In Italia, in un evento completamente gratuito, arriva il nuovo Hyunda INSTER. I fortunati potranno dare una sbirciata al SUV seguendo una determinata procedura

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Presentato Hyunda INSTER in Italia con un grande evento gratis

Hyundai è pronta a far entrare in contatto il pubblico italiano con il suo nuovo SUV ultracompatto INSTER. L’appuntamento è a Milano dal 27 al 29 settembre, quando alla Casa degli Artisti (Corso Garibaldi, 89/A) verrà messo in risalto il nuovo veicolo del Marchio coreano. Si tratterà di un vero e proprio percorso che rende omaggio alla Korean Wave, che di recente è diventato un vero e proprio trend globale sotto vari punti di vista.

Il nuovo INSTER combina alla perfezione la modernità della cultura coreana con lo spirito sostenibile Hyundai, che si mostra alla perfezione nel powertrain a zero emissioni. Questo SUV ultracompatto offre grande capacità di carico, ottima autonomia e una ricarica rapida di alto livello, il tutto unito ad un equipaggiamento di connettività e sicurezza che di solito troviamo in vetture di un segmento superiore.

Esperienze coreane e Milano

L’evento in questione avrà accesso libero e partirà sabato 28 settembre dalle 10 alle 18 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 20. Non è tutto però perché l’intera esperienza può essere arricchita da altri eventi prenotabili sulla pagina ufficiale Hyundai e completamente gratuiti. Venerdì 27 settembre e sabato 28 settembre sono previste due serate a base di K-Food e K-Music con cibo e musica coreana. I due eventi sono gratuiti e fino ad esaurimento posti previa prenotazione sulla pagina dedicata.

Infine previsto anche un evento dedicato al proprio corpo: ovvero la K-Beauty experience. Grazie alla collaborazione del brand coreano Yepoda sarà possibile ricevere dei consigli per fare una skincare routine 100% personalizzata. Anche in questo caso, per iscriversi, basterà recarsi sulla pagina adibita e scegliere giorno e ora così da prenotarsi. Hyundai ha inoltre annunciato che questo tipo di manifestazione parte da Milano, ma toccherà presto anche altre importanti città italiane.

Hyundai INSTER, SUV ultracompatto

Il nuovo Hyundai INSTER offre tecnologia all’avanguardia abbinata ad uno stile fresco, dal sapore di futuro con interni molto capienti. L’autonomia di questo SUV è top per la sua categoria visto che fa registrare 355 km nell’uso misto e sino a 470 km nella guida urbana. Naturalmente al top anche la ricarica rapida che in questo caso passa dal 10 all’80% in appena 30 minuti. Nonostante questo sia un veicolo compatto, grazie al passo allungato offre maggiore spazio all’interno. I sedili inoltre sono scorrevoli e ripiegabili sia all’anteriore che al posteriore.

Per quanto concerne le powertrain INSTER offre due varianti: batteria da 42 kWh e motore da 71,1 kW (97 CV) oppure batteria da 49 kWh e motore da 84,5 kW (115 CV). Grazie alla funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) esterna e interna, riesce a fornire alimentazione a dispositivi esterni (110V/220V), così da offrire ricarica bidirezionale senza bisogno di altre apparecchiature. Presto sarà possibile ordinarlo e in Italia sarà disponibile a partire da inizio 2025. Molto presto inoltre Hyundai ha annunciato che verrà svelata anche un’inedita versione CROSS che avrà un design più robusto e orientato all’outdoor.

L’evento che si terrà a Milano sarà quindi un’ottima possibilità per sbirciare questo nuovo SUV dell’azienda coreana e allo stesso tempo imparare anche qualcosa sulla cultura del Paese che ha dato i natali a Hyundai. Una cosa è certa: ci sarà tanto divertimento.