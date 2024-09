Fonte: Ufficio Stampa Leapmotor Il SUV elettrico parte da 34.600 euro

Leapmotor C10 è il secondo modello della Casa in arrivo sul mercato italiano. Si tratta di un SUV elettrico con dimensioni paragonabili a quelli di una Tesla Model Y e un prezzo decisamente più accessibile. Il modello in questione, insieme alla city car T03, è stato protagonista di un evento di lancio a Milano, organizzato dalla joint venture Leapmotor International guidata (con il 51%) dal Gruppo Stellantis che porterà i nuovi modelli Leapmotor anche al prossimo Salone di Parigi 2024, insieme ad altre cinque anteprime assolute per la sua gamma.

Com’è fatto il nuovo SUV

Con l’apertura degli ordini, il nuovo modello della Casa è pronto a ritagliarsi il suo spazio in Italia. Il nuovo Leapmotor C10 è un SUV di grandi dimensioni e completamente elettrico. Il modello ha una lunghezza di 4,739 metri ed è largo 1,9 metri, con un’altezza massima di 1,680 metri. Il passo è di 2,825 metri mentre l’altezza minima da terra è di 180 mm. Questi dati evidenziano come il modello punti a offrire tanto spazio a bordo, con la possibilità di adattarsi, all’occorrenza, anche all’utilizzo offroad.

Il design è semplice e lineare, senza soluzioni particolarmente elaborate. Il risultando è un SUV elegante, pensato per le famiglie, per il traffico cittadino ma anche per le lunghe percorrenze, viaggiando comodi, anche in più persone, per centinaia di chilometri. A contribuire allo stile elegante e lineare ci sono le maniglie a scomparsa. All’interno, invece, troviamo un ampio display centrale per il sistema di infotainment. Il pannello ha una diagonale di 14,6 pollici. L’infotainment potrà ricevere aggiornamenti over the air per aggiungere nuove funzionalità.

Anche il quadro strumenti è digitale, con un display, sempre a sviluppo orizzontale, con diagonale di 10,25 pollici. Da segnalare anche un impianto stereo con 12 altoparlanti e 840 Watt di potenza. Per quanto riguarda la capacità del bagagliaio, invece, Leapmotor C10 è in grado di ospitare fino a 435 litri ma, abbattendo i sediolini, è possibile arrivare fino a ben 1.410 litri, con uno spazio utile in lunghezza che arriverà fino a 1,82 metri.

Il comparto tecnico include un motore elettrico da 218 CV e 320 Nm di coppia, con possibilità di scegliere tra tre diverse modlaità di guida, adattando le caratteristiche del motore e, quindi, le prestazioni del SUV al contesto di utilizzo. Sotto la scocca c’è spazio anche per una batteria con capacità di 69,9 kWh. L’azienda dichiara 420 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. Non si tratta di un valore da record per questa categoria ma, in ogni caso, è un dato ampiamente giustificato dal prezzo, decisamente più accessibile rispetto a quello dei modelli concorrenti.

Quanto costa il nuovo SUV

Veniamo a uno degli aspetti più importanti del progetto Leapmotor C10. Il nuovo SUV della joint venture di Stellantis arriva in Italia con un prezzo di 36.400 euro, relativo all’allestimento base Style che include i cerchi in lega da 18 pollici, il clima bizona, i fari anteriori e posteriori a LED, il tetto panoramico, la guida assistita di livello 2. Bastano appena 500 euro in più per passare alla versione Design con cerchi da 20 pollici, vetri oscurati al posteriore e volante riscaldato. Per la fase di lancio, la versione Style verrà proposta con un prezzo ridotto a 34.400 euro. Il debutto nelle concessionarie è fissato per ottobre.