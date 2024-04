Eseguire lo spurgo dell'impianto frenante è una operazione da eseguire con cadenza regolare per mantenere efficiente la frenata: una breve guida su come farlo

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Spurgare i freni è importante per mantenere la frenata efficiente

Il processo di spurgo dell’impianto frenante è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema frenante di un veicolo. La sicurezza stradale è una delle principali ragioni per cui questa operazione è essenziale. Un impianto frenante inefficiente può compromettere la capacità di fermare il veicolo in modo sicuro e rapido, aumentando così il rischio di incidenti stradali.

L’importanza dello spurgo

Rimuovendo l’aria e l’umidità dal circuito, lo spurgo assicura che il fluido frenante possa trasmettere la pressione in modo uniforme alle pinze, garantendo una risposta immediata e affidabile quando il pedale del freno viene premuto.

Inoltre, contribuisce a mantenere le prestazioni ottimali del sistema frenante. Eliminando eventuali contaminanti presenti nel fluido frenante, come l’umidità o le particelle di sporco, si previene il deterioramento dei componenti, come dischi, pinze e guarnizioni. Ciò contribuisce a prolungare la durata utile dei pezzi e a mantenere efficienti le prestazioni del sistema frenante nel tempo.

Un altro vantaggio dello spurgo dell’impianto frenante è il miglioramento delle prestazioni di frenata. Un sistema frenante ben mantenuto è in grado di gestire sollecitazioni estreme o situazioni di guida ad alte prestazioni in modo più efficiente, offrendo una frenata più potente e reattiva. Questo è particolarmente importante in condizioni di guida difficili, come strade bagnate o scivolose, dove una risposta rapida dei freni può fare la differenza tra un incidente e un arresto sicuro.

Inoltre, lo spurgo fa parte della manutenzione preventiva raccomandata. Eseguirlo regolarmente consente di individuare e risolvere tempestivamente eventuali problemi o perdite, prima che diventino gravi e possano compromettere la sicurezza o richiedere costose riparazioni.

Come si effettua lo spurgo dell’impianto frenante

Eseguire lo spurgo non è un’operazione facile. Ecco, dunque, una guida passo passo su quello che c’è da fare.

preparazione del veicolo: assicurarsi che l’auto sia su una superficie piana e stabile. Se necessario, alzarla con un sollevatore per auto o cavalletti. Rimuovere, quindi, il tappo del serbatoio del liquido freni nel vano motore per consentire un flusso d’aria durante lo spurgo;

svitare le ruote : usare una chiave per svitare leggermente i bulloni delle ruote, ma non rimuoverli completamente. Questo facilita la rimozione delle ruote dopo l’operazione;

: usare una chiave per svitare leggermente i bulloni delle ruote, ma non rimuoverli completamente. Questo facilita la rimozione delle ruote dopo l’operazione; identificare i punti di spurgo: individuare le valvole di spurgo su ciascuna pinza dei freni. Di solito, sono delle piccole viti sul retro della pinza, ma potrebbero variare leggermente a seconda del modello di auto;

su ciascuna pinza dei freni. Di solito, sono delle piccole viti sul retro della pinza, ma potrebbero variare leggermente a seconda del modello di auto; collegare il tubo di spurgo : collocare un’estremità del tubo sulla valvola di spurgo e l’altra estremità nella bottiglia di raccolta per raccogliere il liquido freni esausto;

: collocare un’estremità del tubo sulla valvola di spurgo e l’altra estremità nella bottiglia di raccolta per raccogliere il liquido freni esausto; aggiungere liquido freni nuovo: verificare il livello del liquido nel serbatoio e assicurarsi che sia al massimo. Aggiungere il nuovo liquido freni nel serbatoio durante lo spurgo per evitare che si svuoti e si formino bolle d’aria nei tubi;

avviare il processo di spurgo: con l’aiuto di un’altra persona, se disponibile, chiedere di premere lentamente il pedale del freno mentre si tiene la valvola di spurgo aperta con la chiave. Con il pedale del freno premuto, chiudere rapidamente la valvola. L’altra persona deve, quindi, rilasciare il pedale. Ripetere questo processo fino a quando non viene espulso liquido freni pulito e privo di bolle d’aria dai condotti;

controllo del livello del liquido freni: verificare regolarmente il livello di tale liquido nel serbatoio durante lo spurgo e assicurarsi che non si esaurisca. Aggiungere ulteriore liquido fresco se necessario;

chiusura e controllo finale : chiudere accuratamente tutte le valvole di spurgo quando il processo è terminato. Rimuovere il tubo di spurgo e riposizionare correttamente tutti i componenti. Serrare completamente i bulloni delle ruote e rimontarle. Riportare il livello del liquido freni nel serbatoio al livello corretto. Controllare il pedale del freno per assicurarsi che sia solido e che non vi siano perdite di liquido.

: chiudere accuratamente tutte le valvole di spurgo quando il processo è terminato. Rimuovere il tubo di spurgo e riposizionare correttamente tutti i componenti. Serrare completamente i bulloni delle ruote e rimontarle. Riportare il livello del liquido freni nel serbatoio al livello corretto. Controllare il pedale del freno per assicurarsi che sia solido e che non vi siano perdite di liquido. test di guida: prima di mettersi alla guida, fare alcune prove di frenata per assicurarsi che i freni rispondano correttamente.

La fase più importante di tutta l’operazione è evitare assolutamente che entri aria nel circuito frenante. L’olio deve riempire alla perfezione l’intera sezione, altrimenti il funzionamento è compromesso. L’aria, infatti, è comprimibile. Ciò significa che, quando viene compressa, può ridurre l’efficacia della trasmissione della pressione del liquido alle pinze. Questo può causare una sensazione di pedale molle o una risposta dei freni meno reattiva, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

Inoltre, si possono formare bolle d’aria nel liquido freni. Esse possono accumularsi nei punti più alti del sistema, come nelle pinze dei freni o nei condotti flessibili. Quando viene premuto il pedale, queste bolle d’aria possono comprimersi anziché trasmettere la pressione in modo uniforme, causando una frenata inconsistente o addirittura la perdita totale dei freni.