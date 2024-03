Fonte: 123RF I rumori provenienti dalle ruote anteriori sono anomali. Ecco cosa li provoca

Tra i vari suoni familiari emessi da un veicolo in movimento, si insinua a volte un tono meno comune, un fischio acuto e persistente proveniente dalle ruote anteriori. Sebbene possa sembrare un evento insignificante, in realtà è un fenomeno a cui bisogna porre la dovuta attenzione. Può rivelare una serie di problemi meccanici sottostanti, dall’usura dei freni alla corrosione di componenti più o meno importanti.

Cosa provoca il fischio alle ruote anteriori

Il fischio delle ruote anteriori può essere causato da diversi fattori che possono essere di natura meccanica, aerodinamica o legati all’usura dei componenti. Ecco una panoramica delle possibili cause:

uno dei motivi più comuni è l’usura delle pastiglie dei freni o dei dischi . Quando le pastiglie sono consumate oltre il limite raccomandato, il metallo di supporto può entrare in contatto con il disco del freno, producendo un suono stridente durante la frenata;

o dei . Quando le pastiglie sono consumate oltre il limite raccomandato, il metallo di supporto può entrare in contatto con il disco del freno, producendo un suono stridente durante la frenata; un disco usurato in modo non uniforme o danneggiato può causare vibrazioni e rumori sgradevoli durante la frenata. Questo può avvenire a causa di un uso eccessivo, surriscaldamento, o a volte anche per urti con ostacoli sulla strada;

o danneggiato può causare vibrazioni e rumori sgradevoli durante la frenata. Questo può avvenire a causa di un uso eccessivo, surriscaldamento, o a volte anche per urti con ostacoli sulla strada; le guarnizioni dei freni , che mantengono le pastiglie in posizione e riducono le vibrazioni, possono accumulare sporco, detriti o umidità nel tempo. Ciò può provocare un malfunzionamento dei freni e causare rumori fastidiosi;

, che mantengono le pastiglie in posizione e riducono le vibrazioni, possono accumulare sporco, detriti o umidità nel tempo. Ciò può provocare un malfunzionamento dei freni e causare rumori fastidiosi; l’uso di pastiglie dei freni di scarsa qualità o non adatte al veicolo specifico può provocare screeching o rumori sgradevoli;

o non adatte al veicolo specifico può provocare screeching o rumori sgradevoli; l’ eccessivo surriscaldamento dei freni, ad esempio, a causa di una guida aggressiva o di una discesa lunga e ripida, può provocare la deformazione temporanea dei componenti del sistema frenante, causando rumori in fase di raffreddamento;

dei freni, ad esempio, a causa di una guida aggressiva o di una discesa lunga e ripida, può provocare la deformazione temporanea dei componenti del sistema frenante, causando rumori in fase di raffreddamento; i cuscinetti delle ruote anteriori possono usurarsi nel tempo o danneggiarsi a causa di carichi pesanti, cattiva manutenzione o guida su terreni accidentati. Quando questo accade, possono verificarsi fischi o gemiti nel momento in cui si sterza a destra o sinistra;

delle ruote anteriori possono usurarsi nel tempo o danneggiarsi a causa di carichi pesanti, cattiva manutenzione o guida su terreni accidentati. Quando questo accade, possono verificarsi fischi o gemiti nel momento in cui si sterza a destra o sinistra; in alcuni casi, il fischio potrebbe essere dovuto a un design aerodinamico del veicolo che crea turbolenze attorno alle ruote durante la guida ad alte velocità. Esse interagiscono con le superfici delle ruote e causare rumori fastidiosi;

del veicolo che crea turbolenze attorno alle ruote durante la guida ad alte velocità. Esse interagiscono con le superfici delle ruote e causare rumori fastidiosi; se gli pneumatici anteriori sono sottoposti a un eccessivo surriscaldamento a causa di una pressione troppo bassa, una guida ad alta velocità o una frenata prolungata, potrebbero emettere rumori non desiderati;

danni o problemi nel sistema di sospensione anteriore del veicolo, come molle o ammortizzatori usurati o danneggiati;

anteriore del veicolo, come molle o ammortizzatori usurati o danneggiati; corrosione o contaminazione dei componenti dei freni, come le pinze, può causare problemi di funzionamento;

o contaminazione dei componenti dei freni, come le pinze, può causare problemi di funzionamento; se il veicolo viene costantemente sovraccaricato, soprattutto sull’asse anteriore, ciò potrebbe causare un maggiore stress sui componenti della sospensione e dei freni, portando a rumori anomali.

Come risolvere il problema

Dopo aver elencato le varie cause del fischio proveniente dalle ruote anteriori, è il momento di definire anche i rimedi. Se il motivo è l’usura dei dischi, delle pastiglie, dei cuscinetti o di un consumo anomalo dei componenti, è necessario sostituire le parti logore. È molto importante che i nuovi ricambi siano di qualità.

Se le guarnizioni, invece, sono sporche, allora è bene pulirle. Anche in questo caso, se sono danneggiate, è necessario cambiarle e verificare che l’installazione delle nuove sia stata effettuata correttamente. Qualora il problema fosse il surriscaldamento dei freni, è necessario cambiare stile di guida. Evitare, quindi, frenate prolungate a favore di un utilizzo ad intermittenza del pedale del freno, soprattutto su lunghe discese. Se ciò non bastasse, controllare il sistema frenante perché potrebbe esserci qualche detrito che ne impedisce il corretto raffreddamento.

Per i problemi aerodinamici, in commercio esistono dei deflettori per migliorare il flusso intorno alle ruote e consentono di ridurre i cosiddetti rumori aerodinamici. In alternativa, se si viaggia ad elevate velocità, basta ridurre l’andatura per diminuire le turbolenze create. Per il surriscaldamento degli pneumatici è consigliabile non guidare per lungo tempo ad alta velocità e controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio per tenerla nel range ottimale consigliata dal Costruttore. Per le sospensioni, invece, verificare che esse siano allineate correttamente per evitare di usurare gli pneumatici in modo non uniforme. Anche questo può provocare dei rumori non voluti all’asse anteriore. Ricordare di distribuire il carico in modo uniforme. Sovraccaricare l’anteriore è da evitare per non usurare eccessivamente gli ammortizzatori.

Questi sono solo dei consigli. Chiaramente, se si nota di non riuscire a venire a capo del problema, è necessario rivolgersi ad un meccanico. Le motivazioni che portano ad un suono fastidioso possono essere diverse e non sempre è facile identificarne la natura.