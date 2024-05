Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Solo 33 esemplari per la Nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Tra le protagoniste del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in corso di svolgimento sul Lago di Como fino al prossimo 26 maggio, c’è anche la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, uno dei simboli della gamma Casa italiana. La fuoriserie reinterpreta gli stilemi del modello del 1967 che, a sua volta, traeva ispirazione dalla Tipo 33, vera e propria icona del mono del motorsport degli anni 60. La partecipazione al Concorso, che ogni anno mette in scena tante vetture storiche del mondo delle quattro ruote, rappresenta quasi un passaggio obbligato per il modello, che punta a entrare nella storia di Alfa Romeo come una delle produzioni più esclusive e apprezzate dai collezionisti.

Un’icona italiana

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, la cui prima edizione risale al 1929, è in corso di svolgimento presso i giardini del Grand Hotel Villa d’Este e di Villa Erba a Cernobbio. Come ogni anno, al concorso sono presenti decine di auto, con varie categorie e un team di esperti che decreterà le vincitrici. Tra le varie categorie della rassegna c’è anche il Design Concept Award che vede tra le protagoniste anche la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, modello che la Casa italiana considera come un suo “manifesto”, sia in termini di stile che di esperienza di guida.

La fuoriserie è stata realizzata in appena 33 esemplari ed è una coupé a due posti secchi che abbina una serie di omaggi alla tradizione oltre che uno sguardo al futuro del marchio. La partecipazione dell’Alfa Romeo 33 Stradale alla nuova edizione del Concorso di Eleganza segue l’evento dello scorso anno, quando Alfa Romeo anticipo l’arrivo della sua nuova gemma, che sarebbe stata presentata pochi mesi dopo, portando sul Lago di Como la mitica 33 Stradale del 1967. Per la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, in ogni caso, è già arrivato un primo riconoscimento per il suo design.

33 esemplari per una supercar

La Nuova Alfa Romeo 33 Stradale è stata presentata nell’agosto del 2023, dopo mesi e mesi di rumor e indiscrezioni, nel corso di un evento svoltosi al Museo Alfa Romeo di Arese. Si tratta di un modello che dà il via alla nuova era del marchio italiano che, restando legato alla tradizione, punta sull’innovazione e, naturalmente, sulla sportività. Sotto al cofano, la supercar, che come detto è stata realizzata in 33 esemplari, è dotata di un motore V6 biturbo da 620 CV.

C’è anche una variante elettrica, con motore da 750 CV, che rappresenta una prima assoluta per AlfaRomeo nel mondo delle auto di serie a zero emissioni, destinato a diventare il futuro della Casa nel corso dei prossimi anni, a partire dalla variante elettrica del nuovo Alfa Romeo Junior. Il progetto è stato fortemente voluto da Hean-Philippe Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo e manager a cui è stato affidato il delicatissimo compito (più volte fallito in passato quando il marchio era parte di FCA) di rilanciare la Casa italiana.

La 33 Stradale nasce da un’altra gemma della produzione italiana, la Maserati MC20 e, nella sua versione benzina, riprende il motore Nettuno. Le prestazioni sono al top, con uno 0-100 km/h completato in meno di 3 secondi e una velocità massima di 333 km/h.