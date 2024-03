Grande successo per Alfa Romeo 33 Stradale: la coupé della Casa del Biscione è stata premiata con il prestigioso Design Trophy di Automobile Magazine

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo La nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha vinto un premio speciale.

L’Alfa Romeo 33 Stradale ha vinto il Design Trophy assegnato da parte dell’illustre testata francese Automobile Magazine: un grande e prestigioso riconoscimento per un modello che rappresenta il ritorno di un’icona degli anni Sessanta.

Premio al design dell’Alfa Romeo 33 Stradale

Da oltre quarant’anni Automobile Magazine premia i grandi protagonisti del mondo automobilistico: a decidere i vincitori, oltre alla redazione dell’autorevole testata transalpina, sono anche i suoi lettori.

Il modus operandi è rimasto immutato in più di quattro decenni: ogni anno si assegnano premi per sei categorie: Design, Innovazione a bordo, Sportività, Passione, Coup de coeur e dinamica commerciale.

La redazione seleziona tre finalisti per ciascuna categoria e invita i lettori a votare via mail oppure direttamente attraverso una sezione apposita del sito online della rivista. Quest’anno l’Alfa Romeo 33 Stradale ha dominato nella categoria Design, ottenendo il gradimento dei lettori e, di conseguenza, il prestigioso riconoscimento internazionale.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale, presentata pochi mesi fa dalla Casa del Biscione, deriva direttamente dalla Tipo 33, un’auto iconica degli anni Sessanta, considerata ancora oggi tra le vetture più belle di tutti i tempi.

Prendendo spunto dalla storia, Alfa Romeo ha realizzato un’auto che è una vera e propria esaltazione della bellezza scultorea e introduce anche nuovi elementi di desgin che appartengono al linguaggio stilistico moderno. Il passato e il presente si fondono per dare vita a un’auto che ha da subito conquistato gli appassionati di tutto il mondo.

L’abitacolo della 33 Stradale, inserita in edizione limitata nella gamma Alfa Romeo durante la seconda parte del 2023, è stato progettato per ridurre al minimo i fattori di distrazione del guidatore: ogni dettaglio, inoltre, è stato ideato, concepito e realizzato al fine di creare un ambiente coinvolgente che rispettasse in maniera fedele l’estetica e la tecnica della 33 Stradale del 1967.

Un orgoglio per la Casa del Biscione

Il prestigioso premio assegnato alla 33 Stradale è stato commentato con orgoglio da parte di Alejandro Mesonero-Ramos, Head of Alfa Romeo Designe: “Sono davvero orgoglioso di ricevere questo riconoscimento alla 33 Stradale da Parte di Automobile Magazine e dei suoi lettori, veri appassionati di auto – ha dichiarato Alejandro Mesonero-Ramos – il progetto della 33 Stradale è il risultato del coraggio e di un pizzico di sana follia di un team di eccezionale”.

L’Head of Alfa Romeo Design ha parlato anche di come è stata ideata la 33 Stradale, gioiello che rende omaggio alla storia della Casa di Arese: “Il progetto vuol essere un omaggio al capolavoro di Franco Scaglione del 1967 e, nel contempo, anticipare alcuni tratti distintivi dei futuri modelli Alfa Romeo. Il risultato è frutto del talento del Centro Stile Alfa Romeo e della tradizione Made in Italy. È un vero e proprio manifesto di “bellezza necessaria”: linee semplici ed eleganti, ma allo stesso tempo seducenti e vigorose, che evocano emozioni intense e risvegliano il desiderio”.

I premi di Automobile Magazine non sono una novità per Alfa Romeo che ne ha conquistati diversi nel corso degli anni. Prima della 33 Stradale, per esempio, un altro modello della Casa del Biscione aveva ottenuto il riconoscimento della rivista francese: era il 2013 quando il premio Coupe de Coeur Trophy venne assegnato una delle supercar più amate dagli appassionati, la mitica Alfa Romeo 4C.