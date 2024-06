Nuova IONIQ 5 N: la rivoluzione elettrica Hyundai

Innovazione e performance: un nuovo segmento EV

Nuova IONIQ 5 N rappresenta un traguardo significativo per Hyundai, essendo il primo veicolo di serie elettrico ad alte prestazioni del marchio. Questo modello inaugura un nuovo segmento EV, con un focus sulle performance per garantire il massimo piacere di guida. Basata sulla Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group, IONIQ 5 N non solo eredità le qualità di IONIQ 5 e IONIQ 6, ma introduce anche nuove soluzioni tecniche per prestazioni elevate.

Fonte: Redazione Virgilio Motori

Design: funzionalità ed estetica in perfetta armonia

Il design di IONIQ 5 N è pensato per andare oltre l’estetica, con ogni elemento che contribuisce alla sportività, all’aerodinamica e alle prestazioni di frenata. Il paraurti anteriore esclusivo con tre Active Air Flap e una griglia del radiatore specifica migliorano l’aerodinamica e il raffreddamento, mentre le prese d’aria ai lati del paraurti aumentano l’efficienza. Al posteriore, lo spoiler, il diffusore e gli sbocchi per l’aria ottimizzano i flussi.

La vettura è stata abbassata e allargata, con pneumatici più grandi per garantire alte prestazioni. Il nuovo design dei paraurti aumenta la lunghezza dell’anteriore e del posteriore rispettivamente di 25 e 55 millimetri, mentre le sospensioni anteriori e posteriori sono state riprogettate per ridurre ulteriormente il centro di gravità, ottimizzando la guidabilità. All’interno, l’abitacolo si ispira al mondo delle competizioni, con sedili sportivi N a guscio, un volante esclusivo N e una console centrale sportiva.

Electric-Global Modular Platform: la base della rivoluzione

IONIQ 5 N è il terzo modello Hyundai, dopo IONIQ 5 e IONIQ 6, a basarsi sulla E-GMP. Questa piattaforma è stata equipaggiata con una batteria di quarta generazione da 84,0 kWh e rinforzata per garantire rigidità e un telaio migliorato. Grazie a un baricentro basso e una distribuzione uniforme del peso, la guidabilità è ottimizzata, mentre la ricarica ultraveloce e l’efficienza termica assicurano i migliori tempi in pista.

La piattaforma E-GMP, con un pavimento piatto e la possibilità di utilizzare due motori, permette di ottenere una potenza e una coppia extra. Queste caratteristiche fanno di IONIQ 5 N un’auto divertente da guidare, con prestazioni di alto livello e una risposta immediata.

Powertrain: potenza e velocità al top

IONIQ 5 N è dotata di un powertrain AWD con una batteria da 84,0 kWh, capace di erogare fino a 609 CV (650 CV con NGB attivato) e 740 Nm di coppia (770 Nm con NGB attivato). L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,5 secondi (3,4 secondi con NGB attivato), mentre la velocità massima raggiunge i 260 km/h. L’autonomia, secondo il ciclo WLTP, è di 448 km, supportata dalla tecnologia della batteria a 800 V.

Corner Rascal: stabilità e controllo in curva

IONIQ 5 N eccelle nel Corner Rascal, grazie a rinforzi alla carrozzeria e al telaio, 42 saldature aggiuntive e 2,1 metri di adesivi strutturali supplementari. Gli assi di trasmissione integrati sono stati rinforzati per sostenere una coppia maggiore, riducendo al contempo la massa non sospesa. Il piantone dello sterzo irrobustito e una cremagliera specifica migliorano la risposta e il feedback del volante.

All’interno, i sedili anteriori rinforzati e la console centrale fissa garantiscono una posizione stabile durante la guida ad alta velocità. I cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici e gli pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21 assicurano una maggiore tenuta, mentre l’impianto frenante ad alte prestazioni, con dischi freno autoventilati da 400 mm all’anteriore e 360 mm al posteriore, offre una capacità termica aumentata e un migliore raffreddamento dei dischi.

Racetrack Capability: prestazioni da pista

IONIQ 5 N offre prestazioni massime di 650 CV e 770 Nm di coppia, supportate dalle sospensioni elettroniche controllate (ECS) che migliorano la maneggevolezza e la stabilità. Il sistema di raffreddamento dedicato previene la perdita di potenza dovuta al surriscaldamento, con radiatori efficienti e condotti di raffreddamento migliorati.

Il volante esclusivo N dispone di tre pulsanti per la selezione delle modalità di guida (Normale, Eco, Sport) e due pulsanti N Custom. Il N Grin Boost (NGB) aumenta potenza e coppia per dieci secondi, mentre il N Launch Control assicura la massima trazione per partenze rapide. Le modalità N Race (Sprint ed Endurance) ottimizzano le risorse per la migliore esperienza in pista, con il N Battery Preconditioning che prepara la batteria per prestazioni ottimali.

Everyday Sportscar: divertimento quotidiano

Progettata per essere un’auto sportiva per tutti i giorni, IONIQ 5 N, con il N e-Shift che simula il comportamento del cambio a doppia frizione dei modelli endotermici N, aumentando il divertimento di guida. Il N Active Sound+ genera tre tipologie di suoni attraverso otto diffusori interni Bose® Premium Sound e due diffusori esterni, per un’esperienza di guida coinvolgente.

La vettura è dotata di un sistema di frenata rigenerativa potenziato, che lavora in sinergia con i freni idraulici fisici per una transizione impercettibile. Con una batteria da 84,0 kWh, IONIQ 5 N offre una ricarica ultra-rapida dal 10 all’80% in 18 minuti, e la funzione Plug & Charge permette di avviare la ricarica senza necessità di autenticazione.

Connettività e comfort: tecnologia avanzata a bordo

IONIQ 5 N offre 480 litri di spazio di carico e un sistema di infotainment all’avanguardia con il Hyundai Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), composto da un quadro strumenti da 12,3 pollici e un display per l’infotainment da 12,3 pollici. Il sistema include aggiornamenti OTA per funzioni wireless e la Digital Key 2, che permette di sbloccare e avviare il veicolo con uno smartphone.

Il caricatore wireless ad alta velocità con raffreddamento tramite A/C evita il surriscaldamento del dispositivo, mentre le porte USB Type-C (anteriore e posteriore) garantiscono una ricarica rapida. Il sistema Hyundai Smart Sense offre avanzati sistemi di assistenza alla guida per massimi livelli di sicurezza e comfort sulla strada.

Un’auto elettrica senza compromessi

Nuova IONIQ 5 N è un’auto che ridefinisce il concetto di veicolo elettrico ad alte prestazioni. Unendo design funzionale, tecnologie avanzate e una piattaforma modulare innovativa, Hyundai ha creato un’auto che non solo soddisfa le aspettative degli appassionati di guida sportiva, ma offre anche praticità e comfort per l’uso quotidiano. Con IONIQ 5 N, Hyundai dimostra che il futuro della mobilità elettrica è già qui, pronto a conquistare strade e circuiti con la stessa passione e determinazione che ha caratterizzato il marchio N.