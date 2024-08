Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Smart Arriva il debutto della nuova smart #5

Fino a pochissimo tempo fa il nome di smart era associato in modo inequivocabile al suo prodotto più celebre e famoso, la citycar a due posti secchi ForTwo. Vero, più volte nel passato la gamma era stata allargata con la prima ForFour, con scarso appeal, e in tempi più recenti con la versione a quattro porte della sua citycar. Oggi, le cose sono cambiate moltissimo perché, oltre all’addio della ForTwo, sono arrivate prima la #1 e poi la #3. Adesso, è il momento di parlare della smart più grande di sempre che si chiama #5.

Debutto a fine agosto

Il marchio appartenente al Mercedes-Benz Group ha cambiato notevolmente la sua immagine e ha deciso di giocare una partita nuova, confrontandosi non solo nel settore delle citycar. Sicuramente ci sarà spazio nel futuro per una nuova ForTwo, che probabilmente prenderà il nome di #2, ma intanto la famiglia è diventata variegata. Abbiamo parlato della #1, SUV versatile e compatto, e della #3 una coupé affascinante e seducente.

Oggi è tempo ideale per la #5, che dopo la presentazione del concept #5 allo scorso Salone di Pechino, è pronta a debuttare con la sua versione di serie che avrà molte affinità con il veicolo sperimentale che ha conquistato la platea cinese. La smart #5 è un SUV di media taglia, versatile e pensato per ogni tipo di avventura. L’obiettivo di smart con questo veicolo è quello di andare a conquistare quegli automobilisti che hanno uno stile di vita attivo, dinamico e avventuroso. L’anteprima mondiale avrà luogo a Brisbane, in Australia, il 28 agosto. Sarà disponibile in Europa a partire dal 2025.

“Con la #5 abbiamo creato il nostro veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi. La #5 rappresenta una grande espansione della nostra gamma e renderà il marchio smart una scelta interessante per un numero sempre maggiore di clienti in Europa“, ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH.

Dal concept al veicolo di serie: il sentiero della smart #5

Nello scorso mese di aprile, al Salone Internazionale dell’Automobile di Pechino, la Concept #5 ha mostrato a tutto il mondo il veicolo più grande mai prodotto da smart. Ora, i primi bozzetti della smart #5 confermano che la versione di serie resterà molto fedele al prototipo acclamato alla kermesse cinese. Disegnata dal Mercedes-Benz Design, la nuova vettura segue alla lattera la filosofia smart “love, pure, unexpected”, unendo l’estetica non convenzionale del brand con funzionalità solide e versatili. Il design esterno si contraddistingue per una silhouette squadrata e verticale, una linea del tetto particolare e dettagli ispirati all’outdoor. Con spazi generosi e un comfort di premium.

Negli ultimi mesi, la smart #5 ha dimostrato capacità anche in offroad districandosi con profitto in rigorosi test in condizioni climatiche estreme. Le performance del motore elettrico e l’efficienza della ricarica delle batterie sono state provate con successo anche a temperature molto rigide. Inoltre, la dinamica di guida e i sistemi di assistenza e sicurezza, sono stati valutati in scenari impegnativi per qualunque veicolo. In vista del debutto sul mercato europeo, il veicolo sarà sottoposto a un programma di test ancora più approfondito direttamente In Europa. Il lancio da noi è previsto per il 2025.