Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Un altro premio importante per l'Alfa Romeo 33 Stradale

L’Alfa Romeo 33 Stradale è molto più di una semplice supercar: è un’opera d’arte in movimento, una sinfonia meccanica che incarna la passione e l’eccellenza ingegneristica italiana. Questa fuoriserie esclusiva, con soli 33 esemplari prodotti, è un omaggio alla leggendaria 33 Stradale del 1967, considerata da molti una delle auto più belle di tutti i tempi. La nuova e moderna versione non si limita a rievocare il passato, ma lo proietta nel futuro con tecnologie all’avanguardia, prestazioni mozzafiato e un design che toglie il fiato.

Alfa Romeo 33 Stradale è la “Supercar of the Year”

L’Alfa Romeo 33 Stradale ha conquistato il prestigioso premio “Supercar of the Year” agli Automobile Awards 2024, superando altri gioielli dell’automobilismo italiano. La vettura ha ricevuto anche numerosi altri riconoscimenti, tra cui “DreamCar 2024“, “Design Trophy” e “Best in Classic 2024“.

Per garantire emozioni di altissimo profilo, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale adopera con orgoglio un motore V6 biturbo da 3.0 litri con oltre 620 CV. Posizionato centralmente, questo propulsore, un’evoluzione dei motori che equipaggiano le vetture Alfa Romeo più performanti, garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di 333 km/h. Il cambio è un DCT a 8 velocità mentre la trazione è rigorosamente posteriore. La trasmissione a doppia frizione assicura cambiate fulminee, mentre la trazione “dalla parte giusta” offre un’esperienza di guida pura e coinvolgente. Come ulteriore primizia tecnica, la vettura sfoggia un differenziale elettronico a slittamento limitato: questo sistema garantisce la massima aderenza e stabilità in curva, permettendo di sfruttare appieno la potenza del motore.

Tecnica sofistica e ben studiata

Ogni linea della Alfa Romeo 33 Stradale è stata studiata per ottimizzare l’aerodinamica e le prestazioni. La forma scultorea della vettura non è solo esteticamente accattivante, ma contribuisce a generare deportanza e a ridurre la resistenza all’aria. Il telaio è ad H in alluminio, monoscocca in fibra di carbonio e sospensioni raffinate: questa combinazione di materiali leggeri e tecnologie avanzate conferisce alla 33 Stradale un’agilità e una maneggevolezza eccezionali. Due, invece, sono le modalità di guida: la prima, Strada, offre comfort e piacere di guida, mentre la seconda, Pista, esalta le prestazioni e la reattività della vettura.

Le sospensioni attive si adattano alle condizioni di guida, garantendo un comfort ottimale e un’aderenza impeccabile. Poi, il pacchetto prosegue con lo sterzo semi-virtuale che offre una precisione di sterzata senza pari, rendendo la guida della 33 Stradale un’esperienza appagante. Infine, il sistema frenante integrato Alfa Romeo Brake-By-Wire: i freni carbon-ceramici Brembo garantiscono una frenata potente e modulabile, con un’eccellente resistenza al fading.

La 33 Stradale è stata sottoposta a intensi test dinamici presso il Nardò Technical Center, uno dei centri di collaudo più avanzati al mondo. Sul leggendario Nardò Ring, i collaudatori Alfa Romeo hanno spinto la vettura al limite, convalidando le sue prestazioni eccezionali, tra cui la velocità massima di 333 km/h.

Un tributo al passato, una visione del futuro

L’Alfa Romeo 33 Stradale è un’auto che incarna la storia e il futuro del marchio. È un tributo alla leggendaria 33 Stradale del 1967, ma è anche una vettura innovativa e all’avanguardia che stabilisce nuovi standard nel mondo delle supercar. Con la sua bellezza senza tempo, le sue prestazioni mozzafiato e la sua esclusività, la nuova supercar del Biscione è destinata a diventare un’icona dell’automobilismo italiano.