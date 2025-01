Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche La nuova Porsche 911 Carrera S può essere ordinata nelle varianti Coupé e Cabriolet

Un tramonto sulla strada, il rombo del motore che sfida il silenzio del vento: una sinfonia meccanica riservata ai veri capolavori su quattro ruote. La nuova Porsche 911 Carrera S non si limita a essere un’auto: è un sogno a occhi aperti. Con una potenza di 480 CV e una dinamica di guida affinata, la sportiva appena svelata porta avanti una storia illustre, apprezzata tanto dal pubblico quanto dalla critica. Ogni curva, ogni accelerazione ammicca a chi cerca prestazioni mozzafiato nel segno di eleganza e relax.

Design ispirato alla 911 Turbo

Dalla 911 Turbo della generazione precedente la neoarrivata eredita numerosi elementi stilistici. Muscolosa, ma comunque raffinata, la carrozzeria rappresenta un manifesto delle competenze e dell’estro tedesco. Passaruota pronunciati e prese d’aria integrate pongono l’accento sul carattere energico. E, all’arrivo delle belle giornate, la Cabriolet amplifica le emozioni della guida a cielo aperto, senza sacrificare l’armonia delle linee. Con il carisma di una diva, la nuova Carrera S sfodera uno sguardo magnetico. Che non manca di rispondere agli obiettivi di sicurezza: la firma luminosa, affidata ai proiettori a LED con tecnologia Matrix, ottimizza la visibilità.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Il posteriore è dominato dal caratteristico fanale, attraversante l’intera larghezza del veicolo: un tocco di classe inconfondibile. L’attenzione ai dettagli assicura equilibrio tra la bellezza e la funzionalità aerodinamica. Persino gli specchietti laterali a regolazione elettrica e i paraurti sagomati sono stati progettati al fine di ridurre il coefficiente di resistenza Cx. Infine, appagano l’occhio i cerchi sportivi, da 20 pollici davanti e 21 pollici dietro, commercializzati in varie finiture.

Interni eleganti e tecnologia avanzata

Il vero spettacolo inizia aprendo la portiera, dove lusso e tecnologia si incontrano in un abbraccio perfetto. Di serie, il salotto propone rivestimenti in pelle nera liscia, i quali abbracciano sedili, poggiatesta e pannelli delle portiere.”. Se tutto ciò non vi basta, la Casa vi dà l’opportunità di scegliere un pacchetto opzionale, che estende l’uso della pelle anche allo sportello del vano portaoggetti, ai pannelli laterali e alla base dei sedili, con cuciture a contrasto in tinta Crayon disponibili su richiesta.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Sul versante tecnologico, la 911 Carrera S conta un infotainment avanzato e un caricatore wireless (così, il tuo smartphone non ti “abbandona” mai). Il sistema Porsche Communication Management (PCM) con display touch ad alta risoluzione include servizi all’avanguardia, tra cui la navigazione satellitare connessa e l’integrazione con Apple CarPlay.

Passando ai contenuti “on demand”, spiccano il sistema di sollevamento dell’asse anteriore, fari a LED con tecnologia Matrix HD e il pacchetto Sport Chrono, con cui vi prenderete confidenza, a maggior ragione se vi stuzzica l’idea di trascorrere le giornate in pista. L’app Porsche Track Precision vi permette di tenere traccia dei vostri risultati sul tracciato, e di stimolarvi così a fare sempre meglio. L’equipaggiamento aggiunge, poi, un selettore di modalità di guida direttamente sul volante, in maniera da ottimizzare le performance in base alle preferenze del conducente.

Progettati per affrontare con sicurezza pure le curve insidiose, i sedili sportivi a 18 vie regolabili in modalità elettronica aiutano a sentirsi a proprio completo agio nei lunghi tragitti. La configurazione delle sedute posteriori ripiegabili consente di incrementare la capacità di carico, a parità di comfort. Inoltre, il volante multifunzione con comandi touch conferisce praticità e controllo. L’atmosfera percepita viene esaltata da un altro dettaglio, “roba” da fini intenditori. A completare il raffinato ambiente interno, il sistema audio premium Bose (su richiesta) regala un’acustica di livello superiore. Rivolto agli amanti della musica, è il tocco finale di un capolavoro.

Motore e prestazioni

La cura nel look e nelle dotazioni è giusto una parte del lavoro compiuto dai progettisti: quando arriva il momento di spingere, la nuova Porsche 911 Carrera S non si tira indietro. Con i suoi 480 CV (30 in più rispetto alla versione precedente), il motore 3.0 boxer a sei cilindri biturbo trasforma ogni rettilineo in un palcoscenico per pura adrenalina

Merito dei nuovi turbocompressori e del sistema di raffreddamento migliorato, efficienza e rispetto per l’ambiente fanno ora parte del pacchetto. Da fermo, la variante Coupé raggiunge i 100 km/h in appena 3,3 secondi e tocca i 308 km/h di velocità massima. In abbinamento, il cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a otto rapporti, che dispensa transizioni fluide e rapidissime.

In questa configurazione, la Carrera S si avvicina al comportamento su strada della precedente 911 Carrera GTS, dimostrando il sapere ingegneristico evoluto interno dall’azienda. Le sospensioni ottimizzate e l’asse posteriore sterzante creano un connubio tra piacere e dinamismo. La sterzata, adesso più diretta, e la cinematica affinata dell’asse anteriore elevano la reattività, garantendo stabilità anche alle alte velocità.

In qualsiasi condizione stradale, la Carrera S è all’altezza della situazione. Perché il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) è in grado di adattare la rigidità degli ammortizzatori in automatico. Se ciò che si desidera è un’esperienza radicale fino al midollo, le doti di frenata possono essere ulteriormente affinate con l’impianto in carboceramica Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), inserito sotto la voce degli optional.

In Italia la nuova Porsche 911 Carrera S può essere già ordinata nelle versioni Coupé e Cabriolet. I prezzi partono rispettivamente da 159.447 euro e 173.859 euro, comprensivi di IVA e di equipaggiamento specifico. Le dotazioni aggiuntive della gamma possono incrementare sensibilmente il costo finale, a fronte, però, di una personalizzazione unica. Tra gli accessori più richiesti figurano i cerchi in lega esclusivi, il tetto in carbonio per una maggiore leggerezza e il sistema di scarico sportivo.

La Porsche 911 Carrera S non è solo un’auto, è un’icona che continua a brillare, rinnovandosi senza mai perdere il suo fascino innato. Con 480 CV sotto il cofano, interni da sogno e una guida affinata al millimetro, riesce a combinare prestazioni, stile e comodità come poche altre. Che sia in versione Coupé oppure Cabriolet, si rivolge agli amanti delle alte prestazioni. Con un occhio attento alle ultime tecnologie, la famiglia reclama tuttora un posto sotto le luci di ribalta. Salire a bordo della Porsche 911 significa vivere il mito di un’icona intramontabile: un’auto che evolve senza mai tradire l’eredità, capace di consacrarla alla leggenda.