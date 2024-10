Tra i vari marchi annunciati per il Salone di Parigi 2024 appare anche Leapmotor: il marchio cinese, da poco arrivato in Europa, esporrà la sua intera gamma

Fonte: Ufficio Stampa Leapmotor Leapmotor, la gamma annunciata al Salone dell'Auto di Parigi 2024

Alla 90ª edizione del Salone dell’Automobil di Parigi, in programma dal prossimo 14 ottobre, ci sarà anche Leapmotor. Ancora fresca di debutto a Milano, la joint venture costituita tra il marchio cinese e Stellantis avrà uno stand tutto suo nella kermesse francese. In uno degli eventi più prestigiosi dell’intera annata, il nuovo SUV B10 compirà il suo debutto.

Come pioniere della serie B, il modello nasce sull’architettura LEAP 3.5 e propone tecnologie evolute. Tra le maggiori qualità spicca la tecnologia avanzata, a fronte di un costo contenuto. Un ottimo passe-partout nel Vecchio Continente, andando a richiamare consumatori dalle limitate disponibilità economiche, ma sensibili all’hi-tech, il cui impatto nella vita quotidiana è sotto gli occhi di tutti. Connessi, sostenibili e audaci, altri veicoli a energia nuova (NEV) invaderanno le concessionarie nel 2025.

C16, il SUV a 6 posti

Alla kermesse d’oltralpe affiancherà la B10 un esemplare altrettanto affascinante, seppur basato su principi differenti. Non tanto nel prezzo, sempre competitivo, quanto semmai a livello di spazio interno. Forte di un’insolita configurazione 2+2+2, la C16 accoglie un massimo di sei passeggeri. Il pianale in carburo di silicio (SiC) ad alta tensione da 800 V migliora in modo significativo l’efficienza complessiva e supporta fino a 180 kW di potenza di ricarica, affinché l’accumulatore si carichi dal 30 all’80% in appena 15 minuti.

Lunga 4,9 e dotata di un passo di 2,8 m, la C16 è un “salotto” su ruote. L’abitacolo accogliente mette subito a loro agio gli occupanti, sia il conducente sia i passeggeri. Inoltre, il bagagliaio vanta una capienza eccellente, fino a 1.022 litri una volta reclinata la terza fila. Il display ad alta definizione da 15,6 pollici e l’impianto Dolby Atmos con 21 altoparlanti esaltano il piacere provato nei viaggi. A livello audio, l’intelligenza artificiale applicata da Leapmotor supporta modalità personalizzate, affinché gli utenti godano di un’esperienza “cucita” su misura. Il sistema di infotainment intelligente OS 4.0 e il tetto apribile panoramico contribuiscono al relax.

Non meno convincente la sicurezza. Il design della carrozzeria a gabbia ad anello della C16, oltre alla tecnologia di integrazione della batteria CTC 2.0, certifica i progressi compiuti dalla Cina nelle tecniche produttive. Con materiali misti in acciaio e alluminio ad alta resistenza (al 75%), la rigidità torsionale assicura durata e sicurezza.

T03 e C10, metà complementari

Gli amanti dei veicoli elettrici urbani apprezzeranno la T03. A cinque porte, l’esemplare di segmento A vanta uno spazio interno ampio, da categoria superiore. Con un’autonomia di 265 km nel ciclo WLTP, la compatta è ideale per gli spostamenti quotidiani. Collocata al vertice dallo studio JQ Power sulla qualità iniziale delle BEV “small-size”, fa del rapporto qualità-prezzo la sua arma migliore.

Invece, il C-SUV C10 è la soluzione dedicata alle famiglie. Progettato secondo standard internazionali di sicurezza e design, segna l’ingresso di Leapmotor nel mercato globale. Creato sull’architettura tecnologica avanzata LEAP 3.0, possiede l’innovativo Cell-to-Chassis (CTC) 2.0, un sistema elettronico centralizzato. L’abitacolo, al 100% digitale e intelligente, rappresenta il fiore all’occhiello. In nome dell’ambiente, l’azienda ha optato in favore di materiali ecologici, tipo il silicone organico riservato ai sedili, senza compromettere la sicurezza. L’autonomia WLTP di 420 km va incontro al fabbisogno effettivo della quasi totalità dei guidatori.