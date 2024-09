Stellantis ha in programma il debutto di cinque nuove anteprime mondiali in occasione del Salone dell'auto di Parigi 2024 che si svolgerà nel mese di ottobre

Mancano poche settimane al Salone dell’auto di Parigi 2024. Si tratta della 90° edizione dell’evento che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il mondo delle quattro ruote in Europa e non solo. Tra le aziende che hanno confermato la loro presenza a Parigi c’è anche il Gruppo Stellantis che sarà presente tra gli stand della fiera con diversi brand. Complessivamente, l’azienda metterà in mostra ben 26 modelli che andranno ad arricchire il suo stand.

Stellantis, inoltre, ha in programma ben cinque anteprime mondiali per l’evento parigino. All’appuntmaento verrà dato spazio anche ai nuovi modelli di Leapmotor, il nuovo brand di Leapmotor International, una joint venture guidata da Stellantis. La fiera dedicata al mondo delle quattro ruote è in programma dal 14 ottobre al 20 ottobre. Il prossimo 15 ottobre è prevista una conferenza di Carlos Tavares, CEO del Gruppo Stellantis, in occasione del Paris Automotive Summit.

5 novità per Stellantis

Stellantis punta a conquistare il Salone dell’auto di Parigi 2024 con tante novità da mettere in mostra. In particolare, l’azienda ha previsto ben cinque anteprime mondiali. Alla fiera ci sarà, infatti, Alfa Romeo che ha in programma l’anteprima mondiale della versione ibrida dell’Alfa Romeo Junior, il modello entry level della gamma della Casa italiana. Tra le novità di Alfa Romeo ci sarà anche il debutto del Model Year 2025 dell’Alfa Romeo Tonale, ma anche un esemplare della 33 Stradale Fuoriserie prodotta in appena 33 esemplari, e la Giulia Quadrifoglio SuperSport.

Tra le anteprime mondiali di Stellantis ci sarà spazio anche per la nuova Peugeot E-408, modello destinato a ritagliarsi uno spazio di primo piano all’interno della gamma del brand, sempre più indirizzato verso l’elettrico. Peugeot, inoltre, presenterà anche le versioni Long Range delle E-3008 e E-5008, in grado di raggiungere rispettivamente 700 chilometri e 668 chilometri di autonomia. Al Salone di Parigi ci sarà spazio anche per alcune novità di Peugeot come il concept INCEPTION e il rivoluzionario volante HYPERSQUARE. Per quanto riguarda Citroen, invece, è in programma il debutto di ben tre anteprime mondiali, destinate a ricoprire un ruolo chiave nel mercato europeo. Le nuove C3 e C3 Aircross saranno esposte in pubblico per la prima volta. Ci sarà poi la nuova Ami Tower che andrà a celebrare i quattro anni della Ami.

Spazio anche per Leapmotor

Al Salone dell’auto di Parigi 2024 ci sarà anche il debutto dei modelli di Leapmotor con la presentazione della nuova B10, un SUV di segmento C. Al debutto anche la nuova C10, un nuovo SUV elettrico di segmento D, ma anche la T03, una nuova segmento A elettrica, pensata in modo specifico per la mobilità urbana, con uno spazio interno simile a quello dei modelli di segmento B. Il nuovo brand sta avviando le sue operazioni sul mercato europeo e potrà contare da subito su di una gamma particolarmente ricca e articolata, con tanti modelli pensati per garantire da subito una diffusione rapida sul mercato.