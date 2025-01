‘’Pillole di motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Nuova Dacia Bigster

La nuova Dacia Bigster è arrivata sul mercato italiano. La sette posti si inserisce nel segmento C-Suv e si presenta con dimensioni che raccontano di una lunghezza di 4,57 metri, un’altezza di 1,71 metri e una larghezza di 1,81 metri. Lo spazio dedicato ai bagagli parte invece da un carico disponibile di 667 litri.

Alla base delle motorizzazioni di Bigster c’è un motore 1.2 turbo tre cilindri mild hybrid da 140 CV che lavora insieme alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce. L’entry level di Dacia Bigster è l’allestimento Essential, che parte da un prezzo di 24.800 euro.

Porsche amplia la gamma di modelli 911

Porsche amplia la gamma della 911 introducendo la nuova Carrera S, un modello che si colloca tra la 911 Carrera e la 911 Carrera GTS. Il cuore della nuova 911 Carrera S è il motore sei cilindri boxer biturbo da 3.0 litri, aggiornato per migliorare sia le prestazioni che l’efficienza. La Carrera S Coupé accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 308 km/h. I prezzi della 911 Carrera S in Italia partono da 159.000 euro.

La nuova Aprilia MotoGP col numero 1

Negli studi Skai di Milano Rogoredo è stata svelata la Aprilia RS-GP25, moto a disposizione dei nuovi piloti: l’italiano Marco Bezzecchi e il campione del mondo Jorge Martin che correrà con il numero 1 sul cupolino.

L’Aprilia RS-GP25 rappresenta un’importante evoluzione per il progetto MotoGP di Aprilia Racing. Ogni dettaglio della nuova noto è stato riprogettato per poter lottare ai massimi livelli e consolidare Aprilia Racing tra i protagonisti della MotoGP.

Il mondiale Motogp vedrà il suo inizio in Tailandia il prossimo 2 marzo con la prima gara di una stagione che prevede 22 Gran Premi e ben 44 gare effettive, includendo le emozionanti sprint race del weekend.