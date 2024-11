Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Abarth 600e in azione: grandi performance con il motore elettrico

L’Abarth 600e rappresenta un nuovo importante capitolo per lo Scorpione, confermando l’ascesa nel campo delle elettriche ad alte performance, dopo la 500e. Lo stile di questo modello, frutto di un attento studio e di una profonda conoscenza del passato, si pone come un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, esaltando le prestazioni e l’anima sportiva che da sempre contraddistinguono le creature firmate dal simbolo coniato da Karl Abarth.

Abarth 600e: design ispirato all’Heritage del Marchio

Il legame con la storia di Abarth è evidente sin dal primo sguardo negli esterni della 600e. Il design moderno si fonde con elementi stilistici del passato, creando un connubio armonioso tra origini del brand e influenze contemporanee. Protagonista indiscusso, lo Scorpione elettrificato che campeggia su parafanghi, cofano e paraurti, accompagnato dal motivo a strisce, elemento distintivo del marchio. Il “Cassettone” frontale è, invece, un chiaro rimando all’Abarth 850 TC, la prima vettura con la denominazione “Turismo Competizione“. Si tratta del volume squadrato del radiatore frontale, elemento che contribuisce a conferire alla 600e un aspetto aggressivo e un forte impatto emozionale.

Omaggio all’intuizione di Carlo Abarth, che ne riconobbe la doppia funzionalità, lo spoiler in resina separa il flusso d’aria migliorando la resistenza aerodinamica. I designer Abarth hanno studiato attentamente la forma dello spoiler e dell’estrattore del paraurti posteriore, testandoli nella galleria del vento per garantire prestazioni elevate. Inoltre, lo stile esterno è caratterizzato anche da elementi ispirati al mondo digitale e del gaming. La geometria squadrata è arricchita da grafiche con linee inclinate, creando una griglia sulla presa d’aria, riproposta anche sul paraurti posteriore.

I paraurti anteriori e posteriori, lo spoiler e le ruote sono stati progettati per enfatizzare l’eccellenza delle prestazioni della 600e. L’effetto “muso di squalo“ sul frontale, ottenuto allungando la silhouette, conferisce alla vettura ulteriore carattere, mentre l’assetto ribassato di 30mm sulla parte anteriore e 25mm sulla parte posteriore ne accentua la sportività.

Le ruote, con cerchi in lega da 20 pollici, presentano una struttura interna solida e leggera, il pungiglione con funzione aerodinamica e l’effetto dei bulloni monoblocco, richiamo al mondo delle corse. La Abarth 600e è disponibile in due colori esclusivi: il Verde Acid, riferimento al colore dell’antidoto, e il Viola Hypnotic, ispirato all’effetto ipnotico della puntura dello scorpione.

L’anima sportiva negli interni

Anche gli interni della 600e riflettono l’anima sportiva di Abarth, con un design innovativo e curato nei minimi dettagli. I sedili Sabelt, la strumentazione e il volante, ispirato a quello a due razze delle vetture da corsa, garantiscono una visione perfettamente in asse, fondamentale per la guida sportiva, creando una profonda sintonia tra guidatore e vettura. Il volante è rivestito in pelle e Alcantara, con un mirino speciale a ore 12. In alternativa ci sono i sedili racing Sabelt realizzati in Alcantara elettrosaldato con il distintivo scorpionflage, un esclusivo pattern Abarth che richiama le caratteristiche dello Scorpione. Il design dei sedili, con il poggiatesta integrato, esprime il carattere sportivo e la forza del marchio.

Ulteriori dettagli sportivi sono i pedali con inserti in alluminio, poggiapiedi e tappetini completano l’atmosfera sportiva degli interni. L’appeal del veicolo è ulteriormente esaltato dal cruscotto con effetto gaming, che arricchisce l’esperienza utente, mentre la versione Scorpionissima della 600e presenta caratteristiche esclusive, come il battitacco Abarth, il display TFT a colori da 7 pollici con grafiche e suoni specifici, il rivestimento del portaoggetti, l’ambient light e la fascia in nero opaco della plancia. La nuova Abarth 600e si presenta come una vettura audace e sportiva, che incarna il patrimonio iconico del brand proiettandolo verso il futuro elettrico. Un equilibrio armonico fra tradizione e innovazione, con un design che esalta le prestazioni e un’anima racing che si respira in ogni dettaglio.