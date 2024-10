Abarth spazza via l'alone di mistero sulla 600e, il modello più potente di sempre da lei mai costruito: da ferma raggiunge i 100 km/h in soli 5,85 secondi

Fonte: Ufficio Stampa Abarth La versione Scorpionissima della 600e è disponibile in soli 1.949 esemplari

La più potente di sempre. Abarth registra un nuovo primato nella sua gamma, lanciando la sua tanto attesa 600e, descritta come uno dei progetti più impegnativi ed elettrizzanti. Basata sull’esemplare di casa Fiat, i tecnici dello Scorpione si sono adoperati affinché diventasse ancora più divertente da guidare. E, da quanto assicurano i portavoce, la missione è compiuta. I dati prestazionali fanno venire i brividi: il powertrain a zero emissioni eroga 280 CV, tradotti in uno spunto da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi.

Oltre agli esperti del Costruttore, hanno apportato il loro contributo gli ingegneri di Stellantis Motorsport. La sinergia tra le parti ha dato vita all’architettura Pergo e-CMP, il “transfer tecnologico” dietro all’ambizioso piano. Per ottenere la combinazione perfetta, sono intervenute pure parti terze, quali Michelin, Sabelt, JTEKT e Alcon, ognuna in grado di conferire un valore aggiunto alla produzione finale.

Salta subito all’occhio la stretta parentela con la vettura originale, ma emerge un’anima grintosa, fin qui “messa a tacere”. La presenza massiccia, le ruote e lo spoiler posteriore aerodinamico danno un’iniezione di personalità, idem, gli interni, aggressivi e, al contempo, sportivi. Ordinabile a partire da oggi, martedì 29 ottobre 2024, la 600e è declinata in due versioni: la briosa Turismo e la Scorpionissima, un’edizione limitata in 1.949 esemplari, l’anno di nascita dell’azienda.

Le performance influenzano il look

In cima alla scala delle priorità, la nuova Abarth 600e pone le performance. Ed emerge fin da un rapido sguardo alla carrozzeria, ispirata a due temi principali: il primo rimanda al passato, al volume e alle forme del radiatore frontale della 850 TC, da cui mutua il soprannome “cassettone”; il secondo ammicca ai ragazzi (e alle ragazze) di oggi, attraverso una geometria squadrata e dettagli grafici accattivanti, sublimati in linee incise sulla superficie, che confluiscono nella griglia. La stessa filosofia è alla radice del paraurti posteriore, contraddistinto da un effetto finale esaltante.

Fonte: Ufficio Stampa Abarth

Evidentemente non pago del risultato, il centro stile ha operato su quattro aree chiave: i paraurti anteriori e posteriori, lo spoiler e le ruote. Davanti, le energie di ingegneri e progettisti sono convogliate sulla silhouette. In particolare, è pieno di mordente il cosiddetto “muso di squalo”, il che ottimizza la performance aerodinamica: ne scaturisce un paraurti dal volume distintivo, presentante la scritta Abarth in tre dimensioni. L’assetto si traduce in un abbassamento di 30 mm davanti e 25 mm dietro.

Lo spoiler e l’estrattore posteriore sono stati studiati in galleria del vento per migliorare la dinamica del veicolo. Invece, i cerchi in lega diamantati da 20 pollici a cinque razze richiamano la resa stilizzata del pungiglione dello scorpione, visibile attraverso le fessure che mettono in evidenza i freni sportivi e le pinze colorate.

Con una finitura sfaccettata moderna che ricorda i bulloni monoblocco, il coprimozzo aggiunge un tocco elegante. Il simbolo dello scorpione elettrificato, introdotto sulla 500e, adorna il cofano, i parafanghi e altre superfici. La Scorpionissima si distingue con un bodykit nero lucido e un adesivo laterale, insieme a pinze anteriori di colore specifico.

Arricchito dalla placchetta esclusiva per il fanale posteriore dalla forma a cassettone, il design complessivo trasmette una forte personalità. Gli specchietti e le maniglie nere esprimono aggressività, accentuata dai contrasti cromatici nei due modelli. L’Abarth 600e Turismo si presenta nelle vivaci tinte Verde Acid, Bianco Antidote, Arancione Shock e Nero Venom, mentre la variante Scorpionissima è disponibile nel suggestivo Verde Acid e nel Viola Hynotic, un omaggio al potere ipnotico dello scorpione. I nomi delle tonalità riflettono la strategia “Scorpion Sting” del brand, esaltando il lato audace.

Tecnologie ADAS di livello 2

La conformazione degli interni completa il fascino degli esterni. Inserti in pelle e Alcantara caratterizzano il volante, mentre i montanti e il tettuccio in nero creano un’atmosfera grintosa, arricchita da cuciture a contrasto. Sviluppati su misura, i sedili dispensano comfort elevato, accompagnati da pedali in alluminio e tappetini speciali nella Scorpionissima.

Con dettagli esclusivi come il battitacco Abarth, un display TFT da 7 pollici di diagonale, e ambient light solo sulla versione limitata, l’abitacolo rispecchia la cura e la personalità del brand. Se la Turismo presenta sedili con tessuto a strisce, la Scorpionissima ne annovera di tipo racing Sabelt in Alcantara, con fori accentuanti la leggerezza. In più, la seconda integra sedute e parabrezza riscaldabili, adatti ad affrontare le basse temperature.

Fonte: Ufficio Stampa Abarth

Convince altrettanto la tecnologia a bordo, costituita da sistemi ADAS avanzata, tra cui la frenata d’emergenza autonoma e l’Adaptive Cruise Control. La Scorpionissima include la guida assistita di livello 2, con funzionalità aggiuntive per il traffico e la gestione automatica delle luci. La controparte Turismo, invece, comprende sensori per il parcheggio, la rilevazione della pioggia e la visibilità crepuscolare.

Entrambi i modelli contano sei airbag, Drowsy Driver Detection – capace di rilevare segnali di stanchezza del conducente (come bruschi cambi di corsia o movimenti inconsueti) e di avvisarlo qualora fosse opportuno – e Isofix, il sistema standard di aggancio dei seggiolini a bordo.

Sotto il piano di intrattenimento e connettività, l’Abarth 600e accoglie un impianto d’infotainment da 10,25 pollici, con NAV e strumenti per la guida racing nella Scorpionissima, incluso un sound generator che si adatta in modo dinamico alla velocità. Il sistema Connect ONE e Connect PLUS garantisce aggiornamenti in tempo reale, mappe stradali e assistenza vocale basata su IA ChatGPT.

Avanzata e sicura, la gestione dei dati permette al conducente pure di monitorare e controllare da remoto elementi del veicolo quali luci, chiusura porte e ricarica della batteria. Il navigatore EV seleziona i percorsi più efficienti, mediante le mappe TomTom e l’app Free2Move Charge, che aiutano a ottimizzare le ricariche e a ridurre i tempi di viaggio.

Motore e prezzi di listino

Frutto di test eseguiti con simulatori della Formula E, il motore elettrico avanzato produce 280 CV (207 kW). Con 345 Nm di coppia motrice e una velocità massima di 200 km/h, accelera da 0 a 100 in circa 6,24 secondi nella Turismo e 5,85 secondi nella Scorpionissima. L’autonomia arriva fino a 334 km nel ciclo WLTP. Ambo le versioni offrono tre modalità di guida: la Turismo, dalla potenza regolata per il comfort quotidiano, la Scorpion Street, dalla risposta più aggressiva, e la Scorpion Track, esaltante nello scatto. Il prezzo di listino della Turismo in Italia è di 42.950 euro, che salgono a 48.950 euro nel caso della Scorpionissima.