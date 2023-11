Grande debutto per la versione N di IONIQ 5, che stabilisce nuovi parametri di riferimento per le alte prestazioni elettrificate: le caratteristiche

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai La nuova sportiva Hyundai IONIQ 5 N

Hyundai ha presentato nei giorni scorsi la sua nuova sportiva elettrificata IONIQ 5 N 2025 ai media nordamericani, in occasione di un evento pre-show per AutoMobility LA. Un modello inedito, che rappresenta la visione di elettrificazione del brand N e una nuova opportunità per gli appassionati delle alte prestazioni, che potranno soddisfare il loro spirito di guida su strada e in pista.

La nuova IONIQ 5 N è la prima vettura elettrificata per il marchio Hyundai N, a cui seguiranno futuri modelli. La pluripremiata piattaforma Hyundai E-GMP ha fornito la base perfetta per il questo veicolo elettrico ad alte prestazioni, che sarà disponibile presso i concessionari Hyundai a partire da marzo 2024.

La piattaforma

La nuova Hyundai IONIQ 5 N combina la piattaforma modulare globale elettrificata (E-GMP) del modello IONIQ 5 standard con le tecnologie N per gli amanti degli sport motoristici. Questo permette alla Casa di massimizzare le capacità prestazionali e garantire che soddisfi i tre pilastri N di “Corner Rascal”, “Racetrack Capability” e “Everyday Sportscar”.

N Pedal è stato sviluppato per aiutare a gestire il peso e le dimensioni del propulsore elettrico, ottenendo al contempo le caratteristiche di manovrabilità reattiva viste nelle auto Hyundai i20 N WRC vincitrici del campionato. Questa funzione software intelligente, applicata a IONIQ 5 N, è progettata per fornire un comportamento in curva istantaneo e una maggiore sensibilità dell’acceleratore.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

N Torque Distribution fornisce una distribuzione della coppia anteriore e posteriore completamente variabile che può essere regolata su 11 livelli dal conducente. L’e-LSD (differenziale elettronico a slittamento limitato) sull’asse posteriore ottimizza le prestazioni e il controllo in curva.

Sistema di propulsione elettrica migliorato

La nuova e potente auto elettrica di Hyundai beneficia di numerosi miglioramenti tecnici. I motori elettrici raggiungono una velocità di 21.000 giri al minuto, fornendo una potenza stimata di 641 cavalli (478 kW). Diverse funzionalità esclusive aiutano nelle prestazioni in pista. N Grin Boost massimizza l’accelerazione, N Launch Control attiva automaticamente N Grin Boost e fornisce tre diversi livelli di trazione.

Le prestazioni sportive

Soddisfacendo le caratteristiche del marchio N delle auto sportive per tutti i giorni, IONIQ 5 N offre una sensazione di cambiata coinvolgente e una guida perfetta grazie al sistema N e-shift integrato e N Active Sound+. N e-shift offre una sensazione di controllo sull’erogazione di potenza e sulla cambiata. N Active Sound+ lavora insieme per offrire un suono elettrificato futuristico di motore e scarico, per un’esperienza più avvincente al volante. Insieme migliorano il piacere di guida simulando la sensazione del cambio di potenza, dei cambi di marcia e del rumore di un motore a combustione interna.

Elementi di design

Per quanto riguarda l’esterno della Hyundai IONIQ 5 N, possiamo dire che aggiunge molti elementi di design in grado anche di enfatizzare l’aspetto sportivo, come le finiture nere a contrasto e uno spoiler posteriore, che massimizza il suo potenziale di guida su circuito tramite una messa a punto aerodinamica ad hoc. Il modello N si distingue ulteriormente dalla IONIQ 5 standard con un cambio di proporzioni. È complessivamente più basso di 0,79 pollici, più largo di 2,0 pollici nella parte inferiore per accogliere ruote e pneumatici più larghi e più lungo di 3,2 pollici grazie a un diffusore più prominente nella parte posteriore.

Nella parte anteriore è presente una fascia grafica N Mask con rete funzionale insieme a una barriera e alette attive per un raffreddamento extra. Uno spoiler attraversa la parte inferiore del paraurti per sottolineare l’assetto ribassato dell’auto e trasmettere le sue intenzioni prestazionali.

L’auto monta inoltre cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici avvolti in pneumatici estivi 275/35R21 Pirelli P Zero ad alte prestazioni per una migliore guida, manovrabilità e tenuta di strada assoluta per le prestazioni in pista. Nella parte posteriore, il prominente spoiler esclusivo N, insieme al diffusore posteriore e alla presa d’aria con accenti arancioni, aiuta a controllare il flusso d’aria per prestazioni aerodinamiche ottimali, evidenziando ulteriormente le capacità ad alte prestazioni di IONIQ 5 N e aggiungendo nuovi elementi al suo stile aggressivo. Integrata con lo spoiler una luce di stop triangolare esclusiva per N.

Gli interni

L’abitacolo segue perfettamente il look della famiglia N con l’applicazione di elementi del brand sportivo, tra cui volante, sedili, pannelli delle portiere e pedali in metallo, tutti ottimizzati per la guida in pista. Il volante N di nuova concezione presenta per la prima volta in evidenza il logo N, affiancato dai pulsanti per impostare la modalità di guida desiderata.

Le modalità di guida possono essere personalizzate e abbinate a ciascun pulsante in varie combinazioni, il tasto N Grin Boost consente l’accesso istantaneo e intuitivo alla massima accelerazione e al coinvolgimento di guida al top. I paddle sono posizionati in modo ottimale a portata di mano del conducente per attivare le funzionalità N e-shift e N Pedal.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

La console centrale della nuova Hyundai IONIQ 5 N è ottimizzata per la guida in pista con ginocchiere e supporto per la tibia, nonché un bracciolo scorrevole. Un’estensione della parte inferiore della console ne aumenta la rigidità per supportare ulteriormente la guida sportiva.

Per l’uso quotidiano, offre anche connettività USB-C, caricabatterie wireless e portabicchieri. I sedili N sono dotati di imbottiture rinforzate, in modo che, anche se si verifica una forte accelerazione laterale durante le curve strette, sostengono saldamente la parte superiore e inferiore del corpo per aiutare a mantenere una posizione di guida stabile. I sedili avvolgenti N sono posizionati circa 0,79 pollici più in basso rispetto allo IONIQ 5 standard per un migliore bilanciamento del peso.

Gli emblemi N sono disposti sulla parte anteriore e posteriore del sedile con illuminazione di benvenuto. Il tema del design bicolore dei sedili avvolgenti si ritrova anche nella parte posteriore. I pedali di IONIQ 5 N sono stati riprogettati per garantire il contatto del piede anche nella guida su pista, che comporta sovrasterzo e derapate, riducendo il rischio di slittamento del piede. Il poggiapiedi è ottimizzato per aiutare a mantenere una postura di guida stabile anche in caso di forti decelerazioni. Il nuovo tema della bandiera a scacchi, può essere trovato sui battitacco delle portiere, sui pedali in metallo e sul poggiapiedi che ricordano la competizione sportiva.

Proprio come accade per la versione standard IONIQ 5, anche nella IONIQ 5 N vengono applicati materiali sostenibili, la nuova vettura elettrica dalle alte prestazioni aggiunge anche vernice che deriva da pigmenti di pneumatici riciclati e tessuto di copertura del sedile in poliestere Alcantara riciclato.