Fonte: Ufficio Stampa Smart Smart Concept #5 anticipa il futuro della Casa

In occasione del Salone internazionale dell’Automobile di Pechino, in corso in questi giorni, si registra il debutto della nuova Smart Concept #5. Si tratta di un prototipo che anticipa un’ulteriore evoluzione futura della gamma Smart, brand sempre più concentrato sul mondo dei SUV a zero emissioni e lontano (anche se il progetto potrebbe ritornare in una nuova veste) dall’iconica due posti che ha reso famoso il marchio Smart.

Un SUV spazioso e versatile

La nuova Smart Concept #5 è stata presentata dall’azienda come il suo veicolo più spazioso e versatile mai realizzato. Con questo nuovo progetto, che anticipa la realizzazione di un modello di serie, Smart annuncia il suo ingresso nel segmento dei mid-size SUV premium, una porzione del mercato sempre più importante, soprattutto per quanto riguarda il mercato delle auto a zero emissioni dove il brand sta ottenendo ottimi risultati con modelli come la nuova Smart #1.

La concept svelata al Salone di Pechino ha un marcato carattere off-road che, nel modello di serie, potrebbe essere proposto solo con un allestimento specifico. Il look da fuoristrada è esaltato da un assetto rialzato, pneumatici specifici e dalla presenza di un sistema di trazione integrale, essenziale per questo tipo di veicoli.

Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe GmbH, chiarisce quale sarà il futuro del progetto: “Per oltre un quarto di secolo, Smart ha avuto un impatto significativo con modelli e soluzioni di mobilità all’avanguardia in ambito urbano e non solo. La Smart Concept #5 è l’auto più inaspettata e versatile che il nostro marchio abbia mai creato”

Concept #5 segna, quindi, un nuovo inizio per la Casa che, puntando a nuovi segmenti di mercato, intende continuare a crescere e a rafforzare la sua posizione nel settore delle quattro ruote. Continua Adelmann: “Con questo veicolo ci lasciamo alle spalle tutti i confini e apriamo un nuovo segmento per i clienti in Europa e nel mondo“.

Com’è fatto il SUV

Smart non ha diffuso tantissimi dettagli sul progetto. Si tratta, infatti, di una concept car che potrebbe registrare diverse modifiche rispetto al modello di serie. La base di partenza, però, è chiara. Il veicolo è dotato di un sistema di trazione integrale con tecnologia a 800 volt e potrà ospitare un pacco batterie in grado di garantire una capacità superiore ai 100 kWh (il modello di serie sarà probabilmente realizzato in più varianti per quanto riguarda la batteria).

Da segnalare che l’architettura della concept Smart supporta appieno la ricarica rapida. Secondo i dati forniti dall’azienda, infatti, è possibile portare il livello di carica della batteria dal 10% all’80% in appena 15 minuti, affidandosi a una colonnina di ricarica rapida. Da segnalare anche un primo dato sull’autonomia: il SUV sarà in grado di percorrere oltre 550 chilometri con una carica completa della batteria.

Da notare anche la possibilità di scegliere tra cinque modalità di guida differenti, in modo da adattare prestazioni e consumi. Smart ha anche confermato la presenza di una “disponibilità avanzata di ADAS“, senza però entrare nei dettagli, e del sistema di navigazione Smart Pilot, utilizzabile sia in autostrada che in città. I dettagli completi sul modello di serie che nascerà dalla concept car presentata al Salone di Pechino arriveranno nei prossimi mesi.