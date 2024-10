Prezzo batteria, auto elettriche in calo

Il processo di transizione verso la mobilità sostenibile sta procedendo molto a rilento, uno dei motivi per cui le auto elettriche non stanno riuscendo a conquistare gli automobilisti (che, come rivelano i dati delle vendite, preferiscono altri tipi di vetture) è il prezzo. Le auto a zero emissioni costano di più rispetto a quelle termiche ma anche rispetto a quelle ibride. E se le vetture a zero emissioni costano di più è anche per via del prezzo delle proprie componenti, in particolare delle batteria. Da un rapporto di ID TechEx, chiamato “Li-ion Battery Market 2025-2035. Technologies, Players, Applications, Outlooks and Forecasts”, sono però ora arrivate buone notizie: il prezzo delle battere delle automobili elettriche è in calo e, soprattutto, è destinato a scendere ancora di più nel corso degli anni.

Perché sta calando il prezzo delle batterie delle auto elettriche

Il calo del prezzo delle batteria è dovuto prima di tutto a un calo del costo delle materie prime: basti pensare che nel 2022 era di 60 dollari al kWh, nel 2024 è invece sceso a 20 dollari al kWh, ovvero è calato di due terzi in soli due anni.

Ma questo non è l’unico motivo per il prezzo della batteria sta diminuendo sempre di più, un altro fattore sono le nuove tecnologie, basti pensare che le batterie litio-ferro-fostato stanno prendendo sempre più piede.

Di quanto diminuirà il prezzo delle batterie delle auto elettriche?

Nel 2023 il prezzo delle batterie per auto elettriche era, in media, di 139 dollari per kWh. Nel 2024 è sceso, arrivando a 133 dollari al kWh. Ma come abbiamo detto in precedenza, il rapporto “Li-ion Battery Market 2025-2035. Technologies, Players, Applications, Outlooks and Forecasts” realizzato da ID TechEx il prezzo è destinato a calare ulteriormente nei prossimi anni e la diminuzione sarà molto più evidente, tanto che si stima che il prossimo anno, nel 2025, arrivi a 113 dollari al kWh.

Ma il prezzo è destinato a scendere ulteriormente con il passare degli anni e scendere anche sotto i cento dollari: nel 2030, per esempio, sempre secondo il rapporto realizzato da ID TechEx dovrebbe arrivare ad 80 dollari al kWh. Facciamo allora un riepilogo di quali sono i prezzi delle batterie per auto elettriche e di quanto dovrebbero scendere nei prossimi anni:

2023: 139 dollari al kWh

2024: 133 dollari al kWh

2025: 113 dollari al kWh

2030: 80 dollari al kWh

Aumenterà la vendita di auto elettriche?

Non ora resta che attendere per vedere se le previsioni di ID TechEx si riveleranno corrette, ma basterà la riduzione del prezzo delle batterie a far lievitare le vendite delle automobili elettriche? È questa ora la domanda che gli operatori del settore si stanno ponendo. La risposta però non sembra essere affermativa: il prezzo, infatti, è solamente una delle cause per cui gli automobilisti preferiscono acquistare vetture con altri tipi di motori e alimentazioni.

Di certo però la diminuzione del prezzo delle batterie, e di conseguenza delle automobili elettriche, può rappresentare un inizio per far sì che quel processo di transazione verso una mobilità sostenibile, che in tanti si augurano possa avvenire al più presto, possa finalmente avverarsi.