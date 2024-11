Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Meno touch screen, più tasti fisici: Hyundai segue i feedback dei clienti

Negli ultimi anni, l’abitacolo delle auto ha registrato un vero e proprio salto generazionale, almeno per quanto riguarda la tecnologia a bordo. Quasi tutti i modelli sul mercato, infatti, oggi propongono un ampio display touch per la gestione del sistema di infotainment.

Molti produttori, inoltre, hanno progressivamente eliminato i tasti fisici dalla plancia (come quelli per il controllo della climatizzazione) per adottare un design più “pulito” e “minimal”. L’utilizzo di schermi sempre più grandi e l’uscita di scena dei tradizionali tasti fisici per la regolazione delle varie funzioni di bordo, però, non porta solo vantaggi.

Molti produttori lo hanno capito e stanno facendo marcia indietro. L’ultimo, in ordine di tempo, è Hyundai. Il colosso coreano, infatti, si prepara a cambiare strategia dopo aver raccolto i feedback degli utenti. Un primo segno del cambio di rotta potrebbe arrivare già con la nuova IONIQ 9, in arrivo nelle prossime settimane. Hyundai non è la prima Casa che intende abbandonare l’abitacolo senza tasti fisici. Anche Honda e Volkswagen, infatti, hanno confermato la necessità di dover fare un passo indietro in questo senso, per migliorare sicurezza e usabilità.

Il problema del touch

L’uscita di scena dei tasti fisici in favore di un ampio tablet integrato all’interno della plancia porta tanti vantaggi, ma può generare problemi durante l’utilizzo del veicolo. Chi è al posto di guida, infatti, non può distogliere gli occhi dalla strada. Guardare lo schermo per trovare i comandi giusti, quindi, diventa un problema oltre che un rischio per la sicurezza.

Senza tasti fisici, infatti, non è possibile attivare una funzione, come il clima, alla “cieca” in quando il display touch non lascia punti di riferimento tattili. Il problema può essere risolto, almeno in parte, con i comandi vocali. In questo caso, però, si tratta di procedure spesso poco intuitive e, nonostante l’integrazione dell’AI nel sistema di infotainment di molte vetture, non sempre l’assistente vocale è in grado di eseguire con precisione il comando richiesto.

Hyundai cambia idea

La nuova strategia di Hyundai è stata anticipata da Carscoops e riguarda, per ora, il mercato americano. I prossimi modelli del costruttore, presente sul mercato anche con i brand Kia e Genesis, non abbandoneranno il display touch per l’infotaiment ma andranno a riprogettare la plancia in modo da riproporre i tasti fisici, almeno per alcune funzioni.

Si tratterà di piccole modifiche che, però, potranno fare la differenza nell’esperienza d’uso, soprattutto per chi guida. Secondo Hyundai, inoltre, solo una sostanziale crescita dei sistemi di guida autonoma e una maggiore precisione dei comandi vocali potranno garantire un addio definitivo ai tasti fisici che, almeno per il momento, continueranno a rappresentare un elemento centrale dell’abitacolo delle auto.

Nel corso dei prossimi anni, dopo Hyundai, anche altri produttori potrebbero adottare un approccio ibrido nella realizzazione dell’abitacolo e, in particolare, della plancia delle proprie vetture. Lo scenario più realistico, infatti, è quello che vede l’installazione di schermi touch affiancati da tasti fisici, posizionati lateralmente oppure nella parte inferiore. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Hyundai in merito ai tasti fisici.