Hyundai Inster: city-SUV elettrico che punta al titolo di “Car of the Year 2025”

Con il suo debutto imminente sul mercato, la Hyundai Inster si impone come uno dei veicoli più promettenti nel panorama dei city-SUV elettrici. Questo modello, finalista per il prestigioso premio Car of the Year 2025, è stato selezionato tra 42 auto candidate grazie a caratteristiche che uniscono design distintivo, performance elevate e un approccio innovativo alla mobilità urbana.

Un riconoscimento che parla di eccellenza

La selezione della Hyundai Inster tra le sette finaliste del COTY 2025, in vista dell’annuncio del vincitore il 10 gennaio al Salone di Bruxelles, è il segnale di un cambiamento. Hyundai dimostra di voler ridefinire gli standard per il segmento A, combinando dimensioni contenute con funzionalità e tecnologia all’avanguardia. Questo city-SUV rappresenta un punto di svolta, dimostrando che le auto elettriche compatte possono essere pratiche e desiderabili senza rinunciare alla sostenibilità.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Design e dimensioni: equilibrio tra stile e praticità

Inster colpisce per il suo design futuristico: linee cubiche ammorbidite da elementi arrotondati, come i fari circolari che richiamano un’estetica moderna e accattivante. Le dimensioni contenute (3,83 metri di lunghezza, 1,61 metri di larghezza e 1,58 metri di altezza) non compromettono la spaziosità interna. Un passo lungo 2,58 metri garantisce comfort anche per i passeggeri posteriori, grazie a un divano posteriore scorrevole che ottimizza lo spazio per le gambe o il bagagliaio (238-351 litri). All’interno, materiali riciclati e soluzioni ergonomiche si combinano con tecnologie avanzate, come un cruscotto digitale e un sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La presenza di controlli fisici per la climatizzazione evidenzia l’attenzione alla funzionalità.

Tecnologia e prestazioni: due varianti per ogni esigenza

Hyundai Inster è disponibile in due versioni, pensate per soddisfare esigenze diverse:

Versione Standard: batteria da 42 kWh e motore elettrico da 97 CV, con un’autonomia dichiarata di circa 300 km (WLTP). Questa configurazione è ideale per la mobilità urbana, grazie a tempi di ricarica ridotti (30 minuti dal 10 all’80% con un caricatore rapido da 120 kW). Versione Long Range: batteria da 49 kWh e motore da 115 CV, per un’autonomia estesa fino a 355 km. Questa versione offre maggiore flessibilità per spostamenti extraurbani e un’accelerazione più pronta (0-100 km/h in 10,6 secondi).

Entrambe le varianti supportano la ricarica rapida e dispongono di un sistema di gestione energetica avanzato, che include funzioni di rigenerazione regolabile per la guida a un pedale.

Sicurezza e connettività: al vertice del segmento

Hyundai non ha tralasciato la sicurezza: Inster integra una suite completa di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio dell’angolo cieco. La connettività è altrettanto avanzata, con aggiornamenti software over-the-air e funzioni di controllo remoto tramite app mobile.

Verso un futuro sostenibile

Inster rappresenta il passo successivo nella strategia elettrica di Hyundai, che punta a rendere accessibile la mobilità a zero emissioni. Con un prezzo di partenza stimato intorno ai 22.500 euro, questo modello si posiziona come un’alternativa conveniente nel panorama delle auto elettriche compatte, ma senza rinunciare a qualità e innovazione. La sua nomination al Car of the Year 2025 è più di un riconoscimento: è un simbolo della trasformazione in atto nel mondo dell’auto, dove praticità e sostenibilità diventano priorità per i consumatori e i produttori. Con Hyundai Inster, il futuro della mobilità urbana è già qui: compatto, versatile e all’avanguardia. Non resta che attendere il verdetto della giuria a gennaio per scoprire se questo piccolo gigante riuscirà a conquistare il titolo che merita.