Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai svela il prezzo della nuova INSTER

Hyundai INSTER, il city SUV 100% elettrico dal design iconico, è pronto a conquistare tutti sul mercato. La Casa sudcoreana, infatti, punta forte sul compatto che è in grado di rispondere alle necessità di tutti i clienti in cerca di una vettura elettrica in ambito urban e non solo, con prezzi vantaggiosi e una dotazione di serie estremamente completa.

L’urban SUV aggiorna i prezzi

La Casa ha comunicato i listini della nuova INSTER, la vettura capace di essere ai vertici della categoria per autonomia, ricarica, sicurezza, connettività e spaziosità interna. La gamma del modello, che verrà successivamente arricchita con INSTER Cross, a oggi si compone di due allestimenti e due powertrain EV.

Il primo è l’allestimento è XTECH che mette a disposizione dei clienti un equipaggiamento che include climatizzatore automatico, strumentazione con schermo TFT LCD da 10.25” e sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25” con connettività Apple CarPlay e Android Auto. Oltre alla retrocamera e sensori di parcheggio, la versione del SUV comprende anche luci diurne e di posizione a LED, specchietti laterali ripiegabili elettricamente, caricatore di bordo da 11 kW e ricarica rapida in corrente continua.

Prevista anche una ricca dotazione di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui il sistema di mantenimento al centro della corsia, il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e funzione junction. Senza dimenticare lo Smart Cruise Control e il sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità. Il tutto, sia nella versione da 97 CV con batteria da 42 kWh (con autonomia di 327 km nel ciclo combinato WLTP), sia nella variante con 115 CV e batteria da 49 kWh (autonomia di ben 370 km) che va dai 24.900 euro ai 26.650 euro.

La versione con batteria da 49 kWh è disponibile nell’allestimento della Huyndai INSTER XCLASS, che invece sarà proposto a 28.650 euro. Una versione che oltre all’equipaggiamento di serie ha anche cerchi in lega da 15’’, luci posteriori a LED, vetri posteriori oscurati, barre portatutto sul tetto e interni Premium con volante in pelle e sedili posteriori scorrevoli e abbattibili.

Come preordinare con vantaggi

INSTER può essere già preordinata con interessanti vantaggi per i clienti. Col programma “Be the First”, i clienti possono preordinare il modello bloccandone in anticipo tutte le condizioni, dal prezzo finale all’offerta finanziaria, per essere tra i primi a mettersi al volante del futuro della mobilità cittadina secondo Hyundai.

La Casa, infatti, ha comunicato che l’allestimento XTECH con batteria “long-range” da 49 kWh e autonomia fino a 370 km WLTP sarà disponibile con rate da 169 euro al mese grazie all’offerta lancio e al finanziamento Hyundai Plus (TAN 4,95%, TAEG 6,40%), a fronte di un anticipo di 7.910 euro e con 15.000 km inclusi e un valore futuro garantito di 14.657,50 euro.

Chi aderirà all’offerta potrà ricevere in omaggio un voucher Charge myHyundai dal valore di 500 euro per un anno di abbonamento gratuito alla tariffa Flex del servizio e ricariche gratuite per circa 5.000 km di percorrenza. Si tratta del servizio di ricarica del brand, semplice e intuitivo, che dà accesso a una delle reti di ricarica pubblica più grandi in Europa con oltre 500.000 stazioni attivabili con una singola app o carta Rfid.