Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Pronta a debuttare la versione restyling di Hyundai Ioniq 5

Dopo tra anni dal debutto sulle scene mondiali, Hyundai Ioniq 5 si rinnova con un classico restyling di metà carriera che aggiunge un design affinato, tecnologie inedite e novità tecniche che rendono questo particolare veicolo 100% elettrico ancora più seducente ed entusiasmante. Fin dal primo istante il crossover sudcoreano ha stregato il grande pubblico con il suo stile e con questo lifting vuole far vibrare ancora di più le corde dell’emozione.

Cresce nelle dimensioni

Con la sua versione rinnovata, Hyundai Ioniq 5 cresce leggermente nelle dimensioni, infatti la lunghezza aumenta di 2 cm, fino a raggiungere un totale di 4,65 metri, mentre la larghezza di 1,89 metri, l’altezza di 1,6 e il passo di 3 restano invariati rispetto all’attuale versione.

Per quanto riguarda le novità estetiche più interessanti, spiccano l’inedita mascherina anteriore e il ridisegnato paraurti, mentre il nuovo spoiler posteriore (più lungo di 5 cm) ottimizza il rendimento aerodinamico insieme ai cerchi in lega parzialmente carenati dal disegno tutto nuovo. Debutta anche l’allestimento sportivo N Line, ispirato alla potentissima Ioniq 5 N da 650 CV, che conta su cerchi da ben 20 pollici. Molto importante anche il rinforzo applicato alla carrozzeria, alle portiere e al montante B, pensato per accrescere la sicurezza dei passeggeri in caso di urti laterali.

Un abitacolo più tecnologico

Dentro all’abitacolo scopriamo alcuni pulsanti fisici sotto al display centrale che consentono di attivare in modo rapido alcune voci del menu dell’infotainment. Quest’ultimo, battezzato Connected Car Navigation Cockpit, è stato revisionato e adesso vanta aggiornamenti OTA. Altri pulsanti sono collocati, invece, davanti al bracciolo centrale e sono in grado di attivare retrocamera e la funzione di riscaldamento/raffreddamento dei sedili. Anche la base per la ricarica wireless degli smartphone è sempre nel tunnel centrale. Il volante, infine, mostra un nuovo design e quattro punti al centro che sono retro illuminati.

Hyundai Ioniq 5, nuova batteria

Tra le novità più interessanti di questa versione restyling troviamo, senza ombra di dubbio, la batteria da 84,0 kWh che sostituisce quella da 77,4, offrendo in questo modo una maggiore autonomia, anche se attualmente non sono stati comunicati dati precisi sulle nuove percorrenze da parte della Casa madre.

Tra l’altro, restano ancora nel mistero i dettagli delle varie versioni da 170, 225 e 325 CV, che – secondo le indiscrezioni – potrebbero beneficiare di un incremento di potenza abbastanza significativo. Anche in questo caso, la parola passa a Hyundai che rivelerà tutti i segreti nei prossimi mesi.

Il comparto sicurezza

Un’auto di questo tipo è solitamente un concentrato di sicurezza di pregevolissima fattura, cosa che alla Ioniq 5 non fa assolutamente difetto. Nel crossover di Hyundai riscontriamo nuovi sistemi ADAS, come ad esempio il Lane Keeping Assist 2, il Remote Smart Parking Assist 2 e il monitoraggio per l’uscita di parcheggio che si sommano al cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e riconoscimento della segnaletica stradale. Un pacchetto sicuramente importante.

Il listino prezzi

La nuova Hyundai Ioniq 5 restyling potrebbe sbarcare nelle concessionarie tra i mesi di giugno e luglio, mentre gli ordini potrebbero aprirsi già a maggio. I prezzi di listino non sono stati ancora diramati, ma dovrebbero aumentare rispetto a quelli attuali che partono da 49.050 euro. Tutto è ancora in divenire.