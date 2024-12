Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa DS DS, tecnologia all’avanguardia a bordo dell'ammiraglia

DS Automobiles ha concluso il primo semestre 2024 con numeri incoraggianti, specialmente in alcuni mercati dove il brand ha un forte appeal. Basti pensare che solo in Spagna il marchio francese ha immatricolato un totale di 26.550 unità negli ultimi 5 anni. Il marchio ha un certo fascino anche alle nostre latitudini, offrendo un giusto mix di tradizione e innovazione in un car market dove le auto si somigliano sempre più. La strategia di elettrificazione ha puntato su una tecnologia che si aggiunge alla gamma E-TENSE con quel pizzico di sostenibilità in più, in linea con i programmi del gruppo italo-francese.

La crossover compatta 3, il SUV 7, la berlina di lusso 9 e la media a cinque porte 4 hanno incarnato il DNA dei modelli storici prodotti dalla Citroën. Nel 2022, a seguito di aggiornamenti, sia la 3 che la 7 hanno abbandonato il nome Crossback. Per fare un passo in avanti i tecnici francesi si affideranno ai lavoratori dello stabilimento italiano di Melfi con il lancio della N° 8. L’ammiraglia unirà la futura scelta stilistica del marchio con una logica più audace, senza rinunciare al DNA tanto caro ai puristi.

Le caratteristiche della nuova DS N°8

La nuova generazione spiccherà per un emblema nella zona anteriore e la firma del marchio visibile, a caratteri cubitali, sul retrotreno. “N°” è un riferimento alla lingua, in quanto rappresenta il modo abituale di scrivere “numero” in francese, unendo l’eleganza e l’atemporalità che caratterizza le lingue. Sostanzia l’alba di una nuova era, mentre il “°” è disegnato come una punta di diamante, simbolo di raffinatezza.

Si tratta di un progetto molto importante per DS Automobiles perché caratterizzerà questa nuova logica di denominazione che vedremo tra qualche anno nel listino. Il numero, inoltre, sarà un richiamo alle dimensioni e al segmento del modello. Per la prima volta apparirà l’”8″ e la sua forma vicina al segno dell’infinito è associata all’equilibrio e alla serenità, come suggerito nel comunicato stampa ufficiale della Casa transalpina. Il design della N°8 è improntato all’armoniosità delle linee, suggerendo uno stile più curvoso e sinuoso.

DS, tecnologia all’avanguardia a bordo

La “N°8” segnerà una nuova era verso un futuro full electric. Seguendo il diktat dell’ex a.d. Tavares, il marchio francese sta modellando la futura gamma sulle esigenze green, imposte dai vertici di Bruxelles. La Francia ha intrapreso una strada che, difficilmente, vedrà inversioni a U. La scritta “DS AUTOMOBILES” nella zona posteriore stabilirà una marcata separazione tra il brand e il modello, rappresentando al contempo un’evoluzione verso il futuro full electric.

La sagoma del suo cruscotto ha già entusiasmato gli appassionati. Le linee sono molto decise con una purezza stilistica ispirata alle barche che unisce, in modo equilibrato, un alto livello di tecnologia e il know-how tipico della DS. I materiali sono di alta qualità. I rivestimenti delle portiere avvolgono i passeggeri e integrano in modo innovativo l’impianto audio e l’illuminazione. Un gioco di luci che mette in mostra il design aereo della plancia. Quest’ultimo risulta essere sospeso e invita alla serenità. Un bel mix che fa salire l’hype per l’unveiling della carrozzeria che, per ora, è stato camuffato per non ostentare prima della presentazione le nuove linee che ispireranno anche la futura gamma DS.