Leapmotor ha annunciato l'apertura degli ordini in Europa dei suoi mezzi elettrici, con prezzi competitivi con un chiaro obiettivo in vista del futuro prossimo

Fonte: Ufficio Stampa Leapmotor Un dettaglio di C10, il SUV di Leapmotor

Leapmotor, la joint venture guidata dal gruppo Stellantis, è pronta ad aprire gli ordini in Europa per due dei suoi mezzi elettrici. Parliamo della city car T03 e il SUV C10, veicoli alla spina che puntano a essere economicamente accessibili per tutti per garantire, con prezzi competitivi, la possibilità dell’accesso alla mobilità elettrica a una platea sempre più ampia. E il via alle vendite è un passo importante per spingere i prodotti ad alta tecnologia a prezzi contenuti al di fuori della Cina.

L’apertura di Leapmotor all’Europa

La joint venture, in quote 51:49 tra Stellantis e Leapmotor, brucia le tappe ed è sul pezzo. Infatti, nel giro di poco meno di un anno dalla costituzione, in concomitanza con l’investimento di 1,5 miliardi di euro da parte di Stellantis per l’acquisizione di circa il 21% di Leapmotor, si brinda all’apertura degli ordini nel Vecchio Continente. Un traguardo importante, ha sottolineato anche Carlos Tavares, per la partnership che ha un progetto chiaro.

“Questa partnership – unica nel settore automobilistico – offre ai clienti europei l’accesso a una tecnologia BEV avanzata e di alto valore, supportata dalla capillare rete di vendita di Stellantis per un’esperienza di acquisto incentrata sul cliente che distingue Leapmotor International dagli altri concorrenti cinesi”, ha dichiarato il Ceo di Stellantis che ha sottolineato: “Grazie all’efficiente sistema di post-vendita di Stellantis, i clienti di Leapmotor beneficeranno di un livello di servizio senza pari, che rappresenta un importante elemento di differenziazione. Abbiamo creato una partnership molto efficiente con Leapmotor, progettata per offrire valore prima di tutto ai nostri clienti europei e alla nostra sostenibilità a lungo termine”.

I primi mercati ad accogliere i veicoli Leapmotor in Europa saranno Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Successivamente sarà ampliata ulteriormente l’offerta in Medio Oriente e Africa, Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Tailandia, Malesia e Nepal) e Sud America (Brasile e Cile) a partire dal quarto trimestre del 2024.

Le auto del futuro

Leapmotor, come detto, aprirà gli ordini per due vetture completamente equipaggiate. Parliamo di T03 e CP10, una city car e un SUV pronti a stupire tutti.

T03 è una vettura compatta a cinque porte del segmento A con un’autonomia di 265 km (WLTP) e spazio interno pari a quello del segmento B. Secondo quanto comunicato da Stellantis sarà offerta a partire da 18.900 euro. La C10, invece, arriverà presso i concessionari da ottobre. Si tratta di un SUV che vanta dimensioni da segmento D con 420 km di autonomia (WLTP), la migliore esperienza di guida, i migliori livelli di sicurezza, un’esperienza d’uso intelligente e un comfort di alto livello. Utilizza l’architettura LEAP 3.0 di Leapmotor con una configurazione elettronica centralizzata e integrata, il sistema Cell-to-Chassis e un cockpit intelligente. Sarà disponibile a partire da 36.400 euro.

Il lancio dei veicoli Leapmotor in Europa completa e amplia il portafoglio dei brand Stellantis per offrire ai clienti una gamma completa economicamente conveniente. Entrambi i veicoli, infatti, dispongono di tecnologie elettriche all’avanguardia e offrono alti livelli prestazionali, di efficienza, sicurezza e autonomia a prezzi accessibili, grazie all’elevato grado di capacità ingegneristica interna e all’integrazione verticale della casa automobilistica cinese.