Hyundai Inster

Se di recente vi è capitato di fare un viaggio in Corea del Sud, potreste esservi imbattuti in un modello di Hyundai che in Italia non avete mai visto: parliamo di un crossover dalle dimensioni ridotte, comodo per girare in città. Il suo nome è Hyundai Casper. Ora però la Casper è pronta anche a superare i confini nazionali e ad arrivare anche in Europa, Italia compresa, anche se qua nel Vecchio Continente. In realtà quella che è in arrivo nel nostro Paese (e nel resto d’Europa) non è esattamente lo stesso modello ma è più che altro una sorta di “cugina”. La prima grande differenza è il nome: non si chiamerà Hyundai Casper ma Hyundai Inster. Un’altra grande differenza è dal fatta che la versione disponibile in Corea del Sud è in vendita in diversi tipi di motorizzazioni, quella che arriverà nel Vecchio Continente sarà invece in commercio solamente nella versione 100% elettrica. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla Hyundai Inster, andando a scoprire nel dettaglio tutte le sue caratteristiche.

Hyundai Inster: il design

Tra la Hyundai Casper e la Hyundai Inster sono presenti anche alcune piccole differenze a livello di design. Il crossover a prima vista si presente come un’auto compatta, dalle linee decise che i designer della Hyundai hanno definito in pieno stile “K Factor“, ovvero un richiamo allo stile e alla cultura sudcoreana.

Tra aspetti che più colpiscono l’attenzione e caratterizzano la Hyundai Inster ci sono senza dubbio i gruppi ottici a Led con effetto caleidoscopico che si trovano nella parte posteriore del veicolo e vanno ad occupare quasi l’intera larghezza del portellone.

Nella parte frontale, i led sono di tipo pixel, esattamente come quelli che la Hyundai ha utilizzato su altre sue auto e che abbiamo infatti già visto montati sulla Ioniq.

Hyundai Inster: le dimensioni

Abbiamo detto in precedenza che la Hyundai Inster è un crossover dalle dimensioni ridotte e che è un’auto molto comoda per destreggiarsi all’interno del traffico cittadino. Andando nel dettaglio, la Hyundai Inster è lunga appena 3,82 metri ed è larga 1,61 metri. L’altezza invece è di 1,57 metri. Queste dimensioni pongono questo modello della casa automobilistica coreana all’interno a cavallo tra il cosiddetto “segmento B” e il “segmento A”.

Per quel che riguarda il bagagliaio, questo ha una capienza minima di 238 litri, capienza che può essere aumentata fino a 351 litri facendo semplicemente scorrere in avanti il divano posteriore. Ma non va dimenticato che c’è anche la possibilità di aumentare ulteriormente la capacità di carico abbattendo i sedili posteriore, così facendo il volume dello spazio per caricare bagagli o altri oggetti ingombranti aumenta fino a 1.059 litri

Lunghezza Hyundai Inster: 3.820 mm

Larghezza Hyundai Inster: 1.610 mm

Altezza Hyundai Inster: 1.570 mm

Passo Hyundai Inster: 2.580 mm

Capienza bagagliaio Hyundai Inster: da 238 a 351 l (espandibile fino a 1.059 l abbattendo i sedili posteriori)

Hyundai Inster: gli interni

Nonostante le dimensioni ridotte, la Hyundai Inster è un’auto che al suo interno risulta comunque spaziosa. Il crossover elettrico della casa automobilistica sudcoreana è omologato per quattro passeggeri.

L’auto è molto comoda anche per chi la guida: una delle sue caratteristiche principali è che il vano portabicchieri e il bracciolo anteriore sono integrati nel sedile. Chi si trova al volante della Hyundai Inster, oltre a poter godere del comfort dato dalla seduta e dagli spazi a disposizione, può anche vivere un’esperienza di guida davvero piacevole grazie ai vari supporti presenti all’interno dell’abitacolo.

Sulla plancia, per esempio, sono presenti due schermi da 10,25 pollici: il primo è per la strumentazione digitale, il secondo per il sistema di infotainment che è connesso sia al sistema Android Auto che ad Apple Car Play (in questo caso solamente attraverso il cavo). È inoltre presente un vano per la ricarica wireless dello smartphone.

Da segnalare inoltre che le parti plastica utilizzate per gli interni sono in gran parte realizzate con materiale riciclato. Un aspetto che rende riduce ancora di più l’impatto sull’ambiente della Hyundai Inster.

Hyundai Inster: l’autonomia della batteria

La Hyundai Inster, come abbiamo detto, sarà disponibile nel mercato europeo solamente nella versione full electric. Chi fosse interessato ad acquistarne una potrà scegliere tra due versioni: quella da 97 CV e 147 Nm di coppia massima in abbinamento a una batteria da 42 kWh e quella da 115 CV e 147 Nm di coppia massima in abbinamento a una batteria da 49 kWh.

Trattandosi di un’auto elettrica, un aspetto molto importante è quello dell’autonomia della batteria: quella massima, dichiarata dalla casa automobilistica, è di 355 chilometri in ciclo misto, ma l’autonomia può arrivare fino a 450 chilometri se si utilizza l’auto esclusivamente in città. È importante però sottolineare che i dati riguardanti l’autonomia che la Hyundai ha dichiarato si riferiscono alla versione della Inster dotata di una batteria da 49 kWh. I livelli di autonomia dei modelli con la batteria da 43 kWh saranno quindi leggermente inferiori.

Hyundai Inster: i tempi di ricarica della batteria

Un altro aspetto molto importante per quel che riguarda tutti i veicoli elettrici è quello del tempo necessario per effettuare una ricarica. La Hyundai Inster è dotata di un caricatore di bordo da 11 kW con una potenza massima di ricarica di 85 kW in corrente continua che consente di passare da un livello del 10% della batteria a un livello dell’80% in circa trenta minuti.

Tempi rapidi che consentono di poter utilizzare senza problemi l’auto in città per qualsiasi tipo di esigenza, che sia l’andare al lavoro o svolgere le normali commissioni, senza correre il rischio di dover aspettare a lungo prima di poterla utilizzare per vida della batteria scarica.

Quanto costa la Hyundai Inster? Il prezzo

La Hyundai Inster sarà disponibile nel mercato italiana a partire dal mese di gennaio del 2025 e il suo prezzo sarà intorno ai 25.000 euro. Il prezzo finale dell’auto (ma questo discorso vale per qualsiasi modello di qualsiasi casa automobilistica) dipenderà poi da diversi fattori, tra cui l’allestimento scelto, gli optional che si vogliono inserire, il colore della carrozzeria e altro ancora. Dopo che l’avrete vista di persona e avrete indicato quali sono tutte le caratteristiche che desiderate, sarà ovviamente il venditore a fornirvi il preventivo preciso con il prezzo finale.