, uno splitter anteriore e feritoie per l’aerazione dei passaruota. Le sospensioni, anch’esse ottimizzate dal punto di vista aerodinamico, presentano componenti dell’asse anteriore a doppio braccio con profili a goccia, che aumentano la deportanza sull’asse anteriore. La vettura offre tre modalità di guida: Normal, Sport e Track, con la modalità Track che consente di regolare individualmente le impostazioni di base, come lo smorzamento in estensione e in compressione degli assi anteriore e posteriore e il differenziale posteriore.

Il motore boxer a sei cilindri da quattro litri è stato ulteriormente ottimizzato rispetto alla 911 GT3, raggiungendo i 386 kW (525 CV) grazie a nuovi alberi a camme con profili modificati. Il cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a sette velocità ha rapporti di trasmissione più corti rispetto alla 911 GT3. La struttura leggera, ottenuta grazie all’uso di fibra di carbonio (CFRP) per porte, parafanghi, tetto e cofano, contribuisce a un peso totale di soli 1.450 kg. La 911 GT3 RS è disponibile con i pacchetti Clubsport e Weissach, quest’ultimo con ulteriori elementi in fibra di carbonio e miglioramenti per la dinamica di guida. Il pacchetto Weissach include anche levette del cambio PDK con tecnologia a magneti sviluppata nel motorsport.

L’auto di Federico Di Marco: un gioiello di sportività

Con un bolide del genere Di Marco non passa di certo inosservato (al pari del compagno di squadra Arnautovic), ma bisogna dire che, se dovessimo fare un parallelo fra il mondo del calcio e quello delle quattro ruote, la vettura scelta dal terzino interista si confarebbe quasi perfettamente alle sue caratteristiche. Quando si dice una scelta azzeccata.