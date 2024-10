Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Nuova Hyundai INSTER Cross: city-SUV elettrico

La Hyundai ha una vita relativamente breve rispetto ad altri costruttori ultra centenari. Nata a Seul nel 1967 come costola della multinazionale coreana omonima che aveva visto la luce 20 anni prima. In pochi anni si è subito affermato come uno dei Marchi più importanti a livello mondiale. Di recente e precisamente dal 2020, ha avviato una nuova linea di vetture denominata Ioniq dedicata alle auto elettriche.

Dopo la recente presentazione della INSTER, Hyundai ha deciso di togliere i veli anche alla versione cross elettrica. Questo city-SUV promette di abbinare al design outdoor tutte le caratteristiche premium del nuovo modello. Le dimensioni sono compatte, perfette per muoversi nel traffico cittadino. Allo stesso tempo però troviamo degli elementi di segmento superiore che garantiscono sicurezza e facilità di utilizzo.

Autonomia da urlo

A tutto ciò si aggiungono dei dettagli tipici di una vettura cross per fare delle gite fuoriporta senza alcun problema. Troviamo così paraurti anteriori e posteriori molto ampi, dalle forme rettangolari con passaruota neri in rilievo. Lateralmente ci sono le minigonne, mentre i cerchi in lega da 17 pollici danno modo di poter guidare con tranquillità anche su strade sconnesse. Di serie troviamo poi le barre portatutto sul tetto e anche volante e sedili riscaldabili e fari anteriori LED.

In aggiunta ai colori già disponibili anche per la INSTER standard, per il modello cross sarà offerto anche l’esclusivo Amazonas Green Matte. Per quanto riguarda gli interni, invece troviamo un tessuto grigio con finiture in giallo lime, dettaglio cromatico che poi rispunta fuori anche nella plancia. Questa vettura inoltre, completamente elettrica, può vantare anche un’elevata autonomia di ben 360 km con batteria da 49 kWh e motore da 115 CV. Grazie alla ricarica rapida inoltre è possibile passare dal 10 all’80% della batteria in appena 30 minuti.

Sensori e infotainment di alto livello

Naturalmente questa INSTER Cross è dotata di tutti i più moderni ADAS. Troviamo, infatti, di serie: l’Highway Driving Assist 1.5, lo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go, il sistema con riconoscimento vocale anti-collisione frontale. il Sistema per mantenere il centro della corsia, il Sistema che riconosce i limiti di velocità e il Rear Occupant Alert così da non dimenticarsi bambini a bordo. L’abitacolo, invece, è molto ampio e versatile e offre la possibilità di ripiegare tutti i sedili, compreso quello del conducente.

Questo nuovo city-SUV però si distingue anche per tecnologia e connettività grazie a due schermi da 10,25 pollici che danno la possibilità di gestire tutto l’infotainment dell’auto, il navigatore, Apple CarPlay e Android Auto oltre ai servizi LIVE e telematica Bluelink. Sempre dagli schermi inoltre è possibile utilizzare i sensori di parcheggio posteriori, la retrocamera e il climatizzatore automatico. La INSTER Cross entrerà in produzione nei prossimi mesi e l’obiettivo di Hyundai è quello di portarla in Italia nel primo trimestre del 2025. Di recente proprio il Marchio sudcoreano è stato protagonista di un evento a Milano dove non solo ha messo in mostra il proprio brand ma anche pezzi della cultura del proprio Paese. La kermesse si è consumata sul crepuscolo di settembre divisa in due serate alla Casa degli Artisti.