Abarth 600e: la rivoluzione elettrica dello Scorpione più potente di sempre

Abarth 600e, l’auto più potente mai prodotta dal marchio dello Scorpione, è pronta a conquistare il cuore degli appassionati di guida. Con 280 CV, un’accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi e un motore elettrico da 207 kW, questo modello rappresenta l’apice della tecnologia e della sportività. Disponibile in due versioni – la raffinata Turismo e l’edizione limitata Scorpionissima – la nuova arrivata di casa Abarth si presenta come la hot hatch elettrica che ridefinisce il piacere di guida, combinando prestazioni da pista e versatilità urbana.

Nuova Abarth 600e: potenza elettrizzante e design iconico

Abarth celebra il suo anniversario lanciando la 600e, un modello che ridefinisce il concetto di performance elettrica. Con un motore da 280 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,85 secondi, la 600e si afferma come l’Abarth più potente di sempre, combinando un’eredità di corse con l’innovazione tecnologica.

Fonte: Ufficio Stampa Abarth

Tecnologia di pura velocità: prestazioni senza compromessi, ispirate alla Formula E

Il cuore pulsante di Nuova Abarth 600e è il suo motore elettrico da 207 kW (280 CV), progettato con il know-how derivato direttamente dalla Formula E. Questa tecnologia consente di raggiungere una velocità massima di 200 km/h e una coppia di 345 Nm, offrendo un’esperienza di guida potente e dinamica. Grazie alla piattaforma Perfo eCMP, la 600e garantisce un’autonomia fino a 334 km nel ciclo combinato WLTP, mantenendo elevate prestazioni anche su lunghe distanze. Tre modalità di guida – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track – permettono di personalizzare l’esperienza al volante, enfatizzando rispettivamente comfort, efficienza e sportività estrema.

Un Omaggio alle origini: design audace e funzionale, estetica e aerodinamica in perfetta sinergia

Il design di 600e unisce passato e futuro, richiamando le linee iconiche di Abarth 850 TC con dettagli moderni e accattivanti. Spoiler aerodinamici, cerchi in lega diamantati da 20 pollici e il distintivo logo dello Scorpione elettrificato sottolineano il carattere sportivo dell’auto. Le versioni disponibili includono colori esclusivi come il Verde Acid e il Viola Hypnotic, che incarnano l’anima audace del brand.

Performance su strada e in pista…componenti da competizione per un’esperienza di guida superiore

Collaborazioni con partner di eccellenza come Michelin e JTEKT hanno portato alla creazione di pneumatici e differenziali che massimizzano aderenza e maneggevolezza. I freni sportivi, sviluppati con Alcon, assicurano una resistenza ottimale al fading e prestazioni costanti anche nelle situazioni più impegnative. Il differenziale a slittamento limitato Torsen e una taratura delle sospensioni specifica per la guida sportiva rendono 600e perfetta per affrontare sia curve strette che rettilinei ad alta velocità.

Edizioni esclusive: Turismo e Scorpionissima…caratteristiche uniche per due anime distintive

600e è disponibile in due versioni:

Abarth 600e Turismo : Offre 240 CV (175 kW) e un’esperienza equilibrata tra prestazioni e comfort.

: Offre 240 CV (175 kW) e un’esperienza equilibrata tra prestazioni e comfort. Scorpionissima: Edizione limitata a 1.949 esemplari, con 280 CV (207 kW), finiture di lusso e dettagli esclusivi, come sedili in Alcantara e un bodykit dedicato.

Tecnologia e sicurezza di livello avanzato per un’esperienza di guida connessa e protetta

Abarth 600e integra una gamma completa di ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) e una Guida Assistita di Livello 2, che include funzionalità come Lane Centering, Traffic Jam Assist e monitoraggio dell’angolo cieco. Il sistema di infotainment da 10,25 pollici con navigazione e integrazione wireless di Apple CarPlay e Android Auto completa l’offerta tecnologica.

Un nuovo capitolo: performance elettrica per gli Abarthisti di domani

Con Nuova 600e, Abarth dimostra che sportività e sostenibilità possono convivere, offrendo emozioni autentiche senza compromessi. Gli ordini per il nuovo modello apriranno domani nei principali mercati europei, inaugurando una nuova era per il marchio dello Scorpione.