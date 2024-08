Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

L’Alfa Romeo è uno dei brand italiani più rinomati nel mondo. I suoi modelli hanno scritto la storia dell’automobile. Fondata nel 1910 a Milano il suo nome è l’unione di ALFA che significa Anonima Lombarda Fabbrica Automobili e Romeo, in onore dell’ingegnere di Sant’Antimo Nicola Romeo che all’inizio del 900 era al comando dell’azienda.

Dal 1986 Alfa Romeo fa parte del Gruppo FIAT che l’ha portata con sé prima in FCA nel 2014 e poi nel 2021 in Stellantis. Negli anni l’azienda del Biscione ha conosciuto periodi più o meno floridi con alcuni modelli che hanno avuto successo e altri meno. Nel recente passato ad esempio la 156 ha venduto tantissimo venendo eletta anche Auto dell’anno 1998. Meno bene è andata invece alla 159 che ha totalizzato meno della metà delle vendite della sua antenata.

Alfa Romeo 33 Stradale, un’auto iconica

Tra i modelli che hanno scritto la storia del Marchio milanese c’è sicuramente l’Alfa Romeo 33 Stradale, una fuoriserie che dal 1967 al 1969 ha visto la luce in 18 splendidi esemplari. Versione stradale dell’auto da competizione Tipo 33, divenne subito iconica e considerata ancora oggi da molti come una delle auto più belle di tutti i tempi.

La carrozzeria è disegnata da Franco Scaglione e fu la prima tra le vetture da strada ad avere l’apertura a farfalla delle portiere. Il motore, montato in posizione centrale è un V8 da 1995 cm³. Progettato dal Direttore della Progettazione Meccanica Alfa Romeo, Giuseppe Busso e sviluppato dall’Autodelta con costruzione completa in alluminio e magnesio, è un altro capolavoro dell’ingegneria italiana.

L’Alfa Romeo 33 nella sua versione da competizione sprigionava 270 CV, mentre in quella stradale arrivava a 230 CV. La sua presentazione avvenne sul circuito di Monza durante le manifestazioni motoristiche antecedenti il Gran Premio d’Italia del 1967. Per i cultori delle statistiche quella gara fu vinta da Jim Clark su Lotus. Giornata grigia invece per l’Italia che piazzò la Ferrari di Chris Amon in 4a piazza, Ludovico Scarfiotti con la Eagle 10° e Giancarlo Baghetti con Lotus 17°.

All’epoca la 33 Stradala era presente in listino e costava 9.750.000 lire che la rendeva una delle auto più costose dell’epoca. Per fare qualche paragone, una Ferrari 275 GTB costava “appena” 6.500.00 lire e una FIAT 500 F 475.000 lire. Insomma prezzi completamente diversi da quelli che siamo abituati oggi a vedere ma che ci restituiscono comunque attraverso la forbice che c’era con la 33 Stradala la sua esclusività

Una nuova era

Di recente l’Alfa Romeo ha deciso di ridare vita alla 33 Stradale con un nuovo modello. Un anno fa la Casa milanese aveva svelato al mondo il suo nuovissimo bolide prodotto in soli 33 esemplari. Sotto il cofano a ruggire c’è un motore biturbo V6 da oltre 620 CV. Proprio il rombo di questo propulsore è stato immortalato e consegnato alla rete. Un sound da urlo che ha già stregato tutti gli alfisti.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale sta girando sin dal suo debutto il 30 agosto scorso per tutte le manifestazioni più rilevanti. Ha già partecipato, infatti, al concorso d’eleganza di Villa d’Este, dove ha portato a casa anche l’ambito titolo “Design concept award“. Infine, di recente, ha partecipato al Goodwood Festival of Speed, che ha rappresentato anche l’esordio assoluto per questa vettura fuori dai confini italiani.