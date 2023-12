Fonte: Ufficio Stampa Smart La gamma della Smart #1 si rinnova

Si rinnova la gamma della Smart #1. Giusto in tempo per Natale, infatti, il SUV elettrico registra l’arrivo di due nuove versioni che vanno ad arricchire l’offerta, mettendo a disposizione della clientela più opzioni per poter individuare la soluzione giusta in base alle proprie esigenze e al proprio budget. Tra le novità troviamo la versione Pro, nuova porta d’ingresso alla gamma con prezzo contenuto e una dotazione ricca, a cui si affianca la Pulse, che propone la trazione integrale, in precedenza disponibile per la sola versione sportiva Smart #1 Brabus.

Le due nuove versioni del SUV compatto a zero emissioni sono già disponibili, garantendo un importante rinnovamento per la gamma e andando, quindi, a incrementare le potenzialità del modello di Smart.

Nuova versione entry level

La novità più interessante del listino della Smart #1, modello protagonista di un lancio da record lo scorso anno, è sicuramente la nuova versione Pro che rende il SUV compatto a zero emissioni ancora più interessante. Questo nuovo allestimento rappresenta la nuova proposta entry level della gamma, con un prezzo di partenza di 37.548 euro.

C’è anche la possibilità di ottenere una riduzione ulteriore grazie agli incentivi statali (cosa succederà nel 2024). Per la fase di lancio, inoltre, il nuovo allestimento è disponibile anche con un finanziamento speciale che prevede un anticipo di 6.000 euro e un pagamento rateizzato, con 48 rate da 290 euro.

La Smart #1 Pro è dotata di un motore elettrico da 272 CV e integra una batteria da 49 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia, la vettura è in grado di percorrere 310 chilometri nel ciclo WLTP, garantendo tutta la percorrenza necessaria per un utilizzo prevalentemente urbano, habitat naturale del modello di casa Smart, caratterizzato da una lunghezza inferiore ai 4,3 metri.

C’è anche il supporto alla ricarica rapida, con possibilità di passare dal 10% all’80% di autonomia in meno di 30 minuti con la ricarica in corrente continua fino a 130 kW. Con il charger di bordo monofase da 7,4 kW, invece, servono 5,5 ore per passare dal 20% all’80%.

Il ruolo da entry level per la Smart #1 Pro non comporta compromessi in termini di dotazione. Questa versione, infatti, rappresenta ugualmente un allestimento molto ricco con una gamma completa di ADAS e con la possibilità di utilizzare Smart Pilot per il controllo longitudinale e laterale del veicolo.

Trazione integrale e più autonomia

La nuova versione Smart #1 Pulse propone, invece, un sistema dual motor. Quest’allestimento è dotato di un motore elettrico per ogni asse, con una potenza di 428 CV e una coppia massima di 584 Nm e la possibilità di utilizzare la trazione integrale AWD. Ottime anche le prestazioni, con un’accelerazione 0-100 km/h completata in 4,5 secondi.

Scegliendo l’allestimento Pulse è possibile sfruttare anche una maggiore autonomia di funzionamento, grazie alla batteria da 66 kWh integrata sotto la scocca. In questo caso, infatti, la Smart #1 è in grado di percorrere fino a 400 chilometri nel ciclo WLTP.

Anche per la nuova Pulse c’è la ricarica rapida: in corrente continua, fino a 150 kW di potenza, è possibile completare un pieno in poco più di 30 minuti. Con il charger da 22 kW, in corrente alternata, invece, servono 3 ore per passare dal 10% all’80% di carica. La nuova Smart #1 Pulse arriva sul mercato con un listino che parte da 46.610 euro.