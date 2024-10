Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Fiat 600 tra le auto protagoniste della Festa del Cinema di Roma

Il mondo delle auto è legato indissolubilmente a quello del cinema. Ci sono personaggi iconici che hanno legato il proprio nome a vetture altrettanto leggendarie. Pensiamo ad esempio a James Bond e alle sue tante Aston Martin che si sono susseguite nei film. C’è poi la leggendaria DeLorean DMC-12, che nonostante il fallimento della casa madre poco dopo il suo battesimo, è diventata eterna nell’immaginario collettivo grazie al film Ritorno al Futuro.

Cinema e auto sono da sempre protagoniste anche in Italia e a breve lo saranno ancora di più. Dal 16 al 27 ottobre, infatti, andrà di scena la Festa del Cinema di Roma 2024 e sarà grande protagonista la Fiat, auto ufficiale della kermesse. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica e ospiterà numerose personalità del mondo del cinema, del teatro e della cultura italiana e internazionale.

Fiat e il cinema: un amore lungo un secolo

Fiat sarà presente alla manifestazione con i suoi modelli più rappresentativi: la Topolino, la Grande Panda, la Fiat 600 sia elettrica che ibrida e l’E-Ulysse. L’azienda torinese, da tempo impegnata nel produrre auto ecologiche, sfrutterà naturalmente la vetrina per mostrare la propria offerta elettrica ed ibrida. Entro il 2035, infatti, in Europa dovranno essere vendute solo auto ad emissioni zero e proprio per questo Fiat ha deciso di muoversi in anticipo come hanno fatto anche altri competitor.

In questi anni Fiat è stata protagonista indiscussa anche sul piano cinematografico. Alcuni suoi iconici modelli sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo anche grazie a particolari pellicole. Nel 1957, ad esempio, Federico Fellini ha scelto la Fiat 1100 B e la 600 Trasformabile per Le notti di Cabiria. La Fiat 500X, invece, è entrata nella commedia Zoolander 2 di Ben Stiller. Ancora troviamo la Fiat 500 nel film cult Profondo Rosso e ancora nel mondo dell’animazione come in Lupin III e Cars. Non è tutto però perché di recente una 500 gialla è stata guidata per le strade di Roma da Tom Cruise per il suo ultimo Mission Impossible.

Cosa vedremo a Roma

Il legame tra Fiat e il cinema però è rimarcato anche dal punto di vista “pubblicitario”. Da tempo, infatti, la Casa torinese ha stretto una proficua partnership con l’attore Premio Oscar, Leonardo DiCaprio, protagonista degli spot sulla 600e. La stella di Titanic è da anni un convinto attivista ambientale e aver ricevuto la sua partecipazione è stato sicuramente molto importante per Fiat.

La Festa del Cinema di Roma diventa così un’ottima occasione sia per celebrare il legame tra Fiat e il cinema, ma anche per mostrare il futuro del Marchio. Sul red carpet, accanto ai più importanti attori a livello mondiale sfileranno quindi anche le perle dell’Azienda che un tempo faceva capo a Gianni Agnelli. Proprio come una grande stella di Hollywood, la più attesa di tutte sarà sicuramente la Grande Panda, che ha debuttato lo scorso luglio, ma che per ora in pochi hanno visto da vicino. Sarà esposta presso il Cinema Village. Attraverso un lungo comunicato stampa Fiat ha voluto rimarcare più volte il fatto che quest’occasione rappresenterà l’essenza della cultura e del design italiani. Parole importanti, che si agganciano probabilmente alle recenti polemiche mosse dal Governo nei confronti del Marchio.