Elettrico, comodo e dallo stile inconfondibile: Hyundai IONIQ 9 è pronto a conquistare tutti col suo animo che si spinge verso una nuova frontiera per i SUV alla spina

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai IONIQ 9, il SUV dall'autonomia completamente elettrica sorprendente

La gamma di IONIQ si fa sempre più ricca, con Hyundai che ha presentato la nuovissima IONIQ 9 che porta ancor più scelta tra i SUV elettrici della Casa. Col suo design aerodinamico unico e affascinante e la tecnologia EV avanzata, da Seul arriva la nuova frontiera dei compatti alla spina, con la consapevolezza di aver prodotto un mezzo che si fa scelta ideale per tutti coloro che cercando spazio coniugato allo stile.

Comfort alla moda

Può un SUV elettrico essere contemporaneamente comodo e stiloso? La risposta è sì, la risposta è IONIQ. Hyundai, infatti, con la nuova arrivata della famiglia dei compatti ha deciso di mettere a punto un mezzo grande e di stile, capace di essere spazioso e confortevole non solo per i passeggeri, ma anche per gli occhi.

Il nuovo SUV della Casa sudcoreana, infatti, ha l’obiettivo di essere la scelta ideale per tutti coloro che cercano un veicolo elettrico in grado di ospitare fino a sette persone, con uno spazio interno molto ampio e caratteristiche che soddisfano le diverse esigenze dei singoli passeggeri. IONIQ 9, insomma, è progettata per soddisfare le necessità dei consumatori moderni e sempre connessi, ma che apprezzano anche lo spazio, la privacy e il comfort.

Per far ciò da Seul si è pensato a un mezzo con un design degli interni che è caratterizzato da elementi ellittici e tonalità rilassanti che creano un’atmosfera “lounge”, serena e autentica. Ma anche una silhouette definita dalla linea del tetto morbida e curva, che garantisce un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx molto contenuto.

Insomma, un mezzo che sa farsi guardare. Con un passo di 3.130 mm, il più lungo di sempre per un modello Hyundai, IONIQ 9 colpisce per l’ampio abitacolo e le proporzioni imponenti. I volumi puri della carrozzeria e dei parafanghi creano una sensazione di forza, mentre elementi elaborati aggiungono profondità e dimensione

Funzionalità EV avanzate

IONIQ 9 si basa sull’innovativa architettura E-GMP a 800V di Hyundai che ha migliorato il sistema di potenza, ottimizzato il rapporto di trasmissione per le salite e applicato un inverter a due stadi per una maggiore efficienza. La piattaforma vanta una batteria ad alta capacità e ad alto voltaggio per una maggiore autonomia elettrica

Una batteria che ha una capacità di 110,3 kWh e che, grazie al basso coefficiente di resistenza aerodinamica, permette al SUV di raggiungere un’eccezionale autonomia completamente elettrica WLTP stimata di 620 km e un consumo di energia (stima WLTP) di 194 Wh/km nella versione RWD Long-Range con cerchi da 19 pollici.

IONIQ 9, poi, si ricarica comodamente dal 10 all’80% in soli 24 minuti utilizzando un caricabatterie da 350 kW, mentre la funzione Vehicle-to-Load (V2L) della piattaforma e la capacità di ricarica multipla a 400V/800V riducono le barriere all’adozione dei veicoli elettrici.

Il modello Long-Range RWD è alimentato da un motore posteriore da 160 kW, la versione Long-Range AWD dispone in aggiunta di un motore anteriore da 70 kW. Invece la versione AWD Performance vanta motori da 160 kW sia all’anteriore che al posteriore e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi (Long-Range AWD 6,7 secondi e Long-Range RWD 9,4 secondi).