Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai IONIQ 9: il teaser svela alcuni dettagli

Hyundai si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni con il lancio di IONIQ 9, previsto per novembre. Questo nuovo modello, che si posiziona al vertice della gamma 100% elettrica del brand IONIQ, promette di ridefinire l’esperienza di guida EV, offrendo un connubio convincente di design accattivante, prestazioni aerodinamiche e un abitacolo spazioso e confortevole per tutti i passeggeri.

Il design Aerosthetic

Un elemento chiave di IONIQ 9 è il suo brillante design “Aerosthetic“, che unisce armoniosamente prestazioni aerodinamiche e fascino estetico, ispirandosi alle linee eleganti e agli interni spaziosi delle imbarcazioni. La linea del tetto fluida e il passo allungato contribuiscono a creare una sagoma filante e molto seducente. Gli sketch preliminari rivelano dettagli stilistici distintivi che arricchiscono ulteriormente l’estetica di IONIQ 9. Le linee di carattere sulle fiancate, ispirate al tradizionale Hanbok coreano, aggiungono un tocco di eleganza e raffinatezza, mentre i fari anteriori, contraddistinti dagli iconici Parametric Pixel, sottolineano l’appartenenza alla famiglia IONIQ. Il design multirazza dei cerchi completa il look dinamico ed elegante del SUV.

Piattaforma E-GMP

Esattamente come accade per IONIQ 5 e IONIQ 6, anche IONIQ 9 si basa sulla piattaforma modulare globale elettrica (E-GMP) di Hyundai Motor Group, garantendo un’esperienza di guida EV di alto livello. Questa piattaforma, pensata in modo specifico per i veicoli elettrici, offre numerosi vantaggi, tra cui: massimizzazione dello spazio interno grazie all’assenza del tunnel centrale e al posizionamento strategico della batteria.

La piattaforma è progettata per ospitare batterie ad alta capacità, garantendo un’autonomia di guida considerevole. La E-GMP supporta la ricarica rapida a 800 V, consentendo di ricaricare la batteria in tempi brevi. Contribuire a rendere la vita degli utenti di auto elettriche più semplice, è un grosso vantaggio che non può essere collocato, in alcun modo, su una linea secondaria. Per favorire la transizione energetica bisogna convincere il grande pubblico a non rinunciare alle sue comodità attuali, ma a scoprirne di nuove.

La strategia di Hyundai attraverso la IONIQ 9

Il lancio di IONIQ 9 rappresenta un passo significativo nell’impegno di Hyundai verso l’elettrificazione. L’azienda punta a raggiungere 2 milioni di vendite di veicoli elettrici entro il 2030 e il nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni giocherà un ruolo chiave nel raggiungimento di questo obiettivo. IONIQ 9 si inserisce in un contesto di grande successo per Hyundai, che lo scorso anno ha registrato risultati record e quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di veicoli prodotti. Significativamente, il veicolo numero “un milione e uno” prodotto è stata una IONIQ 5, a simboleggiare la transizione di Hyundai verso la nuova era dell’elettrificazione.

Hyundai rilascerà ulteriori dettagli su IONIQ 9 nei prossimi giorni, in vista dell’anteprima mondiale prevista per novembre. Gli appassionati di auto e gli esperti del settore attendono con ansia di scoprire tutte le caratteristiche e le innovazioni che questo nuovo SUV elettrico porterà sul mercato. In ogni caso, esiste molta attenzione riguardo a questo veicolo che, come la maggior parte dei veicoli del costruttore sudcoreano, sa coniugare stile e tecnologia in modo personale e coerente. Il mercato, non a caso, sta rispondendo in modo più che positivo.