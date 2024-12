Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock Largo all’Alfa Romeo nel Salone di Bruxelles 2025

L’Alfa Romeo sta continuando a spingere l’acceleratore sulla produzione di vetture a ruote alte. Dopo la Stelvio e la Tonale è arrivata sul mercato nel 2024 la Junior. Il più piccolo del SUV del brand milanese, facente parte del Gruppo Stellantis, vanta una tecnologia sia termica che elettrica, ed è stato progettato sulla piattaforma PSA CMP sviluppata da PSA e condivisa con Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, DS 3 Crossback, Fiat 600, Jeep Avenger e Lancia Ypsilon III.

La Junior ha subito avuto un impatto positivo sul mercato. Lo schema sospensivo è del tipo MacPherson all’avantreno e a ruote interconnesse con ponte torcente al retrotreno. La versione elettrica è alimentata da un motore anteriore da 400 V realizzato dalla Emotors che sprigiona 156 CV (115 kW) e 260 N⋅m di coppia, associato a una batteria agli ioni di litio da 51 kWh netti, dal peso di 340 kg, che offre un’autonomia stimata secondo il ciclo di omologazione WLTP fino a 410 km su percorso misto.

Largo all’Alfa Romeo Junior Q4

La versione pepata del B-SUV sarà esposta al Salone di Bruxelles che si terrà dall’11 al 19 gennaio 2025. Vanterà un powertrain ibrido e la trazione integrale. L’annuncio di questa variante era già stato fatto all’atto della presentazione della versione standard. L’Alfa Romeo Junior Q4 godrà di un powertrain composto da un motore a benzina associato a due motori elettrici: uno collocato sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo posto sull’asse posteriore. La trazione è integrale ma senza collegamento fisico tra l’asse anteriore ed il posteriore.

I tecnici del Biscione hanno optato per la medesima motorizzazione della Jeep Avenger 4xe. Il motore turbo 3 cilindri di 1,2 litri da 100 kW (136 CV) sarà associato a due piccoli propulsori elettrici che garantiranno entrambi 21 kW (29 CV). Per ora non vi sono i dati tecnici ma ci si attende delle performance in linea con quelle della cugina Jeep Avenger 4xe che scatta da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e tocca una velocità di punta di 194 km/h.

Sarà presente il selettore DNA che permette di regolare al meglio le funzionalità delle varie parti meccaniche delle SUV. Si possono cambiare alcune impostazioni e regolazioni, rendendo la guida più adatta a determinate esigenze specifiche. La modalità “Dynamic” permette un’esperienza di guida sportiva con massima potenza, mentre la modalità “Natural” è usata per una guida tranquilla in città. La modalità più entusiasmante sarà la “Q4”, creata per le condizioni di bassa aderenza, permettendo sempre la massima sicurezza e controllo. Inoltre, la modalità “Advanced Efficiency” garantisce una guida piacevole, salvaguardando i consumi.

Il sistema Q4 dell’Alfa Romeo

Sulla Junior sarà possibile attivare, automaticamente, la modalità Q4 in base alle condizioni di aderenza e alla pendenza della strada, potendo sempre contare sulla trazione integrale grazie alla Power Looping Technology. La trazione integrale rappresenterà una sicurezza anche con un basso livello di carica della batteria. La versione Q4 sarà il non plus ultra per coloro che vogliono prestazioni di tutto rispetto nelle misure di un SUV perfetto per la città. L’auto ha già ottenuto diversi riconoscimenti per il suo design. Nel 2025 la Casa di Arese spera di confermarsi una delle regine del segmento dei B-SUV con la Junior.