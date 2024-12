Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Stellantis al Salone dell'Auto di Bruxelles: tante le novità e anche la Fiat Grande Panda

Il mercato dell’auto sta vivendo una profonda crisi dovuta a vari fattori che si stanno andando ad intersecare tra di loro. Il passaggio dal termico all’elettrico è stato sinora tutt’altro che indolore e qualche “vittima” è già stata lasciata per strada. Tanti gli stabilimenti che lavorano a mezzo servizio o che addirittura sono stati chiusi per mancanza di domanda. In questo contesto diventano molto importanti i vari saloni in giro per il mondo perché permettono ai marchi di mostrare le proprie innovazioni. In particolare, l’elettrico, sul quale spesso c’è tanta disinformazione, può farsi conoscere anche attraverso questi eventi.

Il Salone dell’Auto di Bruxelles, che si terrà dall’11 al 19 gennaio 2025, ospiterà tra gli altri la holding Stellantis, che schiererà un’impressionante numero di auto dei suoi vari marchi. In particolare vedremo: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel, Peugeot e Stellantis Pro One. In totale verranno mostrati 53 veicoli, tutti nel Padiglione 5 del Brussels Expo.

Tutte le novità presenti a Bruxelles

Volendo scendere nel dettaglio delle presentazioni, Abarth mostrerà la nuova Abarth 600e Scorpionissima Limited Edition, la vettura del marchio più potente di sempre. Il suo motore elettrico da 280 CV riesce a toccare una velocità massima di 200 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km in 5,85 secondi. La sua autonomia massima è di 334 km nel ciclo combinato WLTP. Nello stand si troverà anche la Abarth 500e che monta un motore da 155 CV.

Alfa Romeo, invece, mostrerà al mondo la nuova serie speciale Intensa, che sarà disponibile su tutta la gamma. Occhi puntati poi anche sulla nuova Junior Q4, che farà il suo debutto internazionale e l’Alfa Romeo Junior Veloce 280. Infine, per il Biscione, ci sarà anche la splendida 33 Stradale, una vera e propria opera d’arte su ruote.

Chi, invece, presenterà una gamma totalmente rinnovata ed elettrica è la Citroën, che mostrerà la nuova C3, la nuova C3 Aircross. Sarà poi presentata anche la nuova C4, disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica. Troverà spazio poi anche la C5 Aircross Concept, che offre uno sguardo su quello che potrebbe rappresentare il futuro del marchio. Non solo auto però perché sarà presente anche The Holidays, il nuovo camper van, che offre sino a 4 posti letto e un angolo cucina. Infine l’azienda francese battezzerà anche la nuova Ami Tower per celebrare 4 anni di successi per il piccolo quadriciclo.

C’è poi grande attesa per DS Automobiles, che in anteprima mondiale toglierà i veli alla sua ammiraglia, la DS N°8, un SUV Coupé. Oltre al design accattivante, questo veicolo offre un’autonomia di ben 750 km (ciclo WLTP), inoltre, grazie all’intelligenza artificiale, propone una connettività estesa ed immersiva. Il motore eroga 350 CV ed è disponibile con una trasmissione a 4 ruote motrici. DS N°8 vedrà la luce in Europa a partire dall’estate del 2025. Nel suo stand DS darà infine spazio anche a DS 3 e DS 4, con i nuovi allestimenti Pallas ed Étoile, mentre la DS 7 sarà svelata con una livrea esclusiva.

Venendo, invece, a FIAT, il marchio nostrano si presenta per prima cosa con la Fiat Grande Panda, in versione ibrida ed elettrica. Il veicolo del segmento B è lungo meno di 4 metri ed è tra i più attesi. Spazio poi anche alla piccola Topolino con i suoi 75 km di autonomia con una ricarica completa in 4 ore, un connubio perfetto tra stile e praticità. La Casa torinese sarà poi presente anche con la 600 ibrida che è dotata di un motore turbo benzina a 3 cilindri, assistito da un motore elettrico a 48V. Infine sarà presente anche la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, una versione super stilosa della citycar più famosa di sempre.

Per Stellantis sarà presente anche Jeep, che mostrerà tre diverse varianti dell’Avenger: le versioni Summit Full Electric ed e-Hybrid e l’anteprima belga dell’Avenger 4xe The North Face Edition. Quest’ultima si avvale della partnership per l’appunto con The North Face, che si mostra nello stile e nei materiali avanzati del modello in questione che riflettono le peculiarità di entrambi i marchi. Inoltre, tra le Renegade e Compass esposte ci sarà anche la The North Star Edition, una variante commemorativa per festeggiare il raggiungimento di un traguardo storico per l’azienda: 1 milione di unità di Renegade e Compass vendute in Europa entro fine 2024. Infine, nello stand in questione, sarà presente anche la Wrangler 4xe nella versione ibrida plug-in Rubicon.

La rinascita di Lancia e l’esordio di Leapmotor

In casa Lancia, invece, naturalmente ampio spazio alla nuova Ypsilon. Questo modello sarà il primo di tre vetture che andranno ad ingrossare la gamma del brand dopo anni “monotematici”, dove la Casa torinese si era concentrata sulla sola Ypsilon. Questa nuova vettura 100% elettrica sarà dotata di un motore da 156 CV, con un’autonomia di 403 km nel ciclo combinato WLTP. La versione ibrida, invece, è dotata di un motore 3 cilindri 1,2 litri da 100 CV. Ci sarà poi spazio anche per il ritorno nel mondo dei rally del marchio con la nuova Ypsilon Rally4 HF che ha una potenza di 212 CV.

Tra i marchi più attesi di Stellantis però c’è anche Leapmotor, che per la prima volta prende parte alla kermesse belga. Ci sarà la T03, una scelta perfetta per la città, un veicolo compatto a 5 porte del segmento A, che vanta uno spazio interno a livello di un modello del segmento B. Ci sarà poi anche il SUV C10, che di recente ha conquistato il punteggio NCAP di 5 stelle. Questa vettura garantisce un’autonomia WLTP di 420 km.

Spazio anche al commerciale

Anche Opel mostrerà le sue novità. In particolare darà spazio a diverse anteprime per il mercato belga. Si potranno visionare, infatti, la nuova Mokka, la Grandland, la nuova Frontera e la Corsa Hybrid con tecnologi ibrida a 48 V. Al Salone sarà poi presente anche Peugeot, che mostrerà la sua gamma 100% elettrica composta da: E-208, E-308 SW ed E-3008. Infine vedremo anche la nuova Peugeot E-5008, da poco entrata in commercio e in anteprima la nuova E-408.

Infine Stellantis Pro One, la parte del Gruppo che si occupa dei veicoli commerciali mostrerà quattro modelli della sua enorme gamma: Citroën Berlingo, Fiat Professional Ducato, Opel Vivaro Electric e Peugeot E-Partner. Il Salone dell’Auto di Bruxelles sarà anche l’occasione per presentare Stellantis CustomFit, un nuovo programma di conversione e personalizzazione, che ha già visto la luce in alcuni stabilimenti.