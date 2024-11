Fonte: Ufficio Stampa Hyundai La Nuova Hyundai IONIQ 9 sarà svelata al Salone di Los Angeles

Hyundai ha in programma un’importante novità per la sua gamma di auto elettriche: è in arrivo la Nuova Hyundai IONIQ 9. Si tratta di un nuovo SUV da 7 posti che, soprattutto in alcuni mercati, andrà a giocare un ruolo di primo piano per il futuro della Casa coreana, sempre più concentrata nello sviluppo di modelli a zero emissioni in grado di lasciare il segno sul mercato.

Hyundai ha anticipato l’arrivo della nuova IONIQ 9 con un nuovo teaser che anticipa l’abitacolo del modello e che segue altri teaser rilasciati in precedenza. Si tratta di un elemento fondamentale per il nuovo SUV. IONIQ 9, infatti, punta a ospitare fino a 7 persone e a garantire un abitacolo comodo e spazioso, sia per le breve percorrenze che per i viaggi più lunghi.

Un nuovo teaser

Il nuovo teaser della Hyundai IONIQ 9 è un bozzetto che ci anticipa quale sarà il design dell’abitacolo del SUV, sviluppato con l’obiettivo di creare un vero e proprio lounge. Il modello è il primo SUV a 7 posti completamente elettrico della Casa. Si tratta di un progetto fondamentale e, per questo motivo, Hyundai sta curando il lancio nei minimi dettagli. Il teaser in questione viene riportato qui di sotto.

A descrivere le caratteristiche dell’interno della IONIQ 9 è Simon Loasby, numero uno di Hyundai Design Center, che ha dichiarato: “IONIQ 9 offre un ambiente in stile ‘lounge’ esclusivo. I suoi interni ispirati alla natura e a un concetto di salotto riflettono il nostro approccio progressivo nel quale la tecnologia, il design incentrato sul cliente e il comfort si uniscono senza soluzione di continuità per disegnare il futuro della mobilità”

Alla base del progetto c’è la Electric-Global Modular Platform (E-GMP) che consente di ottenere interni spaziosi, con pavimento piatto per tutte e tre le file. Il SUV sarà in grado di ospitare, comodamente, fino a 7 persone, con la possibilità per ogni passeggero di utilizzare lo spazio in modo flessibile, viaggiando comodamente anche sulle lunghe percorrenze. La IONIQ 9 ricoprirà un ruolo importante nella gamma Hyundai che, da poco, ha registrato il debutto del nuovo SUV ultracompatto INSTER.

Quando arriva il SUV

La Nuova Hyundai IONIQ 9 è molto vicina al debutto. La nuova auto elettrica della Casa coreana, infatti, sarà svelata la prossima settimana, in occasione del Salone dell’auto di Los Angeles 2024, uno degli eventi fieristici più importanti dell’anno per il mondo delle quattro ruote, soprattutto in Nord America. La data da cerchiare sul calendario è quella del 22 novembre.

Le vendite del nuovo SUV elettrico, invece, prenderanno il via nel corso del 2025. Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito alle tempistiche di commercializzazione del modello per il mercato europeo e, in particolare, per l’Italia. Ne sapremo di più tra qualche mese.

Sul mercato, la nuova IONIQ 9 si andrà a posizionare al vertice della gamma Hyundai, affiancandosi alla berlina IONIQ 6, disponibile in Italia con prezzi a partire da 47.850 euro. Di conseguenza, il SUV a 7 posti arriverà sul mercato con un listino che supererà, ampiamente, la soglia dei 50.000 euro, soprattutto andando a considerare le versioni più accessoriate, con motore più potente e batteria più capiente.