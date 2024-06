Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Ioniq 5 N, risultato sorprendente e da record alla Pikes Peak

Hyundai Ioniq 5 N continua a stupire tutti, anche in occasioni imprevedibili come la Pikes Peak. Il modello, modificato per l’evento sulle alture americane, ha infatti raccolto record su record con i piloti Sordo, Pobst e Zaras, evidenziando ancora una volta le capacità di un’auto le cui prestazioni sono sotto gli occhi di tutti.

Sorpresa Hyundai alla Pikes Peak

La Casa coreana lo scorso 23 giugno ha partecipata alla cronoscalata automobilistica in Colorado, stupendo tutti. Con due modelli modificati di Hyundai Ioniq 5 N, infatti, il marchio ha sorpreso nelle prestazioni, lasciando a bocca aperta con record e agilità sul tracciato impervio.

Hyundai Motor ha partecipato alla Pikes Peak di quest’anno con due Ioniq 5 N TA (Time Attack) Spec e una Ioniq 5 N di serie. La Ioniq 5 N TA, guidata dal pilota Hyundai World Rally Dani Sordo, ha concluso la gara in 09:30.852, vincendo la classe Exhibition. Ma non solo, perché col suo riscontro cronometrico il modello coreano ha stabilito un nuovo record della competizione.

La seconda TA Spec, guidata da Randy Pobst, ha concluso la gara in 09:55.551. A parte una piccola messa a punto del software per aumentare la potenza massima del motore e alcune modifiche ai componenti ad alte prestazioni, tra cui nuovi ammortizzatori, freni sportivi e pneumatici slick, la TA Spec ha comunque mantenuto la maggior parte di ciò che la Ioniq 5 N di serie offre ai clienti.

La Ioniq 5 N di serie, invece, è stata guidata da Ron Zaras, al suo debutto sulla collina di Pikes Peak, chiudendo con un tempo di 10:49.267, dimostrando le capacità di punta del modello senza modifiche. E anche in questo caso si tratta di un record, col modello che si è laureato il più veloce tra quelli a batteria presenti nella competizione americana.

“Siamo assolutamente entusiasti di aver stabilito un nuovo record alla Pikes Peak e delle nostre prestazioni complessive”, ha dichiarato Till Wartenberg, vicepresidente e responsabile del marchio N e del Motorsport di Hyundai Motor Company. Ha poi sottolineato: “Per il futuro, abbiamo intenzione di continuare a sfruttare attività motoristiche emozionanti come la Pikes Peak per mostrare le prestazioni superiori dei nostri veicoli prodotti in serie e continuare a sviluppare una tecnologia che non solo soddisfi le esigenze dei clienti, ma che superi le loro aspettative.”

Cos’è la Pikes Peak

Nota come Pikes Peak International Hill Climb, si tratta di una cronoscalata automobilistica e motociclista sul tracciato che si snoda lungo le pendici del Pikes Peak, la catena montuosa del Colorado negli Usa. La corsa si disputa annualmente ed è giunta nel 2024 alla sua 102esima edizione, con una versione rinnovata.

Il tracciato, lungo 4.301 metri a 16 chilometri di Colorado Springs, ha il suo punto di partenza a quasi 3mila metri di altitudine, con un percorso di gara di quasi 20 chilometri per 156 tra curve e tornanti e un dislivello di 1.439 metri. In parte asfaltato e in parte sterrato fino al 2012, l’intero percorso è stato completamente asfaltato dopo una disputa legale.

Tra i piloti passati dalla Pikes Peak c’è anche Sebastian Loeb, che nel 2013 a bordo di una Peugeot 208 T16 Pikes Peak ha corso e vinto al debutto stabilendo un record durato fino al 2018.