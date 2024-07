In coppia con la Junior, nella versione solo elettrica, debutta nel Regno Unito, al Goodwood Festival of Speed, l’incantevole supercar Alfa Romeo 33 Stradale

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo L'Alfa Romeo 33 Stradale debutta nel Regno Unito

Alfa Romeo si prende la scena inglese. Al Goodwood Festival of Speed, la Casa del Biscione porta i suoi due ultimi modelli. Rivolti a un pubblico di diversi gusti (e disponibilità economiche), sono della kermesse la supercar 33 Stradale e la compatta sportiva Junior, quest’ultima nella versione al 100% elettrica.

Un sogno a occhi aperti

Il marchio meneghino vive un buon periodo di forma. Con la nascita di Stellantis, ha avuto quell’iniezione di risorse tecniche e di capitali necessaria a creare delle auto capaci di mettere in difficoltà le realtà leader di settore, su tutte le tedesche. Sotto l’oculata gestione di Jean-Philippe Imparato, che aveva guadagnato la stima di Tavares durante la militanza in Peugeot, si è ricominciato a sognare.

Perché questo, in fondo, è la 33 Stradale: un sogno a occhi aperti. Dalla tiratura molto limitata, pari a 33 esemplari tra termiche ed elettriche, decreta il via al progetto Fuoriserie nella gamma Alfa Romeo. Sebbene dalla Casa non abbiano mai rilasciato comunicazioni a riguardo, ciascuna vettura sarebbe costata intorno ai 2 milioni di euro. Una cifra astronomica, ben al di fuori della portata delle persone comuni. Che, però, non ha impedito di registrare il sold-out ancor prima della presentazione ufficiale.

Nello show organizzato in terra britannica è esposta presso la sezione Supercar Paddock. I visitatori hanno modo di rifarsi gli occhi, dinanzi a un’auto di cotanto calibro, che ha già conquistato il titolo di Design Concept Award al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, erede della gloriosa Tipo 33 degli anni Sessanta.

Richiama un’illustre proposta del passato pure la Junior, ospite dell’area Electric Avenue, dedicata alle soluzioni elettrificate. Un concentrato di sportività, racchiuso in forme compatte e nello stile inconfondibile del marchio di Arese. L’ex Milano sancisce l’ingresso dell’azienda nel comparto del solo elettrico. Declinata in due livelli di potenza, da 156 CV e 280 CV, promette di trasmettere adrenalina al volante.

Al di là della presenza al Festival of Speed, la Junior sarà protagonista di un tour estivo oltremanica, affinché il pubblico abbia la possibilità di testarla su strada. Così facendo, potranno apprezzare in prima persona i valori caratteristici del produttore. Il roadshow si snoderà lungo diverse tappe, inclusa Londra.

Le altre supercar a Goodwood

Il Goodwood Festival of Speed, in programma dall’11 al 14 luglio 2024, ribadisce il prestigio assunto dall’evento, sempre più considerato dalle aziende di settore. Nella generosa line-up dell’edizione in procinto di concludersi, trovano spazio altre supercar, come la “padrona di casa” Aston Martin Valiant. Montando sotto il cofano un motore a dodici cilindri da 745 cavalli, abbinato a un cambio manuale, riesce a regalare emozioni forti.

È all’esordio assoluto la Red Bull RB17, la prima hypercar della scuderia di Formula 1 con un dieci cilindri da 1.000 CV e un design futuristico. Inoltre, risponde presente la coupé sportiva BMW M2 2024, reduce da un aggiornamento, valsole un incremento di 20 CV e un look più aggressivo. Sui sentieri accidentati sa esaltarsi la Land Rover Defender Octa, mossa da un V8 biturbo da 635 CV (un record per la famiglia). Infine, incarnano il Made in Italy ai massimi livelli le Maserati MC20 Icona e MC20 Leggenda.